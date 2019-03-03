Пике: «Я люблю приезжать на „Бернабеу“, нравится чувствовать эту атмосферу»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу своей команды в матче против «Реала» в 26-м туре испанской Примеры.

Мы знали, что нужно было делать в этом матче. Эта победа - большой задел для чемпионства, хотя осталось еще много игр. Однако это дает нам некоторое спокойствие.

Я люблю приезжать на «Бернабеу», нравится чувствовать эту атмосферу. Все или ничего. Необходимо быть предельно сосредоточенными. Мы показали, что всегда боремся за победу.