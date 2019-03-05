Буффон: «МЮ пытался меня подписать, когда я выступал за „Парму“»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон сообщил, что он мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» в юном возрасте.

Когда я был мальчишкой и играл за «Парму», сэр Алекс Фергюсон внимательно следил за моими выступлениями. Но тогда у меня не было никакого желания покидать «Парму», поскольку я считал этот клуб своим домом. Позже мне поступило предложение от «Манчестер Сити», но и тогда я принял решение остаться в «Ювентусе».