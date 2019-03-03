Бубнов: «„Спартак“ в целом произвел хорошее впечатление»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» - «Краснодар» (1:1).

Игра хорошего уровня, особенно для первого тура после зимнего перерыва. Но даже без этой отсылки весь матч команды отыграли на высоких скоростях, не сбрасывали темп от первой до последней минуты, рубились за инициативу, отвечали атакой на атаку и создавали моменты.



В плане голевых возможностей «Краснодар» несколько превзошел «Спартак», дважды мяч угодил в каркас ворот, да и последний шанс в матче упустили именно гости, когда Петров направил мяч в перекладину. «Спартак» также создавал остроту, эпизодами оказывал серьезное давление, но все-таки не имел столько верных возможностей. С этой точки зрения «Краснодар» потерял очки.



«Спартак» в целом произвел хорошее впечатление. Если говорить об изменениях, то, в первую очередь, обращает на себя внимание высокая скорость развития атак, акцент на игру в предельно возможном темпе. Думаю, это план не только на конкретный матч. Во-вторых, опорная зона предстала в обновленном виде — Зобнин действовал в паре с Гулиевым. Они неплохо справились, хотя гол «Краснодара» пришел именно после проседания опорной зоны. В-третьих, Айртон — неплохое усиление на фланге, он быстр и качественно поддерживает, развивает атаки. В-четвертых, сдвоенный центр нападения смотрелся грозно, но и после выхода Мелкадзе не потерял в мощи.