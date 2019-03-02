«Интер» проиграл «Кальяри»

«Интер» уступил «Кальяри» в матче 26-го тура чемпионата Италии.
«Интер» (47 очков) занимает третье место в турнирной таблице, «Кальяри» (27 очков) - 14-й.
Кальяри, стадион Сардиния Арена
«Кальяри» - «Интернационале» 2:1 (2:1)
Голы: Чеппителли 31, Паволетти 43 - Мартинес 38
«Кальяри»: Краньо, Пеллегрини, Чеппителли, Писакане, Срна, Фараго, Чигарини (Брадарич 70), Ионицэ (Падоин 86), Барелла, Паволетти, Жоао Педро (Десподов 81)
Главный тренер: Маран Роландо.
«Интернационале»: Ханданович, Асамоа (Кандрева 83), Шкриньяр, де Врей, Д'Амброзио, Брозович (Раноккья 88), Весино (Валеро 68), Перишич, Наингголан, Политано, Мартинес
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
Предупреждения: Чигарини 8, Жоао Педро 21, Шкриньяр 29, Весино 66, Брозович 71, Фараго 76, Паволетти 79
Судья: Банти Лука.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в прошлом туре «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной».
Чтобы ты не писал, дата европейского триумфа Ювентуса назначена на 12 марта и это уже не изменить.
Чтобы ты не писал, дата европейского триумфа Ювентуса назначена на 12 марта и это уже не изменить.
Так и пометим, это случилось 02.03.19))
Так и пометим, это случилось 02.03.19))
https://www.youtube.com/watch?v=zLqhXY2dHWY
Клюв шире открывай, когда каркаешь)))
Клюв шире открывай, когда каркаешь)))
Даже твой верный оруженосец ювеАнале пропал )
Даже твой верный оруженосец ювеАнале пропал )
Аха-ха)
Так что катись, смешарик)
Аха-ха)
Так что катись, смешарик)
Ну а вам пока до Кабинетико из Мадрида рановато, сперва до уровня Кальяри подтянитесь. Аха-ха)
Ну а вам пока до Кабинетико из Мадрида рановато, сперва до уровня Кальяри подтянитесь. Аха-ха)
Вот и запоминай эти даты.
Вот и запоминай эти даты.