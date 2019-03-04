Аллегри: «Мерета нужно было удалять вне зависимости от того, фолил ли он»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 26-го тура Серии А против «Наполи» (2:1).

«Наполи» остался в меньшинстве в середине первого тайма после удаления вратаря Алекса Мерета за фол последней надежды на нападающем «Юве» Криштиану Роналду. Затем рефери уравнял составы, поскольку досрочно отдыхать отправился Миралем Пьянич.

Я проспал момент, когда нужно было менять Пьянича. У него была желтая карточка, Миралем был в опасности, но я не думал, что его удалят.

Мне сказали, что Мерета должны были удалять в любом случае, так гласят правила. И здесь не играет роль, был там контакт или нет. Судья принял такое решение, как и VAR . Арбитр вообще отработал хорошо и читал игру.

16 очков отрыва и преимущество по личным встречам - хороший задел. Но пока есть математические шансы, ничего нельзя гарантировать.