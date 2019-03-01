«Валенсия» сыграет против «Барселоны» в финале Кубка Испании

«Валенсия» обыграла «Бетис» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. В финале команда сыграет против «Барселоны».
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Бетис» 1:0 (0:0)
Гол: Родриго 56
«Валенсия»: Хауме, Пиччини, Паулиста, Ронкалья, Гайя, Васс (Солер 75), Парехо, Коклен, Гонсалу Гедеш, Гамейро (Диахаби 85), Родриго (Черышев 68)
Главный тренер: Марселино.
«Бетис»: Хоэль, Франсис Герреро (Морон Гарсия 65), Манди, Бартра, Сидней (Феддаль 84), Гуардадо (Тельо 79), Ло Чельсо, Вильям Карвалью, Каналес, Хоакин, Хесе
Главный тренер: Сетьен Кике.
Предупреждения: Паулиста 41, Хауме 85, Хоакин 90+1
Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
В первой встрече команды сыграли вничью 2:2.
Такой ощущение вы футболний человека .Давайте чуть от футбола отойдем сторону. Так у нас мудрый говорят мужики должны знать все. Да вспомнил 41 профессии. Значить я буду болет за ДЕНИСу дружище.
Такой ощущение вы футболний человека .Давайте чуть от футбола отойдем сторону. Так у нас мудрый говорят мужики должны знать все. Да вспомнил 41 профессии. Значить я буду болет за ДЕНИСу дружище.
хотелось бы в душе, чтобы Победил фк " ВАЛЕНСИЯ "
хотелось бы в душе, чтобы Победил фк " ВАЛЕНСИЯ "