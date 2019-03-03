Бубнов: «„Спартак“ в целом произвел хорошее впечатление»

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Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
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ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Бубнов: «„Спартак“ в целом произвел хорошее впечатление»

03 марта 2019, 22:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» - «Краснодар» (1:1).

Игра хорошего уровня, особенно для первого тура после зимнего перерыва. Но даже без этой отсылки весь матч команды отыграли на высоких скоростях, не сбрасывали темп от первой до последней минуты, рубились за инициативу, отвечали атакой на атаку и создавали моменты.

В плане голевых возможностей «Краснодар» несколько превзошел «Спартак», дважды мяч угодил в каркас ворот, да и последний шанс в матче упустили именно гости, когда Петров направил мяч в перекладину. «Спартак» также создавал остроту, эпизодами оказывал серьезное давление, но все-таки не имел столько верных возможностей. С этой точки зрения «Краснодар» потерял очки.

«Спартак» в целом произвел хорошее впечатление. Если говорить об изменениях, то, в первую очередь, обращает на себя внимание высокая скорость развития атак, акцент на игру в предельно возможном темпе. Думаю, это план не только на конкретный матч. Во-вторых, опорная зона предстала в обновленном виде — Зобнин действовал в паре с Гулиевым. Они неплохо справились, хотя гол «Краснодара» пришел именно после проседания опорной зоны. В-третьих, Айртон — неплохое усиление на фланге, он быстр и качественно поддерживает, развивает атаки. В-четвертых, сдвоенный центр нападения смотрелся грозно, но и после выхода Мелкадзе не потерял в мощи.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   252 / 887
вчера в 17:50
Впечатление от Спартака в целом всегда хорошее. Но когда начинаю препарировать на ТТД, впечатление меняется...)))
cska plus
cska plus
   12 / 887
вчера в 05:36
Как всегда хрюши поначалу поют хвалебные молитвы.
112910415
112910415
   74 / 887
вчера в 05:25
такой Спартак нам нужен!
Юрниекс
Юрниекс
   79 / 887
вчера в 00:05
Лучше всех играли за Пищевик: штанга,перекладина и Левников.
beefs
beefs
   117 / 887
03 марта в 23:36
Все по делу, поддерживаю...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   9 / 887
03 марта в 23:23
Произвел только на свиней, для остальных это ужасное зрелище, матчи с Мурой, Славией и Шерифон даром не прошли.
Т34
Т34
   21 / 887
03 марта в 23:16
Спартак приятно удивил. После невзрачных контрольных игр, обнадеживающее изменение в игре.
kotmyshka
kotmyshka
   171 / 887
03 марта в 23:11
в целом, да...
Sunny.
Sunny.
   125 / 887
03 марта в 23:09
если Бубнов похвалил значит все наоборот ..
viv
viv
   73 / 887
03 марта в 22:57
Краснодар потерял очки....."спартак-43" отскочил...
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
03 марта в 22:55
Викторыч,ты ли это?
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