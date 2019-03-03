Солари: «Будем бороться до конца»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 57’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.5 3.3 2.05
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 14 1.04
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 60’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 1:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.7 3.7 4.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 4.8 1.5 4.8
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 25 5.7 1.16
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 14’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 16’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 4.6 1.8 3.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 56’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:0 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.9 2.9 4.9
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 19 5.2 1.22
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 9 4.3 1.38
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Солари: «Будем бороться до конца»

вчера, 08:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Реала» Сантьяго Солари рассказал о поражении от «Барселоны».

Это был очень тяжелый матч. Мы пробовали разные схемы и не сдавались. Нам нужно улучшать свою игру. 12 очков - это приличный отрыв, но мы будем бороться до конца.

Ранее мадридцы проиграли каталонской команде в Кубке Испании.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
   630 / 882
вчера в 14:50
Эм, совсем недавно завоевали горы трофеев, с этим же Пересом, с этим же составом (ну, почти... стареющий Роналду всё равно ушел бы скоро), и при Зидане были вопросы по игре - банальные навесы/прострелы, проигрыши слабым командам в кубке Испании, ЛаЛиге, ЛЧ в групповых стадиях и плей-офф матчах. Проиграли Барсе (традиционно, которой даже в лучших кондициях чаще проигрывали), потому что она хорошо знает своего соперника и она сейчас не в стадии построения. И это всё при том, что всё еще вполне реальные шансы забрать очередной кубок ЛЧ) Пройти Аякс, потом разгромить снова условный Атлетико и выложиться против минимум одного соперника - будет шикарным успехом, нет?
nnb199O
nnb199O
   713 / 882
вчера в 14:48
физрук мля, куда теперь бороться?
ЮЗИК
ЮЗИК
   349 / 882
вчера в 14:11
Бороться надо было вчера
Hamman
Hamman
   265 / 882
вчера в 12:31
Вчера было не биться! Вчера было мучиться!
Согласен полностью с мнением что виноват во всем тренер. Яркий пример вчерашняя замена Крооса на Вальверде! Да Кроос не так быстр, но немец видит поле так, как будто он картинку ,, сверху,, получает! Точность пасов у немца шикарная. А тренер меняет опытнейшего игрока на неопытного юнца, следствие чего парнишка запомнился только двумя неточными пасами в очень перспективной атаке. Как я ранее говорил, у Солари напрочь отсутствует запасной вариант в неблагоприятно складывающейся игре. С самого начала видно же было что Барселона учла ошибки предыдущей игры и ,,закрыла,, Винисиуса. Ну поменяй схему, поставь его в центре Бензема справа а Бейла слева. Очевидные же решения!
Нет бл**ь! Он до конца будет бороться! Знать бы ещё до какого...
Incredulous
Incredulous ответил cevin cigan
   170 / 882
вчера в 12:04
Во многом согласен,но вот на счёт кто решает??? Поверь,там больше перец решает,чем Солари! Я больше чем уверен,что не влезая в дела тренера,там бы давно избавились от "трутней" вроде Бэйла,Бензина и др. В своё время и Анчи намекал и Зидан(кстати Зидан хотел оставить Рона и продать Бэйла,но старый маразматик решил иначе)Как следствие результат!
За Переса согласен на все сто! Это главный источник неудач команды, из-за которого Реал лишился и Роналду и Зидана, а теперь по его вине уйдет ещё и один из лучших вратарей в мире (если не лучший). И не сильно удивлюсь если на следующий сезон в команде останутся и Бенз и Бэйл. Старый маразматик живёт в какой-то своей реальности, не в состоянии адекватно воспринимать окружающую действительность.
No problem
No problem
   40 / 882
вчера в 11:28
Заткнись уже.
Ruslan3132
Ruslan3132
   58 / 882
вчера в 11:18
что он несёт...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Incredulous
   20 / 882
вчера в 10:59
Ты серьёзно? Тренер не виноват? Выпустить со старта мертвого Бэйла, заменить его Асенсио, вместо работоспособного Васкеса, строить всю игру команды на восемнадцатилетнего пацана, пусть талантливого и прогрессирующего, но еще зеленого и не опытного, усадить на лавку и лишить игровой практики Иско, пусть не самого стабильного, но одного из самых креативных игроков команды, - во всем этом тоже Солари не виноват? Команда забыла, что такое быстрые контратаки, и вообще, что такое скоростная игра, работа с мячем отвратительная, ошибок в передачах стало в разы больше, игра все больше начала сводится к бесполезным навесам с флангов вместо нестандартных решений и быстрых креативных комбинаций. Сейчас Реал смотрится медленным, тяжелым и уставшим. И кто же во всем этом виноват? Кто делает климат в команде? Кто решает кому играть, а кому лавку полировать? Кто строит схему и тактику игры? Так что не нужно тут рассказывать какой несчастный и бедный Солари. Почти все, что сейчас происходит с Реалом - это именно вина тренера.
Лол, смешно. Я лет 7 за Иско наблюдаю, и он всегда был якорем, который любую быструю атаку способен запороть. Иско - это живое свидетельство того, почему именно Испания проиграла России - потому что ее игра строилась через этого краба. И уж особенно он был бы бесполезен в быстрой игре против "Барселоны", потому что быстрая игра и Иско - это две противоположности. Вот в какой-нибудь позиционке против "Атлетико", да, выпускать же его против "Барсы" просто глупо, и Солари, кажется, это тоже понимал.

Винить Солари, когда "Барселона", извини, до конца укомплектована топчиками, а в "Реале" одно тяжелое наследие Переса - это уже чересчур.

И при всех при этих проблемах, при обсере Лопотеги, команда идет на третьем месте и вполне может взять второе, хотя на втором - команда без проблем в составе, с двумя топ-форвардами, в отличие от алжирского полена.

Надо реальнее оценивать ситуацию.
cevin cigan
cevin cigan ответил Incredulous
   127 / 882
вчера в 10:58
Ты серьёзно? Тренер не виноват? Выпустить со старта мертвого Бэйла, заменить его Асенсио, вместо работоспособного Васкеса, строить всю игру команды на восемнадцатилетнего пацана, пусть талантливого и прогрессирующего, но еще зеленого и не опытного, усадить на лавку и лишить игровой практики Иско, пусть не самого стабильного, но одного из самых креативных игроков команды, - во всем этом тоже Солари не виноват? Команда забыла, что такое быстрые контратаки, и вообще, что такое скоростная игра, работа с мячем отвратительная, ошибок в передачах стало в разы больше, игра все больше начала сводится к бесполезным навесам с флангов вместо нестандартных решений и быстрых креативных комбинаций. Сейчас Реал смотрится медленным, тяжелым и уставшим. И кто же во всем этом виноват? Кто делает климат в команде? Кто решает кому играть, а кому лавку полировать? Кто строит схему и тактику игры? Так что не нужно тут рассказывать какой несчастный и бедный Солари. Почти все, что сейчас происходит с Реалом - это именно вина тренера.
Во многом согласен,но вот на счёт кто решает??? Поверь,там больше перец решает,чем Солари! Я больше чем уверен,что не влезая в дела тренера,там бы давно избавились от "трутней" вроде Бэйла,Бензина и др. В своё время и Анчи намекал и Зидан(кстати Зидан хотел оставить Рона и продать Бэйла,но старый маразматик решил иначе)Как следствие результат!
Incredulous
Incredulous ответил ESPANOL
   170 / 882
вчера в 10:45
Ты серьёзно? Тренер не виноват? Выпустить со старта мертвого Бэйла, заменить его Асенсио, вместо работоспособного Васкеса, строить всю игру команды на восемнадцатилетнего пацана, пусть талантливого и прогрессирующего, но еще зеленого и не опытного, усадить на лавку и лишить игровой практики Иско, пусть не самого стабильного, но одного из самых креативных игроков команды, - во всем этом тоже Солари не виноват? Команда забыла, что такое быстрые контратаки, и вообще, что такое скоростная игра, работа с мячем отвратительная, ошибок в передачах стало в разы больше, игра все больше начала сводится к бесполезным навесам с флангов вместо нестандартных решений и быстрых креативных комбинаций. Сейчас Реал смотрится медленным, тяжелым и уставшим. И кто же во всем этом виноват? Кто делает климат в команде? Кто решает кому играть, а кому лавку полировать? Кто строит схему и тактику игры? Так что не нужно тут рассказывать какой несчастный и бедный Солари. Почти все, что сейчас происходит с Реалом - это именно вина тренера.
3ton
3ton
   63 / 882
вчера в 10:41
С ручными судьями при Зидане , Солари сейчас был бы гением .
Зидан вовремя свалил с роналду
причина - VAR
ESPANOL
ESPANOL
   278 / 882
вчера в 10:21
Из этого набора игроков он и так выжимает максимум возможностей! Так что тренер здесь не виноват.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   274 / 882
вчера в 10:19
Конец пришёл незаметно.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   113 / 882
вчера в 10:19
Твоя командушка вчера и так выжала из себя все соки.
Ныряли как могли всей командой)))
Pervomaez
Pervomaez
вчера в 10:14
Наверное ты уже отборолся
BARCDJIN
BARCDJIN
   82 / 882
вчера в 09:55
Нгуша - мы спарта.....



ахаа-х)
ДАША Д
ДАША Д
   211 / 882
вчера в 09:47
Вся надежда на Лигу Чемпионов.
112910415
112910415
   73 / 882
вчера в 09:20
до конца, да .. .конец уже близко
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 882
вчера в 09:12
Осталась в этом сезоне только надежда на VAR в ЛЧ!
STVA 1
STVA 1
   98 / 882
вчера в 09:02
Бороться только и остается.
cska plus
cska plus
   12 / 882
вчера в 08:18
Смешно читать умозаключения Солари.
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