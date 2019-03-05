Зеедорф: «Не верю в то, что уход Роналду сделал „Реал“ слабее»

Бывший игрок «Реала» Кларенс Зеедорф не считает, что уход Криштиану Роналду ослабил «королевский клуб».
Я не верю в то, что уход Роналду сделал «Реал» слабее. При всем моем уважении к Криштиану это не так. Да, Роналду - забивной форвард, но я всегда утверждал, что «Реал» побеждает тогда, когда действует коллективно.
Например осенью 15 года, Барса без него целый месяц играла и все свои поединки выиграла.
Во вторых, что ты хочешь сказать пешеход был на поле в предпоследнем класико?
Например осенью 15 года, Барса без него целый месяц играла и все свои поединки выиграла.
Во вторых, что ты хочешь сказать пешеход был на поле в предпоследнем класико?
Сегодня 01:48
Ранальда всего лишь лучший актер мешка. ведь без этого дельфина, риал вряд-ли смог бы собрать столько трафееф
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Когда хочешь написать гадость Роналду, но случайно признаешь, что он Роналду лучший бомбардир)))
Сегодня 01:48
Ранальда всего лишь лучший актер мешка. ведь без этого дельфина, риал вряд-ли смог бы собрать столько трафееф
_______________________________
Когда хочешь написать гадость Роналду, но случайно признаешь, что он Роналду лучший бомбардир)))
Последние класико об этом красноречиво говорят сами за себя. где Суарес забил с момента своего прихода в клуб больше всех в составе Барселоны.
Где по сути без Месси, Барса забивает Реалу и по 3 и по 5 голов.
Даже если глянуть статистику игр Барселоны без Месси, то можно увидеть, что Барса почти все свои игры выиграла без аргентинского нахлебника!
Последние класико об этом красноречиво говорят сами за себя. где Суарес забил с момента своего прихода в клуб больше всех в составе Барселоны.
Где по сути без Месси, Барса забивает Реалу и по 3 и по 5 голов.
Даже если глянуть статистику игр Барселоны без Месси, то можно увидеть, что Барса почти все свои игры выиграла без аргентинского нахлебника!
«Реал», проиграв дважды класико (0:1, 0:3), не может забить на своем стадионе во втором матче подряд.
Всего в 20 играх сезона на «Сантьяго Бернабеу» на счету мадридцев 37 голов во всех турнирах.
В то время как при Криштиану Роналду на протяжении 9 лет «Реал» в 20 первых домашних матчах забивал в среднем по 62 мяча.
«Реал», проиграв дважды класико (0:1, 0:3), не может забить на своем стадионе во втором матче подряд.
Всего в 20 играх сезона на «Сантьяго Бернабеу» на счету мадридцев 37 голов во всех турнирах.
В то время как при Криштиану Роналду на протяжении 9 лет «Реал» в 20 первых домашних матчах забивал в среднем по 62 мяча.