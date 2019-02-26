УЕФА обвинил Рамоса в намеренно полученной желтой карточке

26 февраля 2019, 22:26

УЕФА обвинил капитана «Реала» Серхио Рамоса в намеренно полученной желтой карточке в матче Лиги чемпионов против «Аякса».

Игрок может быть дополнительно дисквалифицирован и оштрафован. Решение по Рамосу примут 28 февраля.