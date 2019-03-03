Cимонян: «„Краснодар“ превосходил „Спартак“ в контроле мяча»

Ветеран «Спартака» Никита Симонян прокомментировал выступление «красно-белых» в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Это практически зимний футбол! По первому матчу могу быть удовлетворен обеими командами. Преимущество было за «Краснодаром», они уже три матча провели. Превосходили «Спартак» в контроле мяча. В принципе, я результатом удовлетворен.

Айртон дебютировал хорошо, но выделить стоит игроков обеих команд. На календаре третье марта — обеим командам желаю удачи. «Краснодар» прошел «Байер», что говорить. Но я спартаковец все же, так что обеим командам удачи.