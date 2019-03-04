Алексис Санчес может пропустить остаток сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес выбыл на срок до двух месяцев, сообщает английская пресса. Футболист в воскресенье прошел сканирование, которое выявило у него повреждение медиальной связки правого колена.
Напомним, чилиец получил травму в матче с «Саутгемптоном». После процесса реабилитации Санчесу предстоит набрать игровую форму, так что есть вероятность, что в этом сезоне он больше не сыграет.
Футбольный шаман наказывает .
Футбольный шаман наказывает .
И надо искать новую команду, немного попроще типа Арсенала.
И надо искать новую команду, немного попроще типа Арсенала.