Аллегри: «Мерета нужно было удалять вне зависимости от того, фолил ли он»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 26-го тура Серии А против «Наполи» (2:1).
«Наполи» остался в меньшинстве в середине первого тайма после удаления вратаря Алекса Мерета за фол последней надежды на нападающем «Юве» Криштиану Роналду. Затем рефери уравнял составы, поскольку досрочно отдыхать отправился Миралем Пьянич.
Я проспал момент, когда нужно было менять Пьянича. У него была желтая карточка, Миралем был в опасности, но я не думал, что его удалят.
Мне сказали, что Мерета должны были удалять в любом случае, так гласят правила. И здесь не играет роль, был там контакт или нет. Судья принял такое решение, как и VAR. Арбитр вообще отработал хорошо и читал игру.
16 очков отрыва и преимущество по личным встречам - хороший задел. Но пока есть математические шансы, ничего нельзя гарантировать.
Ладно,после матча с Атлетико послушаем вас .
Но 20+ ударов Наполи ,88% точных передач из из 600 за игру в десятером ....это супер,Наполи спасибо за футбол
Ладно,после матча с Атлетико послушаем вас .
Но 20+ ударов Наполи ,88% точных передач из из 600 за игру в десятером ....это супер,Наполи спасибо за футбол
Пусть перед сном перечитает правила .
Нет контакта - нет фола .
Исключение - оспасная игра
ПЫСЫ: Для Ювентуса отдельные правила в Италии , как для Реала в Испании .
Пусть перед сном перечитает правила .
Нет контакта - нет фола .
Исключение - оспасная игра
ПЫСЫ: Для Ювентуса отдельные правила в Италии , как для Реала в Испании .
И справедливость восторжествовала когда Наполи не реализовал эту левую пенку,так что хейтеры утритесь в очередной раз.
И справедливость восторжествовала когда Наполи не реализовал эту левую пенку,так что хейтеры утритесь в очередной раз.