Гулиев: «Я расстроен, ведь „Спартак“ играл на победу»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев пообщался с журналистами после ничьей своей команды с «Краснодаром» (1:1) в рамках 18-го тура чемпионата России.

У нас установка идти вперед не только на этот матч, а на все встречи, тем более что с «Краснодаром» играли дома. С первых минут начали показывать атакующий футбол, старались играть так на протяжении всей встречи. Когда играешь в прессинг, то пропускаешь контратаки, но мы этого не боимся, ведь у нас хорошие защитники.

Удары по нашим воротам в штангу и перекладину? Нам не забили, значит, все хорошо. Требования с Зобниным у нас одинаковые в центре поля. Что касается «Краснодара», то мы знали, что им нельзя давать распоряжаться мячом. Старались перекрывать короткие и средние передачи. Расстроен результатом, ведь мы играли на победу.