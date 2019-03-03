Мусаев: «„Краснодару“ надо было реализовывать моменты и побеждать»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в эфире канала «Матч Премьер» подвел итоги поединка 18-го тура чемпионата России, в котором его команда на выезде сыграла вничью со «Спартаком» (1:1).

В целом мы увидели яркий матч. Обе команды играли смело, шли в атаку. В первые 20-25 минут мы не справились с давлением, которое оказывал «Спартак». Были ошибки, мы проиграли много подборов, в середине поля выглядели не так хорошо. Отыгрались, когда устранили этот момент.

У нас был ряд моментов, которые надо было реализовывать и добиваться победы. С точки зрения тренера есть вопросы, которые нужно убирать. А зрителям игра должна была понравиться.

Что касается выхода Ари на замену на 61-й минуте, то он не мог выйти раньше, так как только недавно восстановился после травмы. Это максимум, который он мог сыграть.