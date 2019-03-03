Cимонян: «„Краснодар“ превосходил „Спартак“ в контроле мяча»

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен  Уфа 1:2  Динамо М 3.4 2.35 2.95
14:00 Матч завершен  Енисей 1:1  Ростов 5 2.1 2.65
19:00 Матч завершен  Спартак М 1:1  Краснодар 2.9 3.2 2.7
Россия. ФНЛ 2018/2019, 25 тур 1 X 2
08:00 Матч завершен  СКА-Хабаровск 1:3  Чертаново - - -
13:00 Матч завершен  Ротор 0:0  Спартак-2 - - -
13:00 Матч завершен  Сибирь 2:0  Тюмень - - -
14:00 Матч завершен  Нижний Новгород 0:0  Сочи - - -
15:00 Матч завершен  Химки 1:1  Факел - - -
15:00 Матч завершен  Мордовия 1:3  Тамбов - - -
15:30 Матч завершен  Краснодар-2 2:1  Луч - - -
16:00 Матч завершен  Зенит-2 1:0  Шинник - - -
17:00 Матч завершен  Балтика 2:1  Авангард Кур - - -
17:00 Матч завершен  Армавир 0:0  Томь - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 29 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Уотфорд 2:1  Лестер Сити 2.7 3.2 2.7
17:05 Матч завершен  Фулхэм 1:2  Челси 6.6 4.4 1.48
19:15 Матч завершен  Эвертон 0:0  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Эйбар 1:0  Сельта 1.9 2.7 6.3
18:15 Матч завершен  Бетис 1:2  Хетафе - - -
20:30 Матч завершен  Реал Сосьедад 0:2  Атлетико М 4.3 2.8 2.17
22:45 сегодня  Валенсия -:-  Атлетик Б 2.1 3.1 4
Италия. Серия А 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Торино 3:0  Кьево 1.7 3.2 6.4
17:00 Матч завершен  СПАЛ 1:2  Сампдория 2.75 3.2 2.65
17:00 Матч завершен  Дженоа 0:0  Фрозиноне 1.65 3.6 5.8
17:00 Матч завершен  Удинезе 2:1  Болонья 2.75 2.95 2.85
20:00 Матч завершен  Аталанта 3:1  Фиорентина 1.3 5.5 10.5
22:30 Идет первый тайм, 2’  Наполи 0:0  Ювентус 2.55 3.05 3.05
Германия. Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Штутгарт 5:1  Ганновер-96 1.67 4 4.85
20:00 Матч завершен  Вольфсбург 1:1  Вердер 2.4 2.5 4.2
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Ницца 1:0  Страсбур 2.4 2.9 3.4
17:00 Матч завершен  Лилль 1:0  Дижон 1.55 3.9 6.5
17:00 Матч завершен  Генгам 0:0  Нант 3.1 3 2.5
19:00 Матч завершен  Лион 5:1  Тулуза 1.25 6 11.2
23:00 сегодня  Марсель -:-  Сент-Этьен 1.8 3.6 4.5
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Олимпик Дн 0:1  Арсенал К 2.05 3.4 3.3
15:00 Матч завершен  Заря 3:0  Ворскла 1.75 3.3 4.7
18:00 Матч завершен  Карпаты 0:1  Львов 12 3.55 1.43
18:00 Матч завершен  Александрия 1:1  Мариуполь 1.85 3.1 4.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2:2 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3.35 3.25 2.15
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 4:2 Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 1.7 3.8 4.6
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 0:3 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК 3.2 3.25 2.2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер 0:1 Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 2.75 3.25 2.5
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл 5:0 Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц 1.42 3.9 8
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗираЗира 1:1 Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 2.95 2.1 3.7
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 0:1 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 6.2 4 1.45
Албания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 1:1 Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 5.4 2.25 2.2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари 1:1 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти 1.25 4.6 15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:0 Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 2.3 2.9 3.35
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1:2 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2.9 3.1 2.5
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 4:2 Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1.5 3.8 6.6
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2.2 2.7 3.95
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато -:- Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 2.18 2.75 3.85
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 2:2 Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго -:- Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас -:- Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид - - -
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ширак (Гюмри)Ширак 0:0 Логотип футбольный клуб Лори (Ванадзор)Лори 3.25 2.15 3.25
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арцах (Ереван)Арцах 1:1 Логотип футбольный клуб Бананц (Ереван)Бананц - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1:3 Логотип футбольный клуб ГентГент 3.4 4 1.95
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1:2 Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 16 5.6 1.2
22:00 34’ Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 0:0 Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.45 4.5 6.8
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РуселареРуселаре 1:1 Логотип футбольный клуб ВестерлоВестерло 3.7 2.35 2.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли 2:2 Логотип футбольный клуб Беерсхот-ВилрийкБеерсхот-Вилрийк - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб МехеленМехелен 14 7.4 1.14
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юнион Сент-Жиллуаз (Брюссель)Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 1:1 Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 5.8 1.58 3.6
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 2:0 Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.12 8.5 14
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 0:3 Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 13 4.8 1.25
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 1:0 Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 0:0 Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
22:00 25’ Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар 0:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
22:30 1’ Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос 1.75 3.55 4.3
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 2:2 Логотип футбольный клуб БохумБохум 2.5 3.35 2.6
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 1:2 Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.6 1.8
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1:0 Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.05 3.2 3.6
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 1:2 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 2.2 3.4 3.1
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 0:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 3.1 3.3 2.2
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа -:- Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 0:0 Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.9 3.1 4.7
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 3:0 Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.55 3.6 7.7
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1:1 Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 1.33 4.2 13
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 0:2 Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 11.5 4.5 1.32
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 3:0 Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск 3:0 Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел 2:2 Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген 2:0 Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 1.18 6.5 15
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 2:0 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 1.5 3.85 7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри 2.75 3 2.57
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса 3:1 Логотип футбольный клуб Эль-Харби (Каир)Эль-Харби - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ 1:2 Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Р (Раанана)Хапоэль Р 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 1.25 4.8 15
21:30 47’ Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2:0 Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.25 3.1 3.25
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Минерва Пунджаб (Чандигарх)Минерва Пунджаб 0:1 Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам 2:1 Логотип футбольный клуб НЕРОКА (Импхал)НЕРОКА - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1:1 Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 6.7 3.15 1.67
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1:2 Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 9.5 3.15 1.55
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 1:1 Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.19 5.6 21
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 0:3 Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 12 3.65 1.4
22:00 33’ Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 0:1 Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.6 3.5 6.1
22:30 3’ Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 0:0 Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 2.13 2.9 3.75
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 3:1 Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.05 2.85 4.15
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2:0 Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.6 3 2.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция - - -
Китай. Суперлига 2019, 1 тур 1 X 2
10:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз 1:1 Логотип футбольный клуб Далянь ИфанДалянь Ифан - - -
14:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Цзянсу СунинЦзянсу Сунин 3:2 Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 0:1 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 0:4 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Колумбия. Примера А 2019, 10 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 2:1 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
22:00 32’ Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 0:0 Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 4:2 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:2 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 5’ Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Литва. Лига A 2019, 1 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Судува (Мариямполе)Судува 2:1 Логотип футбольный клуб ТракайТракай - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жальгирис (Вильнюс)Жальгирис 5:1 Логотип футбольный клуб ПалангаПаланга - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шабаб Риф Хосейма (Аль-Хосейма)Шабаб Риф Хосейма 2:3 Логотип футбольный клуб Иттихад Тан (Танжер)Иттихад Тан - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФАР РабатФАР Рабат 3:4 Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальмарКальмар 1:0 Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 2:1 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 3:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 3:0 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:2 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
21:00 72’ Логотип футбольный клуб ТолукаТолука 1:1 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 3:2 Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.65 4 4.9
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 4:2 Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 1.85 3.8 4
18:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 4:2 Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.19 7.5 10.5
18:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 4:0 Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.14 8 15
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ -:- Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 2:0 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вигры (Сувалки)Вигры 2:0 Логотип футбольный клуб КатовицаКатовица - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 2:3 Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 3.25 3.3 2.15
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 1:0 Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 1.25 4.6 18
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 4:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 2.45 2.45 4
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1:2 Логотип футбольный клуб БрагаБрага 5 3.3 1.78
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.35 5 9
Португалия. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб КовильяКовилья 2:0 Логотип футбольный клуб Бенфика-2 (Лиссабон)Бенфика-2 1.45 3.5 10
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Порту-2Порту-2 1:1 Логотип футбольный клуб Фамаликао (Вила Нова де Фамаликао)Фамаликао 2.9 2.3 3.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш 0:2 Логотип футбольный клуб Академико ВизеуАкадемико Визеу 2.25 2.45 4.4
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кова-да-ПиедадиКова-да-Пиедади 1:0 Логотип футбольный клуб Фаренсе (Фару)Фаренсе 2.3 2.25 4.9
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Варзим (Повуа-де-Варзин)Варзим 0:0 Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 5 2.35 2.2
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) 0:1 Логотип футбольный клуб Краснодар (мол)Краснодар (мол) 19 5.1 1.2
Россия. Премьер-Лига Крыма 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Инкомспорт (Ялта)Инкомспорт 0:1 Логотип футбольный клуб Крымтеплица (Молодежное)Крымтеплица - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт 2:0 Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1:0 Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 1.14 5.8 36
21:00 77’ Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 1:0 Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Петролул (Плоешти)Петролул 1:1 Логотип футбольный клуб Металоглобус (Бухарест)Металоглобус - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка 2:0 Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
Словакия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр 1.6 3 7.8
Словения. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий 0:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар 1:0 Логотип футбольный клуб КршкоКршко 1.17 5 35
21:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица 1:1 Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДалласДаллас 1:1 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Коламбус КрюКоламбус Крю 1:1 Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс 2:3 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс 3:3 Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон 1:1 Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 2:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Хосе ЭртквейксСан-Хосе Эртквейкс 1:2 Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сиэтл СаундерсСиэтл Саундерс 4:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Умраниеспор (Стамбул)Умраниеспор 3:0 Логотип футбольный клуб КарабюкспорКарабюкспор 1.04 12 23
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтинорду (Измир)Алтинорду 2:2 Логотип футбольный клуб ХатайспорХатайспор - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БолуспорБолуспор 2:1 Логотип футбольный клуб ИстанбулспорИстанбулспор 1.9 3.3 3.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Афьонспор (Афьонкарахисар)Афьонспор 0:0 Логотип футбольный клуб Генчлербирлиги (Анкара)Генчлербирлиги - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 1:1 Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 3.35 1.8 4.7
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 0:2 Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 4.7 3.45 1.73
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 1:1 Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 3.35 3.2 2.15
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2:0 Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2.7 2.7 3
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1:3 Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 4.8 3.75 1.65
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 1:1 Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 1.09 7.7 33
Чехия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 3:2 Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 1.88 3.35 3.95
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 0:3 Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 6.8 3.7 1.5
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УнионЭсп (Сантьяго)УнионЭсп 1:0 Логотип футбольный клуб Палестино (Сантьяго)Палестино 2.9 2.45 3.25
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УнивЧили (Сантьяго)УнивЧили 3:0 Логотип футбольный клуб Уачипато (Талькауано)Уачипато 1.9 3.6 3.8
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кокимбо УнидоКокимбо Унидо 4:0 Логотип футбольный клуб Эвертон ВдМ (Винья-дель-Мар)Эвертон ВдМ - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэрто МонттПуэрто Монтт 0:0 Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Луис (Кильота)Сан-Луис 0:1 Логотип футбольный клуб Ньюбленсе (Чильян)Ньюбленсе - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 0:1 Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен 3:0 Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БазельБазель 3:1 Логотип футбольный клуб ТунТун 1.05 12.5 39
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарокаБарока 1:3 Логотип футбольный клуб Полокване СитиПолокване Сити 2.65 2.75 2.85
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет)Чиппа Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб СуперСпорт Юнайтед (Претория)СуперСпорт Юнайтед - - -
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Cимонян: «„Краснодар“ превосходил „Спартак“ в контроле мяча»

сегодня, 21:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Ветеран «Спартака» Никита Симонян прокомментировал выступление «красно-белых» в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Это практически зимний футбол! По первому матчу могу быть удовлетворен обеими командами. Преимущество было за «Краснодаром», они уже три матча провели. Превосходили «Спартак» в контроле мяча. В принципе, я результатом удовлетворен.

Айртон дебютировал хорошо, но выделить стоит игроков обеих команд. На календаре третье марта — обеим командам желаю удачи. «Краснодар» прошел «Байер», что говорить. Но я спартаковец все же, так что обеим командам удачи.

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Все комментарии
viv
viv
   117 / 882
сегодня в 22:31
Да же Симонян понял....спартак-43 не торт...выше 4 места не поднимется..
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил Footbolista
сегодня в 22:16
Пока что Зенит, Краснодар будут с испанцами биться, в отличие от отРапиденных
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил Footbolista
сегодня в 22:15
Краснодар на подходе к Валенсии, а вы.... Отрапиденные ;)
VV V
VV V
   256 / 882
сегодня в 22:15
А кто сейчас не превосходит Спартак в контроле мяча ? Назовите......
Footbolista
Footbolista
   4 / 882
сегодня в 22:15
Смешная клоунада бомжовских троллей))...
1 команда
1 команда
   65 / 882
сегодня в 22:14
Клоны казанские в бешенстве, пупсиков обидели в который раз.
Footbolista
Footbolista
   4 / 882
сегодня в 22:12
Стыдно за убогих бомжей)...особенно с лицом кержакова))...
Egorium
Egorium
   76 / 882
сегодня в 22:11
Стыдно за убогий спартак.
Denkuz
Denkuz
   72 / 882
сегодня в 22:10
Краснодар имел свиней как хотел, чудо не дало ему победы.
Footbolista
Footbolista ответил Abverin
   4 / 882
сегодня в 22:08
Спартаку до Барсы, как до Луны.
В данном случае Краснодару)...
Abverin
Abverin ответил Footbolista
   182 / 882
сегодня в 22:07
Сам по себе контроль мяча штука бесполезная....вспомнить Барсу времен тики-таки и как она Рубину влетала при контроле мяча 80 на 20...да и не только Рубину...
Спартаку до Барсы, как до Луны.
parallels
parallels
   9 / 882
сегодня в 22:07
да вообще позор. хряки отскочили самым подлым образом, счёт должен был быть 1:18 где-то.
МКС
МКС ответил Михаил Славнов
   201 / 882
сегодня в 22:06
Это не неуважение к старости, а к конкретному человеку, беспринципному и нечестному.
Едрена батона, бот соккера заговорил
Footbolista
Footbolista
   4 / 882
сегодня в 22:06
Сам по себе контроль мяча штука бесполезная....вспомнить Барсу времен тики-таки и как она Рубину влетала при контроле мяча 80 на 20...да и не только Рубину...
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил МКС
   12 / 882
сегодня в 22:05
При твоем неуважении к старости, тебе явно в 90 будут утки приносить и с ложечки кормить.
Это не неуважение к старости, а к конкретному человеку, беспринципному и нечестному.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   151 / 882
сегодня в 22:04
Симонян уже не в состоянии даже матч купить.
МКС
МКС ответил cska plus
   201 / 882
сегодня в 22:02
Глазам не верю, человек за 90 своих лет впервые правду сказал.
При твоем неуважении к старости, тебе явно в 90 будут утки приносить и с ложечки кормить.
cska plus
cska plus
   11 / 882
сегодня в 21:59
Глазам не верю, человек за 90 своих лет впервые правду сказал.
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