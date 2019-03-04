Неймар: «Мы с Мбаппе не завидуем друг другу»

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал об отношениях с одноклубником Килианом Мбаппе.

У меня отличные отношения с Килианом как на поле, так и за его пределами. Я называю его «Золотой мальчик». Я испытываю к этому парню особенную привязанность, он станет одним из лучших футболистов в истории футбола, и я стараюсь ему помогать.

Мы часто разговариваем друг с другом, это похоже на общение братьев. Мы не завидуем друг другу. Когда Килиан забивает гол, он хочет отдать мне пас, когда я даю ему пас, то хочу, чтобы он забил. Мы с Мбаппе компаньоны, как у меня было в «Барселоне» с Лео Месси.