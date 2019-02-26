«Челси» оштрафует Кепу на недельную зарплату

26 февраля 2019, 04:35

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага будет оштрафован на недельную зарплату. Таким образом клуб накажет игрока за инцидент в концовке финального матча Кубка Лиги против «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 - пен).

В конце второго экстратайма голкиперу оказывали помощь врачи, и Сарри решил поменять его перед серией пенальти на Вилли Кабальеро. Всё уже было готово к замене, однако Кепа внезапно начал сигнализировать о том, что с ним всё хорошо, и менять его не нужно. В итоге замена так и не состоялась, а Сарри был в ярости из-за действий своего подопечного.