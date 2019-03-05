Мерет дисквалифицирован на 1 матч за неспортивное поведение против Роналду

Сообщается, что голкипер «Наполи» Алекс Мерет дисквалифицирован на один матч.
Напомним, что футболист был удален во время матча 26-го тура Серии А против «Ювентуса». Вратарь намеренно сбил форварда «Юве» Криштиану Роналду, который выходил на рандеву с воротами соперника.
Изначально предполагалось, что Мерет будет дисквалифицирован на три матча.
Вратарь за штрафной не может играть руками. И сыграл он одной ногой, вторая стояла на газоне. Скажу больше, вратарь даже в подкат не прыгнул. Вы смотрели вообще матч? Нет? Пересмотрите повтор.
Вратарь за штрафной не может играть руками. И сыграл он одной ногой, вторая стояла на газоне. Скажу больше, вратарь даже в подкат не прыгнул. Вы смотрели вообще матч? Нет? Пересмотрите повтор.
Но это же дельфин...мастер кувырков и падений
Но это же дельфин...мастер кувырков и падений