Солари: «Будем бороться до конца»

Наставник «Реала» Сантьяго Солари рассказал о поражении от «Барселоны».
Это был очень тяжелый матч. Мы пробовали разные схемы и не сдавались. Нам нужно улучшать свою игру. 12 очков - это приличный отрыв, но мы будем бороться до конца.
Ранее мадридцы проиграли каталонской команде в Кубке Испании.
Согласен полностью с мнением что виноват во всем тренер. Яркий пример вчерашняя замена Крооса на Вальверде! Да Кроос не так быстр, но немец видит поле так, как будто он картинку ,, сверху,, получает! Точность пасов у немца шикарная. А тренер меняет опытнейшего игрока на неопытного юнца, следствие чего парнишка запомнился только двумя неточными пасами в очень перспективной атаке. Как я ранее говорил, у Солари напрочь отсутствует запасной вариант в неблагоприятно складывающейся игре. С самого начала видно же было что Барселона учла ошибки предыдущей игры и ,,закрыла,, Винисиуса. Ну поменяй схему, поставь его в центре Бензема справа а Бейла слева. Очевидные же решения!
Нет бл**ь! Он до конца будет бороться! Знать бы ещё до какого...
Согласен полностью с мнением что виноват во всем тренер. Яркий пример вчерашняя замена Крооса на Вальверде! Да Кроос не так быстр, но немец видит поле так, как будто он картинку ,, сверху,, получает! Точность пасов у немца шикарная. А тренер меняет опытнейшего игрока на неопытного юнца, следствие чего парнишка запомнился только двумя неточными пасами в очень перспективной атаке. Как я ранее говорил, у Солари напрочь отсутствует запасной вариант в неблагоприятно складывающейся игре. С самого начала видно же было что Барселона учла ошибки предыдущей игры и ,,закрыла,, Винисиуса. Ну поменяй схему, поставь его в центре Бензема справа а Бейла слева. Очевидные же решения!
Нет бл**ь! Он до конца будет бороться! Знать бы ещё до какого...
Винить Солари, когда "Барселона", извини, до конца укомплектована топчиками, а в "Реале" одно тяжелое наследие Переса - это уже чересчур.
И при всех при этих проблемах, при обсере Лопотеги, команда идет на третьем месте и вполне может взять второе, хотя на втором - команда без проблем в составе, с двумя топ-форвардами, в отличие от алжирского полена.
Надо реальнее оценивать ситуацию.
Винить Солари, когда "Барселона", извини, до конца укомплектована топчиками, а в "Реале" одно тяжелое наследие Переса - это уже чересчур.
И при всех при этих проблемах, при обсере Лопотеги, команда идет на третьем месте и вполне может взять второе, хотя на втором - команда без проблем в составе, с двумя топ-форвардами, в отличие от алжирского полена.
Надо реальнее оценивать ситуацию.
Зидан вовремя свалил с роналду
причина - VAR
Зидан вовремя свалил с роналду
причина - VAR
Ныряли как могли всей командой)))
Ныряли как могли всей командой)))
ахаа-х)
ахаа-х)