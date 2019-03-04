Максимович: «С „Юве“ всегда так: „Наполи“ доминирует, но в итоге уступает»

Защитник «Наполи» Никола Максимович дал комментарий после матча 26-го тура Серии А против «Ювентуса» (1:2).

С «Ювентусом» всегда происходит одно и то же: «Наполи» показывает хороший футбол, атакует, доминирует, но в итоге мы постоянно пропускаем и проигрываем из-за какой-то ошибки.

Мы должны учиться у «Юве», как выжимать максимум из угловых, штрафных и других безнадежных мячей. Во время наших очных встреч не сказать, что отрыв между командами 16 очков, но «Ювентус» в итоге все равно выигрывает, а мы нет.

Гонка за Скудетто окончена, мы больше не будем об этом думать. Теперь сосредоточимся на Лиге Европы, это единственная оставшаяся наша цель.