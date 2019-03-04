Хедира вернется на поле к концу марта

вчера, 23:14

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира вернется в строй к концу марта.

Напомним, что игрок испытывает проблемы с сердцем. В середине февраля у Хедиры была выявлена аритмия. Игроку пришлось перенести операцию на сердце.