Солари: «Будем бороться до конца»

Наставник «Реала» Сантьяго Солари рассказал о поражении от «Барселоны».

Это был очень тяжелый матч. Мы пробовали разные схемы и не сдавались. Нам нужно улучшать свою игру. 12 очков - это приличный отрыв, но мы будем бороться до конца.