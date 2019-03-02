Эмери: «„Арсенал“ идет своим путем»

Рулевой «Арсенала» Унаи Эмери пообщался с журналистами после матча с «Тоттенхэмом» (1:1) в рамках 29-го тура АПЛ .

«Арсенал» идет своей дорогой, всё хорошо. Мы конкурентоспособны и адаптируем игру. Это потребовало от нас значительных перемен, но главное не результат, а наша игра. Мы могли и выиграть, но главное - становиться сильнее ментально и после этой игры сделать шаг вперед.

Мы каждый матч думаем о трех очках, чтобы продолжать двигаться своим путем, цель команды ясна. Можем гордиться своей работой. Мы показали, что созидаем и меняемся.