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Мерет дисквалифицирован на 1 матч за неспортивное поведение против Роналду

вчера, 16:10
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Сообщается, что голкипер «Наполи» Алекс Мерет дисквалифицирован на один матч. 

Напомним, что футболист был удален во время матча 26-го тура Серии А против «Ювентуса». Вратарь намеренно сбил форварда «Юве» Криштиану Роналду, который выходил на рандеву с воротами соперника. 

Изначально предполагалось, что Мерет будет дисквалифицирован на три матча.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил заDOOMчивый
   261 / 933
сегодня в 00:15
При чем здесь пенальти? Я что об этом говорил? Не нужно передергивать и говорить какие-то нелепые вещи! Я же не запрещаю вам иметь своё мнение, даже если оно отличается от моего! А вот насчёт оскорблений насчёт того что я какой-то,,шишанутый’’ по вашему так это не красит вас молодой человек ( вы наверняка намного моложе меня! Мне 60! ) и я не шишанутый как вы написали и не прячусь под какими-то непонятными кличками ! Я вполне реальный человек и спортивный функционер! Заслуженный тренер Украины, президент национальной федерации, судья международной категории и член исполкома мировой федерации( это так для справки!) имею большой авторитет и уважение в мировом спортивном сообществе! Удачи вам и всего наилучшего!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Valeriy Lutsak
   168 / 933
вчера в 23:59
Ну да не было?! Касание это когда сливаний дури лупят по ногам? Железная логика! Касание там было и это даже не стоит обсуждать!! На сколько сильным я не берусь судить, но это не главное! На такой скорости на которой врывался в штрафную и обыгрывал Рон , даже малейшего касания достаточно чтобы игрок потерял равновесие и упал! СЛАВА богу что этот Мерет ему вообще ноги не оторвал! Там грубая даже очень жесткая игра вратаря была на лицо!! Причём явно с намерениями травмировать Рона! Вот если бы вратарь как положено бросился руками на мяч и при этом задел Рона я бы слова не сказал. Но здесь вратарь прыгает двумя прямыми ногами в ноги нападающему уже его практически обходящего , то как по вашему это называется?? А? Я абсолютно не защищаю Рона, нет ! Я всегда против симуляции , но здесь нарушение явное, грубое и даже не подлежит обсуждению! А вот по поводу руки Сандро - есть вопросы и это тоже факт!!
вот тогда бы и должен получать КК за игру рукой вне штрафной.... хотя наверное по Вашему, надо было и Пенальти ставить, ведь по Юва-Вару видно,что нарушение было в ШТРАФНОЙ!!!)))) Я думал,что у нас тут один Шишанутый такой,а оказывается целая коллегия))))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Robbaggio
   261 / 933
вчера в 22:42
Ну да! Ну да!! Вам конечно же виднее! 🤣😉☝️
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил cielo notturno
   261 / 933
вчера в 22:40
Конечно смотрел!! И дважды ещё всю игру в повторе!! Как это понимать прыгнул одной ногой , а другая стояла на газоне?! Не буду с вами спорить или что-то доказывать , так как вы конечно же всегда будете иметь своё мнение!! Всего наилучшего
Robbaggio
Robbaggio ответил Valeriy Lutsak
   412 / 933
вчера в 22:16
Никакой грубой игры со стороны голкипера не было. Даже если небольшое касание и было, то это Роналду сам зацепился, перепрыгивая ногу соперника. А травму он мог получить лишь от неудачного приземления
cielo notturno
cielo notturno ответил Valeriy Lutsak
   243 / 933
вчера в 22:02
В интернете есть повтор ВАР с 3 разных сторон, не было касания. Он успел убрать ногу.
Вратарь за штрафной не может играть руками. И сыграл он одной ногой, вторая стояла на газоне. Скажу больше, вратарь даже в подкат не прыгнул. Вы смотрели вообще матч? Нет? Пересмотрите повтор.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   168 / 933
вчера в 21:01
видать Роналду попросил судкорпус,что бы этого дилетанта сильно не наказывали, всё таки Футбольный Бог проявил к смертному снисхождение. Вот она Величайшая из Величайших Добродетелей))))
SLR McLaren13
SLR McLaren13
   901 / 933
вчера в 20:17
Да зачем?! Вроде игровой момент, умышленно не сбивал с ног.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил vinyardrip
   261 / 933
вчера в 18:32
100% вратарю дали бы пожизненное!!🤣😉☝️
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил cielo notturno
   261 / 933
вчера в 18:31
Ну да не было?! Касание это когда сливаний дури лупят по ногам? Железная логика! Касание там было и это даже не стоит обсуждать!! На сколько сильным я не берусь судить, но это не главное! На такой скорости на которой врывался в штрафную и обыгрывал Рон , даже малейшего касания достаточно чтобы игрок потерял равновесие и упал! СЛАВА богу что этот Мерет ему вообще ноги не оторвал! Там грубая даже очень жесткая игра вратаря была на лицо!! Причём явно с намерениями травмировать Рона! Вот если бы вратарь как положено бросился руками на мяч и при этом задел Рона я бы слова не сказал. Но здесь вратарь прыгает двумя прямыми ногами в ноги нападающему уже его практически обходящего , то как по вашему это называется?? А? Я абсолютно не защищаю Рона, нет ! Я всегда против симуляции , но здесь нарушение явное, грубое и даже не подлежит обсуждению! А вот по поводу руки Сандро - есть вопросы и это тоже факт!!
vinyardrip
vinyardrip ответил Valeriy Lutsak
   457 / 933
вчера в 18:17
Абсолютно верное решение и наказание! Возможно даже и мягковатое!! А то судя по некоторым комментариям будто там вообще ничего не было и даже симуляция! Это конечно бред! Это что же , если бы Мерет сломал ему ногу или оторвал ударом тогда бы можно было считать это нарушением и красной карточкой?? Вратарь бросается с двумя прямыми ногами в ноги игрока , уже его обыгравшего!! Это как называется?? Слава богу что Рон остался без травмы!
Если бы на его месте был гном, то вратаря бы все приказали срочно казнить)))
juvenale
juvenale
   82 / 933
вчера в 18:05
сча к-ны скажут,что даже касания не было))))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   292 / 933
вчера в 17:55
Дали один матч вместо трёх, только по одной причине, там была симуляция от Кристины. Прикрывают судью.
cielo notturno
cielo notturno ответил Valeriy Lutsak
   243 / 933
вчера в 17:44
Касания даже не было, а чего Роналду корчился то? Он спокойно убрал ногу , но решил симульнуть)
Гавроша
Гавроша
   26 / 933
вчера в 17:22
Не смотрел матч, что там было - опять нырял роналду?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   261 / 933
вчера в 17:08
Абсолютно верное решение и наказание! Возможно даже и мягковатое!! А то судя по некоторым комментариям будто там вообще ничего не было и даже симуляция! Это конечно бред! Это что же , если бы Мерет сломал ему ногу или оторвал ударом тогда бы можно было считать это нарушением и красной карточкой?? Вратарь бросается с двумя прямыми ногами в ноги игрока , уже его обыгравшего!! Это как называется?? Слава богу что Рон остался без травмы!
cielo notturno
cielo notturno
   243 / 933
вчера в 17:07
Там даже касания не было.
Но это же дельфин...мастер кувырков и падений
ДАША Д
ДАША Д
   216 / 933
вчера в 16:45
Игровой момент, не более.
Alex12357
Alex12357
   544 / 933
вчера в 16:33
Вы ещё снайперов прикрепите к Португесу ,а то ненароком зашибут!
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
   435 / 933
вчера в 16:27
Серо-лазурный интер одобряет, этак и обгонят Наполи!
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