Рамос дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 2’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 76’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 79’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 33’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 35’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 74’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:0 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Рамос дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов

28 февраля 2019, 21:10
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксЗавтра в 23:00 Не начался

Дисциплинарный комитет УЕФА решил наказать защитника «Реала» Серхио Рамоса

В организации посчитали, что он специально получил желтую карточку в концовке первой встречи 1/8 финала турнира с «Аяксом» для того, чтобы «обнулиться» перед четвертьфинальными поединками.

Игрока дисквалифицировали на 2 матча, а также оштрафовали на 1500 евро. 

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   191 / 882
сегодня в 21:56
считаю,что такое применение наказаний - не правильно. Это же стратегия, правильно и делал,что получал.только зачем было трепаться? видать за это и наказали.
Rare Fish
Rare Fish
сегодня в 21:07
слишком он прошаренный и возомнил о себе х пойми что...карма натсигла 14ка..
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил амурец
   184 / 882
02 марта в 00:46
Хотя о чем с такими разговаривать ни когда не признаете что Реал более именитый клуб, будите ныть про чемоданы Переса и заговор против Барселоны, так что думаю дальнейшее общение излишне
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил San Skra
       34 / 882
    01 марта в 18:02
    Удачи тебе ;)
    Взаимно!
    proezd2
    proezd2
       526 / 882
    01 марта в 17:46
    Маловато ,до следущей ЛЧ в самый раз.
    San Skra
    San Skra ответил Байкал-38.
       395 / 882
    01 марта в 17:28
    В данном случае Рамос сам признался в своей вине, правда потом понял и начал юлить. Какие ещё могут быть доказательства? А если рассмотривать по совокупности его аналогичные нарушения, то Рамос ещё легко отделался. Если бы он сам бы после матча не признался бы, скорее всего этого ничего не было. А вот путать с судебной системой тут как то не уместно. Это уже был бы не футбол. Представляешь какой абсурд может быть. Первая минута матча один игрок сбивает другого судья назначает штрафной. И тут на поле выбегает прокурор, следом адвокаты и начинается процесс. Абсурд? Да! Вот и ты, что то подобное, про случай с Рамосом пытаешься мне объяснить.
    Удачи тебе ;)
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил San Skra
       34 / 882
    01 марта в 17:00
    Ты не понял сути, я не за Рамоса, я против методологии принятия подобных решений. Даже если заключенный сделает чистосердечное признание, прокуроры обязаны доказать его вину, в этом заключается суть правосудия. И не важно кто будет на скамье подсудимых: гнилой Рамос или скромняга Канте, твое моральное отношение к человеку не должно влиять на принятие решение - виновен или не виновен.
    В данном случае Рамос сам признался в своей вине, правда потом понял и начал юлить. Какие ещё могут быть доказательства?
    А если рассмотривать по совокупности его аналогичные нарушения, то Рамос ещё легко отделался.
    Если бы он сам бы после матча не признался бы, скорее всего этого ничего не было.
    А вот путать с судебной системой тут как то не уместно. Это уже был бы не футбол. Представляешь какой абсурд может быть. Первая минута матча один игрок сбивает другого судья назначает штрафной. И тут на поле выбегает прокурор, следом адвокаты и начинается процесс. Абсурд? Да! Вот и ты, что то подобное, про случай с Рамосом пытаешься мне объяснить.
    kasyak7
    kasyak7
       731 / 882
    01 марта в 15:55
    язык за зубами держать надо было! а так сам виноват
    San Skra
    San Skra ответил Байкал-38.
       395 / 882
    01 марта в 14:10
    Решение справедливое! Тем заступникам и недовольным, которые кричат, что как это можно догадаться умышленно он это сделал или нет, посоветую посмотреть или прочесть его интервью сразу после матча, где Рамос сам сознался, что он фолил преднамеренно, что бы получить жёлтую. Есть такая поговорка "язык мой — враг мой", в данном случае сработала на все 100% В 2010 и 2013 годах Рамос уже получал намеренные жёлтые карточки, позволявшие пропустить следующий матч, не имеющий турнирного значения.
    Ты не понял сути, я не за Рамоса, я против методологии принятия подобных решений. Даже если заключенный сделает чистосердечное признание, прокуроры обязаны доказать его вину, в этом заключается суть правосудия. И не важно кто будет на скамье подсудимых: гнилой Рамос или скромняга Канте, твое моральное отношение к человеку не должно влиять на принятие решение - виновен или не виновен.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       34 / 882
    01 марта в 13:43
    Решение справедливое!
    Тем заступникам и недовольным, которые кричат, что как это можно догадаться умышленно он это сделал или нет, посоветую посмотреть или прочесть его интервью сразу после матча, где Рамос сам сознался, что он фолил преднамеренно, что бы получить жёлтую.
    Есть такая поговорка "язык мой — враг мой", в данном случае сработала на все 100%

    В 2010 и 2013 годах Рамос уже получал намеренные жёлтые карточки, позволявшие пропустить следующий матч, не имеющий турнирного значения.
    амурец
    амурец ответил дельфин непешеход из морокко
       200 / 882
    01 марта в 13:42
    Хотя о чем с такими разговаривать ни когда не признаете что Реал более именитый клуб, будите ныть про чемоданы Переса и заговор против Барселоны, так что думаю дальнейшее общение излишне
    амурец
    амурец ответил дельфин непешеход из морокко
       200 / 882
    01 марта в 13:35
    ну в Реале не Такер, а команда, это у вас там строем в сортир строем ходят с фоткой гнома которой типа тащер
    ОПС
    ОПС
       350 / 882
    01 марта в 13:19
    Отдыхать иногда тоже надо.
    дельфин непешеход из морокко
    дельфин непешеход из морокко ответил амурец
       184 / 882
    01 марта в 13:15
    Ну куда уж нам, ты я смотрю експерт, что мяч круглый хоть знаешь?
    раньше с фоткой гелефого ходил в туалет а сас с фоткой бенземы вашей великой ходишь или кто у вас там счас главный тащер)))))))))))
    дельфин непешеход из морокко
    дельфин непешеход из морокко ответил амурец
       184 / 882
    01 марта в 13:14
    Ну поной
      амурец
      амурец ответил дельфин непешеход из морокко
         200 / 882
      01 марта в 13:13
      Ну куда уж нам, ты я смотрю експерт, что мяч круглый хоть знаешь?
      амурец
      амурец ответил дельфин непешеход из морокко
         200 / 882
      01 марта в 13:11
      Ну поной
      амурец
      амурец ответил дельфин непешеход из морокко
         200 / 882
      01 марта в 13:10
      Пуканы горят у фантиков почетных четвертьфиналистов ЛЧ
      амурец
      амурец ответил Armyan4eG
         200 / 882
      01 марта в 13:09
      Ну понятно не с тобой
      Ptaha91
      Ptaha91
         588 / 882
      01 марта в 12:52
      Получается, придется пропустить первый груповой матч ЛЧ...
      Armyan4eG
      Armyan4eG ответил амурец
         716 / 882
      01 марта в 12:48
      болеешь за барсу с 1998 отсюда и нытьё, не надо завидовать, и не надо говорить за всех людей, что они видят, видят все победы Реала в ЛЧ и как опускают барсу в 1/4 ЛЧ, ну и всхлипы барсофантиков
      Ты смешной, давай ты про трофеи Реала в ЛЧ перетрёшь не с кулес а с болелами МЮ и Баварии, а еще лучше с Артуро Видалем лично.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответил Белорусский вокзал
         307 / 882
      01 марта в 12:42
      Хоть и не люблю Рамоса но решение бредовое... Каким образом они решают специально игрок сфолил или не специально??
      Это у нас найдут тысячу причин, чтобы кого-то отмазать и столько же свидетелей, чтобы кого-то осудить. ТАМ достаточно одного свидетеля, чтобы упечь в тюрьму и вынести правомерное наказание. Рамос в интервью неосторожно обмолвился о том, что специально получил желтую карточку. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы дисциплинарный кабинет вынес такое решение. А вообще-то хотелось бы посмотреть этот эпизод; может, кто-нибудь выложит его в интернет?
      STVA 1
      STVA 1
         98 / 882
      01 марта в 11:40
      Наверное обжалуют!Потеря большая для Реала.
      дельфин непешеход из морокко
      дельфин непешеход из морокко ответил амурец
         184 / 882
      01 марта в 11:31
      болеешь за барсу с 1998 отсюда и нытьё, не надо завидовать, и не надо говорить за всех людей, что они видят, видят все победы Реала в ЛЧ и как опускают барсу в 1/4 ЛЧ, ну и всхлипы барсофантиков
      для особо не понимающих в футболе есть видео обзоры с повторами и после них тоже есть программы с обсуждениями матчей так что если делать нечего пересмотри потом все поймешь)) так зачем тебе смотреть ты ярый фантик не можешь признать очевидное у тебя 2на 2 пять че еще вам доказывать гелевые))))))))))
      сулейман шлагбаум
      сулейман шлагбаум
         226 / 882
      01 марта в 11:28
      Идиотизм чистейшей воды ! "Они посчитали..." ! А сам Рамос так не считает. И чем его слово менее значимо, чем ваше ? Ему надо обращаться в КАС. Иначе пойдет беспредел ДК и не только в отношении Рамоса.
      дельфин непешеход из морокко
      дельфин непешеход из морокко ответил амурец
         184 / 882
      01 марта в 11:28
      болеешь за барсу с 1998 отсюда и нытьё, не надо завидовать, и не надо говорить за всех людей, что они видят, видят все победы Реала в ЛЧ и как опускают барсу в 1/4 ЛЧ, ну и всхлипы барсофантиков
      но пуканы у сливочных горят не потушить после поражений так им сказать нечего кроме того что ми кюпили (по вашим славям вииграли) 3 лиги чемиёнов)))))))))) молойдцы))) все просто х матчей там вес ясно и понятно как ви вииграли)))
      kella
      kella ответил Знатог
         769 / 882
      01 марта в 11:27
      Раз Особое Совещание решило, значит так и есть.
      Здесь все очевидное вероятное! Наказывать для пользы дела!
      дельфин непешеход из морокко
      дельфин непешеход из морокко ответил амурец
         184 / 882
      01 марта в 11:26
      болеешь за барсу с 1998 отсюда и нытьё, не надо завидовать, и не надо говорить за всех людей, что они видят, видят все победы Реала в ЛЧ и как опускают барсу в 1/4 ЛЧ, ну и всхлипы барсофантиков
      в чем зависть что вы купили 3 кубка ))))))) я не завидую че мне завидовать если гном вас дерет который раз каждый год))))))
      дельфин непешеход из морокко
      дельфин непешеход из морокко ответил амурец
         184 / 882
      01 марта в 11:25
      болеешь за барсу с 1998 отсюда и нытьё, не надо завидовать, и не надо говорить за всех людей, что они видят, видят все победы Реала в ЛЧ и как опускают барсу в 1/4 ЛЧ, ну и всхлипы барсофантиков
      ты видимо вообще ничего не смыслишь в футболе иди амуров лови че там ваш великий клуппп выйграл стого времени ничего потому что потом все купил а стрелки переводить любой умник может
      амурец
      амурец ответил дельфин непешеход из морокко
         200 / 882
      01 марта в 10:38
      нет это не нытье просто если тебя заслепило то люди вокруг видят всё я могу признать чемпионство реала в начале 2000 и игроки там играли достойные хотя я за барсу болею с1998 года но вот эти чемпионства не назовешь достойными да кубочки вы взяли некоторые личности одели медальки а толку то от этого ну потеште своё самолюбие так как ваш кабинет опускают при первой же возможности а когда соперник сильнее вечно какие то спорные моменты))))))))) если вы уж так сильны так после левого пендаля накидайте еще пару штук ан нет за счет левока только или победа 2-1 или ичейка дающая проход в следующий круг ) так что думай следующий раз что пишешь а не пиши просто ради словца
      болеешь за барсу с 1998 отсюда и нытьё, не надо завидовать, и не надо говорить за всех людей, что они видят, видят все победы Реала в ЛЧ и как опускают барсу в 1/4 ЛЧ, ну и всхлипы барсофантиков
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