Зеедорф: «Не верю в то, что уход Роналду сделал „Реал“ слабее»

Бывший игрок «Реала» Кларенс Зеедорф не считает, что уход Криштиану Роналду ослабил «королевский клуб».

Я не верю в то, что уход Роналду сделал «Реал» слабее. При всем моем уважении к Криштиану это не так. Да, Роналду - забивной форвард, но я всегда утверждал, что «Реал» побеждает тогда, когда действует коллективно.