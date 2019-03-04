Анчелотти: «Мерет не трогал Роналду»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче чемпионата Италии остановился на эпизоде с удалением вратаря неаполитанцев Алекса Мерета за фол последней надежды на нападающем «Юве» Криштиану Роналду.
Это спорный момент, я могу трактовать, что это удаление было выписано за саму попытку фола. Но нужно также принять во внимание, куда уходил мяч, где был Аллан.
У нас есть VAR, так почему бы не использовать все его возможности? Это не совсем чистая красная карточка, потому что Роналду в любом случае не попал бы в ворота. Мяч шел к угловому флагу.
Мерет не трогал Криштиану, поэтому нужно рассматривать все аспекты этого эпизода. Безусловно, удаление изменило игру. Единственные два момента, где мы ошиблись, это при размещении стенки во время штрафного Пьянича и в эпизоде с голом Эмре Джана.
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И справедливость восторжествовала когда Наполи не реализовал эту левую пенку,так что хейтеры утритесь в очередной раз.
И справедливость восторжествовала когда Наполи не реализовал эту левую пенку,так что хейтеры утритесь в очередной раз.
А ВАР, что не просматривали? Ну тогда понятно всё за судью.
При просмотре должна быть жёлтая Кри!!!
А ВАР, что не просматривали? Ну тогда понятно всё за судью.
При просмотре должна быть жёлтая Кри!!!
Во втором тайме,горбатые за центр поля считанные разы вышли.Их как последних аутсайдеров мордой о газон возили!Ну ничего,скоро «святые» шары Симеоне изгонят эту нечисть из лиги чемпионов!
Во втором тайме,горбатые за центр поля считанные разы вышли.Их как последних аутсайдеров мордой о газон возили!Ну ничего,скоро «святые» шары Симеоне изгонят эту нечисть из лиги чемпионов!