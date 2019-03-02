Анчелотти: «Победа над „Ювентусом“ оставит нас в борьбе за Скудетто»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом», который состоится в рамках 26-го тура Серии А. На данный момент «бьянконери» лидируют в таблице, а «Наполи» идет вторым, отставая на 13 очков.

Это важный матч сезона, но не более того. Мы хотим доказать, что можем составить конкуренцию очень сильному противнику.

Победа удержит нас в борьбе за Скудетто, любой иной результат заставит нас думать о другом, например, о выступлении в Лиге Европы. Для уверенности команды было бы хорошо выиграть.

Роналду? Я всегда рад его видеть. Если он будет играть, это еще одна проблема для «Наполи», но в то же время всегда приятно встречаться с лучшими. Непобедимых нет.