Алексис Санчес может пропустить остаток сезона

вчера, 17:18

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес выбыл на срок до двух месяцев, сообщает английская пресса. Футболист в воскресенье прошел сканирование, которое выявило у него повреждение медиальной связки правого колена.

Напомним, чилиец получил травму в матче с «Саутгемптоном». После процесса реабилитации Санчесу предстоит набрать игровую форму, так что есть вероятность, что в этом сезоне он больше не сыграет.