Анчелотти: «Мерет не трогал Роналду»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче чемпионата Италии остановился на эпизоде с удалением вратаря неаполитанцев Алекса Мерета за фол последней надежды на нападающем «Юве» Криштиану Роналду.

Это спорный момент, я могу трактовать, что это удаление было выписано за саму попытку фола. Но нужно также принять во внимание, куда уходил мяч, где был Аллан.

У нас есть VAR , так почему бы не использовать все его возможности? Это не совсем чистая красная карточка, потому что Роналду в любом случае не попал бы в ворота. Мяч шел к угловому флагу.

Мерет не трогал Криштиану, поэтому нужно рассматривать все аспекты этого эпизода. Безусловно, удаление изменило игру. Единственные два момента, где мы ошиблись, это при размещении стенки во время штрафного Пьянича и в эпизоде с голом Эмре Джана.