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Буффон: «МЮ пытался меня подписать, когда я выступал за „Парму“»

вчера, 00:44
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед23:00 Не начался

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон сообщил, что он мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» в юном возрасте.

Когда я был мальчишкой и играл за «Парму», сэр Алекс Фергюсон внимательно следил за моими выступлениями. Но тогда у меня не было никакого желания покидать «Парму», поскольку я считал этот клуб своим домом. Позже мне поступило предложение от «Манчестер Сити», но и тогда я принял решение остаться в «Ювентусе».

Напомним, что ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» - соперники в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче парижане одержали победу со счетом 2:0.

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