УЕФА обвинил Рамоса в намеренно полученной желтой карточке

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
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Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
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ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
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УЕФА обвинил Рамоса в намеренно полученной желтой карточке

26 февраля 2019, 22:26
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

УЕФА обвинил капитана «Реала» Серхио Рамоса в намеренно полученной желтой карточке в матче Лиги чемпионов против «Аякса».

Игрок может быть дополнительно дисквалифицирован и оштрафован. Решение по Рамосу примут 28 февраля.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   433 / 887
27 февраля в 13:49
А вообще какая разница как он получил эту карточку. ?
Zenit_84
Zenit_84
   103 / 887
27 февраля в 07:17
Так многие делают
ЮЗИК
ЮЗИК
   328 / 887
27 февраля в 06:40
У него это не первый раз, помнится такое уже было
NOVA
NOVA ответил BARCDJIN
   480 / 887
27 февраля в 06:19
пора уже закрывать этого подлого скама в дурку...скоко можно на это безобразие смотреть..Аякс может их пройти..Жирона их от..дела..неужели они не смогут...Смогут!
вот по тебе уже давно дурка плачет!!
NOVA
NOVA
   480 / 887
27 февраля в 06:18
уефа лишь бы обвинить Реал в чем угодно, уж как угодно стараются, чтоб Реал снова не выиграл ЛЧ!!
амурец
амурец
   199 / 887
27 февраля в 04:59
уже не знают как ослабить Реал? придумали намеренную карточку
neomessi
neomessi
   142 / 887
27 февраля в 04:05
Надо его дисквалифицировать еще на 2 игры. Животное.
Nafnafik
Nafnafik
   43 / 887
27 февраля в 02:11
Играет подло, так и карточки получает.
Colchoneros
Colchoneros
   87 / 887
27 февраля в 01:01
Мразь должна быть дисквалифицирована!
Бестрофейный
Бестрофейный
   151 / 887
27 февраля в 00:27
Этого хама давно пора наказать.
13 RUS
13 RUS
   139 / 887
26 февраля в 23:47
Давно ему на бутыль пора
Сантус
Сантус
   82 / 887
26 февраля в 23:31
Что сказать? Идиот Сережа...помелом метет как метлой...
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
26 февраля в 23:05
Надо Рамоса заставить отдать назад жёлтую карточку!
Байкал-38
Байкал-38
   37 / 887
26 февраля в 22:58
3 матча дисквы, как минимум за это.
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 887
26 февраля в 22:58
Пусть будет так .
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   158 / 887
26 февраля в 22:51
Умеет же Рамос подрывать пуканчики :D
OLESOCC
OLESOCC
   254 / 887
26 февраля в 22:50
Херсио подлец!.
95-shishani-95
95-shishani-95
   67 / 887
26 февраля в 22:49
Придумайте тогда что-нибудь, чтоб не делали так!
Он правильно сделал, что получил жёлтую.
Если не хотите чтоб так делали, то введите изменения в правилах
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
26 февраля в 22:48
Рамос думал что хитрее всех, ан-нет и на него управа найдется.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   186 / 887
26 февраля в 22:44
Вообще этого цирка не понимаю,если есть правила,которые запрещают это делать,то наказывайте,если нет,то идите лесом....
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
26 февраля в 22:32
Надо наказать этого беспредельщика
BARCDJIN
BARCDJIN
   84 / 887
26 февраля в 22:27
пора уже закрывать этого подлого скама в дурку...скоко можно на это безобразие смотреть..Аякс может их пройти..Жирона их от..дела..неужели они не смогут...Смогут!
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