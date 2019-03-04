Анчелотти: «Мерет не трогал Роналду»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
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Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
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Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
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Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
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02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Анчелотти: «Мерет не трогал Роналду»

вчера, 09:20
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче чемпионата Италии остановился на эпизоде с удалением вратаря неаполитанцев Алекса Мерета за фол последней надежды на нападающем «Юве» Криштиану Роналду.

Это спорный момент, я могу трактовать, что это удаление было выписано за саму попытку фола. Но нужно также принять во внимание, куда уходил мяч, где был Аллан. 

У нас есть VAR, так почему бы не использовать все его возможности? Это не совсем чистая красная карточка, потому что Роналду в любом случае не попал бы в ворота. Мяч шел к угловому флагу.

Мерет не трогал Криштиану, поэтому нужно рассматривать все аспекты этого эпизода. Безусловно, удаление изменило игру. Единственные два момента, где мы ошиблись, это при размещении стенки во время штрафного Пьянича и в эпизоде с голом Эмре Джана.

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Все комментарии
Великий Государь
Великий Государь
   302 / 887
вчера в 18:34
Видеоповтор говорит об обратном, сколько бы тут хейтеры не рвали пуканы. Аха-ха)
h8you
h8you ответил Ислам Керимов
   88 / 887
вчера в 18:27
Да весь мир это видел!Со всех камер есть повторы в слоу мо и видно,что даже не тронул дельфина!Просто Нырялду увидел,что запорол момент и решил рухнуть,как это он умеет! Во втором тайме,горбатые за центр поля считанные разы вышли.Их как последних аутсайдеров мордой о газон возили!Ну ничего,скоро «святые» шары Симеоне изгонят эту нечисть из лиги чемпионов!
ты бы лучше о своих вечных неудачниках переживал,о картонном середняке,а не о соперниках Ювентуса к-н
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   187 / 887
вчера в 12:54
Мерет и КР7 тут не причём. Вздрючить надо игрока,который так отпасовывал мяч воротарю. Вот в этом был и привоз!!! А что в такой ситуации делать Роналду? он пока добежал до штрафной - уже выдохся,увидел кипера и с испугу упал,он же не виноват,что рефери что-то там разглядел))))
112910415
112910415
   74 / 887
вчера в 12:05
но собирался ведь потрогать! )
galem72
galem72
   144 / 887
вчера в 11:40
Да её и трогать не нужно, она сама падает при любом удобном случае с последующей 23ной улыбкой. Как же эта партугалка бесит...
((
starche
starche
   138 / 887
вчера в 09:52
Кристина - нырялду высочайшего класса!
FERIS
FERIS
   188 / 887
вчера в 09:48
Удаление было заслуженным,а вот пеналь в ворота Ювентуса был левее левого.
И справедливость восторжествовала когда Наполи не реализовал эту левую пенку,так что хейтеры утритесь в очередной раз.
Байкал-38.
Байкал-38.
   34 / 887
вчера в 09:43
Сейчас посмотрел эпизод. Кристина хорошо прыгнула, высоко, далеко. Даже в самом прыжке видна симуляция, ну а касания не было!!!
А ВАР, что не просматривали? Ну тогда понятно всё за судью.
При просмотре должна быть жёлтая Кри!!!
Ислам Керимов
Ислам Керимов
   257 / 887
вчера в 09:37
Да весь мир это видел!Со всех камер есть повторы в слоу мо и видно,что даже не тронул дельфина!Просто Нырялду увидел,что запорол момент и решил рухнуть,как это он умеет!
Во втором тайме,горбатые за центр поля считанные разы вышли.Их как последних аутсайдеров мордой о газон возили!Ну ничего,скоро «святые» шары Симеоне изгонят эту нечисть из лиги чемпионов!
RedRedTeam
RedRedTeam
   753 / 887
вчера в 09:29
Потому что рекламный бизнес, Футбол тут не причем, главное спонсора не обидеть.
barcamilan
barcamilan
   554 / 887
вчера в 09:23
все это видели, кроме судейки, чо он ВАРом не воспользовался?
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