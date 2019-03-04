Cульшер надеется отыграть гандикап у ПСЖ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что не планирует сдаваться в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ , несмотря на поражение в домашней игре со счетом 0:2.

Должен сказать, что мы чувствуем себя непобедимыми. Чувствуем, что в каждом матче можем побеждать. У нас есть вера перед ответным матчем с ПСЖ , хоть мы и знаем, что уступаем два мяча.

Понимаем, что будет сложно. Парижане показали силу своей команды, а у нас много травм, однако наши игроки знают, что выступают за особенный клуб, который может сделать камбэк. Мы не собираемся ехать в Париж и сдаваться. Мы собираемся попробовать. Перед нами гора, на которую нужно подняться.