Пике: «Я люблю приезжать на „Бернабеу“, нравится чувствовать эту атмосферу»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу своей команды в матче против «Реала» в 26-м туре испанской Примеры.
Мы знали, что нужно было делать в этом матче. Эта победа - большой задел для чемпионства, хотя осталось еще много игр. Однако это дает нам некоторое спокойствие.
Я люблю приезжать на «Бернабеу», нравится чувствовать эту атмосферу. Все или ничего. Необходимо быть предельно сосредоточенными. Мы показали, что всегда боремся за победу.
2 мая 2009: "Реал" - "Барселона" - 2:6
11 апреля 2010: "Реал" - "Барселона" - 0:2
27 апреля 2011: "Реал" - "Барселона" - 0:2
11 декабря 2011: "Реал" - "Барселона" - 1:3
19 января 2012: "Реал" - "Барселона" - 1:2
24 марта 2014: "Реал" - "Барселона" - 3:4
21 ноября 2015: "Реал" - "Барселона" - 0:4
23 апреля 2017: "Реал" - "Барселона" - 2:3
23 декабря 2017: "Реал" - "Барселона" - 0:3
27 февраля 2019: "Реал" - "Барселона" - 0:3
2 марта 2019: "Реал" - "Барселона" - 0:1
2 мая 2009: "Реал" - "Барселона" - 2:6
11 апреля 2010: "Реал" - "Барселона" - 0:2
27 апреля 2011: "Реал" - "Барселона" - 0:2
11 декабря 2011: "Реал" - "Барселона" - 1:3
19 января 2012: "Реал" - "Барселона" - 1:2
24 марта 2014: "Реал" - "Барселона" - 3:4
21 ноября 2015: "Реал" - "Барселона" - 0:4
23 апреля 2017: "Реал" - "Барселона" - 2:3
23 декабря 2017: "Реал" - "Барселона" - 0:3
27 февраля 2019: "Реал" - "Барселона" - 0:3
2 марта 2019: "Реал" - "Барселона" - 0:1
приезжай да радуйся!
приезжай да радуйся!