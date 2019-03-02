Льорис: «Это была сумасшедшая игра»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал ничью с «Арсеналом».

Это была сумасшедшая игра. Встреча могла завершиться со счетом 2:1 в пользу любой из команд. Ничья неплохой результат для нас, учитывая то, как складывалась эта неделя.