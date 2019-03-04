Алексис Санчес может пропустить остаток сезона

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Алексис Санчес может пропустить остаток сезона

вчера, 17:18

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес выбыл на срок до двух месяцев, сообщает английская пресса. Футболист в воскресенье прошел сканирование, которое выявило у него повреждение медиальной связки правого колена.

Напомним, чилиец получил травму в матче с «Саутгемптоном». После процесса реабилитации Санчесу предстоит набрать игровую форму, так что есть вероятность, что в этом сезоне он больше не сыграет.

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Все комментарии
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
   295 / 887
вчера в 21:58
Здоровья!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   115 / 887
вчера в 21:42
Здоровья ему , и найти летом команду другую ! В Атлетико можно его представить , Италии .
Ravshan878
Ravshan878
   28 / 887
вчера в 21:17
Не надо было уходить из АРСЕНАЛА.
Футбольный шаман наказывает .
Сантус
Сантус
   82 / 887
вчера в 21:01
Не думаю что Санчес расстроен....он уже на пенсионный фонд работает.Пы.Сы.Забыл включить сочувствие...)Выздоравливай дорогой!Как я волнуюсь о твоём здоровье!!!)
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   329 / 887
вчера в 20:55
Выздоравливай!
hoper
hoper
   381 / 887
вчера в 20:10
Вот уж этот точно не потеря для МЮ.По мне лучше бы микрофона оставили а этого сплавили в Китай.Оттуда и домой в Чили недалеко
fanliverp00lfan
fanliverp00lfan
   680 / 887
вчера в 20:06
Алексису здоровья. Не тянет он в мю.
Брулин
Брулин
   95 / 887
вчера в 19:40
не играл, не играл и тут на тебе, еще и сломался...500 000 в неделю. На Дип Рилиф и Фастум Гель хватит...
Groove000
Groove000
   260 / 887
вчера в 19:39
Почему я не удивлен..
beefs
beefs
   117 / 887
вчера в 19:29
Жаль, хороший футболист
drug01
drug01
   114 / 887
вчера в 19:19
Видно было по игре....
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   179 / 887
вчера в 18:53
Здоровья. Санчесу нужно уходить с МЮ.
STVA 1
STVA 1
   96 / 887
вчера в 18:46
Здоровья .Правда это не потеря для МЮ.Не его команда
DDT
DDT
   556 / 887
вчера в 18:32
Здоровья ему, но что бы кто не говорил - один из САМЫХ провальных трансферов МЮ в эпоху пост-САФа
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
вчера в 18:25
Скорейшего выздоровления игроку!
ЮЗИК
ЮЗИК
   328 / 887
вчера в 18:24
Здоровья ему крепкого
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   668 / 887
вчера в 18:21
Здоровия Алекису!
И надо искать новую команду, немного попроще типа Арсенала.
Evilhuman
Evilhuman
   31 / 887
вчера в 18:17
Здоровья ему, но игра его не оправдывала одиданий
cska plus
cska plus
   12 / 887
вчера в 17:46
Санчесу здоровья!
drug01
drug01
   114 / 887
вчера в 17:41
Это плохо!
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 887
вчера в 17:39
Скорейшего возвращения в строй!
George-CFC
George-CFC
   205 / 887
вчера в 17:36
Вудворд: «Oh you ****ing waste of money”
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   231 / 887
вчера в 17:30
Не страшно!
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