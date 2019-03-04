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Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аллегри: «Мерета нужно было удалять вне зависимости от того, фолил ли он»

вчера, 09:32
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 26-го тура Серии А против «Наполи» (2:1).

«Наполи» остался в меньшинстве в середине первого тайма после удаления вратаря Алекса Мерета за фол последней надежды на нападающем «Юве» Криштиану Роналду. Затем рефери уравнял составы, поскольку досрочно отдыхать отправился Миралем Пьянич.

Я проспал момент, когда нужно было менять Пьянича. У него была желтая карточка, Миралем был в опасности, но я не думал, что его удалят. 

Мне сказали, что Мерета должны были удалять в любом случае, так гласят правила. И здесь не играет роль, был там контакт или нет. Судья принял такое решение, как и VAR. Арбитр вообще отработал хорошо и читал игру.

16 очков отрыва и преимущество по личным встречам - хороший задел. Но пока есть математические шансы, ничего нельзя гарантировать.

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Все комментарии
h8you
h8you ответил 3ton
   88 / 887
вчера в 18:26
От тренера кабинета ничего другого и нельзя было услышать . Пусть перед сном перечитает правила . Нет контакта - нет фола . Исключение - оспасная игра ПЫСЫ: Для Ювентуса отдельные правила в Италии , как для Реала в Испании .
так Барселона вроде не играла,вот где кабинетам кабинет,ты вообще о чем
h8you
h8you ответил 25процентный клоун
   88 / 887
вчера в 18:25
хммм,это у кого такие правила? у Бриха ручного ? нет ,Роналду упал сам это раз ,и там не фол последней надежды,мяч безсовестно ушел в сторону. Ладно,после матча с Атлетико послушаем вас . Но 20+ ударов Наполи ,88% точных передач из из 600 за игру в десятером ....это супер,Наполи спасибо за футбол
как бы у Ювентуса тоже было 10...
Colchoneros
Colchoneros
   87 / 887
вчера в 14:11
Что он несёт?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   187 / 887
вчера в 12:46
надо прописать новые правила для всех и всея: если Роналду выходить один на один и падает, вне зависимости был контакт или нет,надо удалять соперника. Правда такие правила дальше Италии не распространяются))) Потому что рефери на евроарене,начинают забывать,кто это такой, ведь раньше Перес выдавал фоторобот,а теперь фотографировать то некому.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил 3ton
   346 / 887
вчера в 12:28
Это тебе надо перечитать правила. Но вряд ли Каталонияия что то в них понимает.
galem72
galem72
   144 / 887
вчера в 11:45
Мерзкие оправдания медийной португалки и несуществующего нарушения. Послушал бы я, что пел этот носатый макаронник, если бы такое произошло у ворот поляка.
barcamilan
barcamilan
   554 / 887
вчера в 11:24
массимо, там не было фола и это неправильные правила
Ислам Керимов
Ислам Керимов
   257 / 887
вчера в 11:04
Ну что тут скажешь,горбатого могила исправит!
Garrincha58
Garrincha58
   505 / 887
вчера в 10:59
какие шансы Юве уже чемпион это на 1000 проц.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
вчера в 09:58
хммм,это у кого такие правила? у Бриха ручного ? нет ,Роналду упал сам это раз ,и там не фол последней надежды,мяч безсовестно ушел в сторону.
Ладно,после матча с Атлетико послушаем вас .
Но 20+ ударов Наполи ,88% точных передач из из 600 за игру в десятером ....это супер,Наполи спасибо за футбол
3ton
3ton
   64 / 887
вчера в 09:52
От тренера кабинета ничего другого и нельзя было услышать .
Пусть перед сном перечитает правила .
Нет контакта - нет фола .
Исключение - оспасная игра

ПЫСЫ: Для Ювентуса отдельные правила в Италии , как для Реала в Испании .
FERIS
FERIS
   188 / 887
вчера в 09:44
Правильно говорит Алегри,удаление было заслуженным,а вот пеналь в ворота Ювентуса был левее левого.
И справедливость восторжествовала когда Наполи не реализовал эту левую пенку,так что хейтеры утритесь в очередной раз.
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin
   46 / 887
вчера в 09:35
Просто напомнил о футбольных правилах. Здешние боты их периодически забывают.
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