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Зеедорф: «Не верю в то, что уход Роналду сделал „Реал“ слабее»

вчера, 00:10

Бывший игрок «Реала» Кларенс Зеедорф не считает, что уход Криштиану Роналду ослабил «королевский клуб».

Я не верю в то, что уход Роналду сделал «Реал» слабее. При всем моем уважении к Криштиану это не так. Да, Роналду - забивной форвард, но я всегда утверждал, что «Реал» побеждает тогда, когда действует коллективно.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
   169 / 933
вчера в 17:02
Страшнее даже не то, что потеряли Роналду, а то что никого не купили взамен
Hamman
Hamman
   235 / 933
вчера в 09:56
Очень хотелось бы верить тебе Кларенс , но факты вещь упрямая...
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   207 / 933
вчера в 09:36
Из всех мячей Реала забитых за то время, что Роналду играл за него, вычти его мячи и проанализируй, какие результаты были бы у Реала без них. " Коллективно" Реал играл тогда, когда у него были зеедорфы.
NGYCR7
NGYCR7 ответил vale46
   200 / 933
вчера в 08:42
Да что ты говоришь!Помню перед недавним Классико писали,что Месси впервые за лет 10 или более,не помню,пропустит его,то как же Барса выигрывала без Месси,если он практически всё время был в составе?
Во первых, я говорю не только о пропушенных классико Месси, а в целом о его отсутствии.
Например осенью 15 года, Барса без него целый месяц играла и все свои поединки выиграла.
Во вторых, что ты хочешь сказать пешеход был на поле в предпоследнем класико?
vale46
vale46 ответил NGYCR7
   646 / 933
вчера в 08:00
Да что ты говоришь!Помню перед недавним Классико писали,что Месси впервые за лет 10 или более,не помню,пропустит его,то как же Барса выигрывала без Месси,если он практически всё время был в составе?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   250 / 933
вчера в 07:21
Когда Роналду играл в "Реале" говорили, что у него сильные партнеры.
mihaluch
mihaluch
   181 / 933
вчера в 05:59
А результаты говорят другое. Зато "Ювентус" стал сильнее.
112910415
112910415
   81 / 933
вчера в 05:18
пусть так...приятно идти на дно и улыбаться : "мы не ослабли!"
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   300 / 933
вчера в 04:12
Хочешь верь, хочешь не верь, а результат на лицо.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Kresi frok
   59 / 933
вчера в 01:57
Ранальда всего лишь лучший актер мешка. ведь без этого дельфина, риал вряд-ли смог бы собрать столько трафееф.
Kresi frok
Сегодня 01:48
Ранальда всего лишь лучший актер мешка. ведь без этого дельфина, риал вряд-ли смог бы собрать столько трафееф
_______________________________
Когда хочешь написать гадость Роналду, но случайно признаешь, что он Роналду лучший бомбардир)))
Kresi frok
Kresi frok
   417 / 933
вчера в 01:48
Ранальда всего лишь лучший актер мешка. ведь без этого дельфина, риал вряд-ли смог бы собрать столько трафееф.
95-shishani-95
95-shishani-95
   59 / 933
вчера в 01:34
Правильно, не сделал слабее! А полностью уничтожил завершение атак Реала!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   9 / 933
вчера в 01:29
А ситуация говорит об обратном.
NGYCR7
NGYCR7
   200 / 933
вчера в 01:27
Вот кто кто, но Барса при сохранении ее атакующего стиля и политики постоянного приобретения супердорогих игроков точно не ослабеет от ухода Месси.

Последние класико об этом красноречиво говорят сами за себя. где Суарес забил с момента своего прихода в клуб больше всех в составе Барселоны.
Где по сути без Месси, Барса забивает Реалу и по 3 и по 5 голов.

Даже если глянуть статистику игр Барселоны без Месси, то можно увидеть, что Барса почти все свои игры выиграла без аргентинского нахлебника!
NGYCR7
NGYCR7
   200 / 933
вчера в 01:19
Я просто тут для Зейдорфа оставлю...!

«Реал», проиграв дважды класико (0:1, 0:3), не может забить на своем стадионе во втором матче подряд.

Всего в 20 играх сезона на «Сантьяго Бернабеу» на счету мадридцев 37 голов во всех турнирах.

В то время как при Криштиану Роналду на протяжении 9 лет «Реал» в 20 первых домашних матчах забивал в среднем по 62 мяча.
kotmyshka
kotmyshka
   180 / 933
вчера в 01:15
А факты говорят другое...
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 933
вчера в 00:19
Поэтому тренер из тебя и не вышел. Умные тренеры понемают значимость Роналду для команды.
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