Рамос дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов

28 февраля 2019, 21:10

Дисциплинарный комитет УЕФА решил наказать защитника «Реала» Серхио Рамоса.

В организации посчитали, что он специально получил желтую карточку в концовке первой встречи 1/8 финала турнира с «Аяксом» для того, чтобы «обнулиться» перед четвертьфинальными поединками.

Игрока дисквалифицировали на 2 матча, а также оштрафовали на 1500 евро.