«Интер» проиграл «Кальяри»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 67’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.5 3.3 2.05
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 14 1.04
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 70’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 1:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.7 3.7 4.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 4.8 1.5 4.8
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 25 5.7 1.16
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 24’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 26’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 4.6 1.8 3.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 65’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:0 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.9 2.9 4.9
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 19 5.2 1.22
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 9 4.3 1.38
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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«Интер» проиграл «Кальяри»

02 марта 2019, 00:25
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри2 : 1Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

«Интер» уступил «Кальяри» в матче 26-го тура чемпионата Италии.

«Интер» (47 очков) занимает третье место в турнирной таблице, «Кальяри» (27 очков) - 14-й.

Кальяри, стадион Сардиния Арена

«Кальяри» - «Интернационале» 2:1 (2:1)
Голы: Чеппителли 31, Паволетти 43 - Мартинес 38

«Кальяри»: Краньо, Пеллегрини, Чеппителли, Писакане, Срна, Фараго, Чигарини (Брадарич 70), Ионицэ (Падоин 86), Барелла, Паволетти, Жоао Педро (Десподов 81)
Главный тренер: Маран Роландо.

«Интернационале»: Ханданович, Асамоа (Кандрева 83), Шкриньяр, де Врей, Д'Амброзио, Брозович (Раноккья 88), Весино (Валеро 68), Перишич, Наингголан, Политано, Мартинес
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

Предупреждения: Чигарини 8, Жоао Педро 21, Шкриньяр 29, Весино 66, Брозович 71, Фараго 76, Паволетти 79

Судья: Банти Лука.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в прошлом туре «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной».

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Все комментарии
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   16 / 882
вчера в 12:22
    JackDaw
    JackDaw ответил Князю бан по барабану
       554 / 882
    вчера в 07:18
    аху-ху тебе клоуны с твоего ЖЭКа дадут, только клюв пошире раскрывай. Аха-ха)
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил JackDaw
         16 / 882
      02 марта в 23:24
      Бунша, ты такой смешливый ХУторянин....ты не дежурный клоун в ЖЭКе? Очень машешь, особенно с бородёнкой. Аху-ху))))не хочешь?
      аху-ху тебе клоуны с твоего ЖЭКа дадут, только клюв пошире раскрывай. Аха-ха)
      JackDaw
      JackDaw ответил Князю бан по барабану
         554 / 882
      02 марта в 22:30
      Такие жильцы как ты оттуда и не слезают. Аха-ха)
      Бунша, ты такой смешливый ХУторянин....ты не дежурный клоун в ЖЭКе? Очень машешь, особенно с бородёнкой. Аху-ху))))не хочешь?
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил JackDaw
         16 / 882
      02 марта в 22:03
      Скромничаешь, домоуправ? Нервничаешь? Жильцы на хутор посылают? Терпи и смотри свою автобиографию...Аху-ху)))
      Такие жильцы как ты оттуда и не слезают. Аха-ха)
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил RMUKMU
         16 / 882
      02 марта в 22:03
      И как же, интересно, возит? Аха-ха) Чтобы ты не писал, дата европейского триумфа Ювентуса назначена на 12 марта и это уже не изменить.
      КАк и не изменить очередные тухлые очки мумушни, благодаря голу Лукаку из офсайда. Аха-ха)
      RMUKMU
      RMUKMU ответил Князю бан по барабану
         284 / 882
      02 марта в 21:44
      Как там сотон вас возит? Аха-ха) Так и пометим, это случилось 02.03.19))
      И как же, интересно, возит? Аха-ха)
      Чтобы ты не писал, дата европейского триумфа Ювентуса назначена на 12 марта и это уже не изменить.
      Ислам Керимов
      Ислам Керимов ответил Князю бан по барабану
         255 / 882
      02 марта в 19:49
      Мы подождём следующего тура, всё равно чем закончится для мердосов турнир известно всем.)
      Ну дык ваш исход предугадать ещё проще )
      JackDaw
      JackDaw ответил Князю бан по барабану
         554 / 882
      02 марта в 19:11
      Это твоё естество)
      Скромничаешь, домоуправ? Нервничаешь? Жильцы на хутор посылают? Терпи и смотри свою автобиографию...Аху-ху)))
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил JackDaw
         16 / 882
      02 марта в 18:59
      Это твоя детская автобиография, управдом?Аху-ху)))
      Это твоё естество)
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил RMUKMU
         16 / 882
      02 марта в 18:52
      12.03.19.
      Как там сотон вас возит? Аха-ха)
      Так и пометим, это случилось 02.03.19))
      JackDaw
      JackDaw ответил Князю бан по барабану
         554 / 882
      02 марта в 18:51
      шарик-смешарик-..... https://www.youtube.com/watch?v=zLqhXY2dHWY
      Это твоя детская автобиография, управдом?Аху-ху)))
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану
         16 / 882
      02 марта в 18:38
      шарик-смешарик-.....
      JackDaw
      JackDaw ответил Князю бан по барабану
         554 / 882
      02 марта в 18:32
      Тебе сложнее из него картошку выбирать. Аха-ха)
        Князю бан по барабану
        Князю бан по барабану ответил JackDaw
           16 / 882
        02 марта в 18:25
        Бунша, что-то ты измельчал, попугайничаешь. Управдом тяжёлая профессия - чёрное-белое гуано разгребать...
        Тебе сложнее из него картошку выбирать. Аха-ха)
        JackDaw
        JackDaw ответил Князю бан по барабану
           554 / 882
        02 марта в 18:12
        Приятно что ты хлебнул чёрно-белого. Аха-ха) Клюв шире открывай, когда каркаешь)))
        Бунша, что-то ты измельчал, попугайничаешь. Управдом тяжёлая профессия - чёрное-белое гуано разгребать...
        Князю бан по барабану
        Князю бан по барабану ответил Ислам Керимов
           16 / 882
        02 марта в 18:10
        Разве?После Мадридского фиаско в теме Рапида и Интера ни одного горбатого не было ) Даже твой верный оруженосец ювеАнале пропал )
        Мы подождём следующего тура, всё равно чем закончится для мердосов турнир известно всем.)
        Князю бан по барабану
        Князю бан по барабану ответил JackDaw
           16 / 882
        02 марта в 18:08
        О,алкогольный управдом разразился ароматным чёрно-белым жидким. И покатился тропинкой в Барселону. Привет гномику...
        Приятно что ты хлебнул чёрно-белого. Аха-ха)
        Клюв шире открывай, когда каркаешь)))
        Ислам Керимов
        Ислам Керимов ответил Великий Государь
           255 / 882
        02 марта в 18:08
        О требле только треблерасты мечтают - смердюки и глинамессители. Аха-ха) Так что катись, смешарик)
        Разве?После Мадридского фиаско в теме Рапида и Интера ни одного горбатого не было )
        Даже твой верный оруженосец ювеАнале пропал )
        JackDaw
        JackDaw ответил Великий Государь
           554 / 882
        02 марта в 18:06
        О требле только треблерасты мечтают - смердюки и глинамессители. Аха-ха) Так что катись, смешарик)
        О,алкогольный управдом разразился ароматным чёрно-белым жидким. И покатился тропинкой в Барселону. Привет гномику...
        Великий Государь
        Великий Государь ответил JackDaw
           322 / 882
        02 марта в 18:00
        Бунша такой мечтатель, такой фантазёр...о трэбле уже не мечтаешь, бунша?
        О требле только треблерасты мечтают - смердюки и глинамессители.
        Аха-ха)
        Так что катись, смешарик)
        JackDaw
        JackDaw ответил Великий Государь
           554 / 882
        02 марта в 17:51
        А вишенкой на торте может стать туринский кэмбэк)
        Бунша такой мечтатель, такой фантазёр...о трэбле уже не мечтаешь, бунша?
        Великий Государь
        Великий Государь ответил JackDaw
           322 / 882
        02 марта в 17:43
        Бунша в экстазе.
        А вишенкой на торте может стать туринский кэмбэк)
        Великий Князь
        Великий Князь
           267 / 882
        02 марта в 17:38
        Зенака типа покинула ресурс, но с фейков подбамбливает. Аха-ха)
        JackDaw
        JackDaw ответил Великий Князь
           554 / 882
        02 марта в 17:38
        Я всегда смотрю на любые проблемы с оптимизмом, иначе их не решить. Ну а вам пока до Кабинетико из Мадрида рановато, сперва до уровня Кальяри подтянитесь. Аха-ха)
        Бунша в экстазе.
        Великий Князь
        Великий Князь ответил Бильге Октай
           267 / 882
        02 марта в 17:33
        спать?? .... а ты с оптимизмом смотришь на матрас ?? .... ахахаха ....
        Я всегда смотрю на любые проблемы с оптимизмом, иначе их не решить.
        Ну а вам пока до Кабинетико из Мадрида рановато, сперва до уровня Кальяри подтянитесь. Аха-ха)
        Великий Князь
        Великий Князь ответил RMUKMU
           267 / 882
        02 марта в 17:28
        12.03.19.
        Одни твои ноунеймы слили ПСВ дома, вторые слили дома ПСЖ. Аха-ха)
        Вот и запоминай эти даты.
        Великий Князь
        Великий Князь ответил Ислам Керимов
           267 / 882
        02 марта в 17:27
        Ты главное после вылета старухи не пропадай )
        Я всегда тут.
        Бабушка Маня
        Бабушка Маня
           334 / 882
        02 марта в 15:32
        Как так?
        Die Roten
        Die Roten
           519 / 882
        02 марта в 15:19
        Вот молодцы
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