Рамос дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов

Дисциплинарный комитет УЕФА решил наказать защитника «Реала» Серхио Рамоса.
В организации посчитали, что он специально получил желтую карточку в концовке первой встречи 1/8 финала турнира с «Аяксом» для того, чтобы «обнулиться» перед четвертьфинальными поединками.
Игрока дисквалифицировали на 2 матча, а также оштрафовали на 1500 евро.
А если рассмотривать по совокупности его аналогичные нарушения, то Рамос ещё легко отделался.
Если бы он сам бы после матча не признался бы, скорее всего этого ничего не было.
А вот путать с судебной системой тут как то не уместно. Это уже был бы не футбол. Представляешь какой абсурд может быть. Первая минута матча один игрок сбивает другого судья назначает штрафной. И тут на поле выбегает прокурор, следом адвокаты и начинается процесс. Абсурд? Да! Вот и ты, что то подобное, про случай с Рамосом пытаешься мне объяснить.
А если рассмотривать по совокупности его аналогичные нарушения, то Рамос ещё легко отделался.
Если бы он сам бы после матча не признался бы, скорее всего этого ничего не было.
А вот путать с судебной системой тут как то не уместно. Это уже был бы не футбол. Представляешь какой абсурд может быть. Первая минута матча один игрок сбивает другого судья назначает штрафной. И тут на поле выбегает прокурор, следом адвокаты и начинается процесс. Абсурд? Да! Вот и ты, что то подобное, про случай с Рамосом пытаешься мне объяснить.
Тем заступникам и недовольным, которые кричат, что как это можно догадаться умышленно он это сделал или нет, посоветую посмотреть или прочесть его интервью сразу после матча, где Рамос сам сознался, что он фолил преднамеренно, что бы получить жёлтую.
Есть такая поговорка "язык мой — враг мой", в данном случае сработала на все 100%
В 2010 и 2013 годах Рамос уже получал намеренные жёлтые карточки, позволявшие пропустить следующий матч, не имеющий турнирного значения.
Тем заступникам и недовольным, которые кричат, что как это можно догадаться умышленно он это сделал или нет, посоветую посмотреть или прочесть его интервью сразу после матча, где Рамос сам сознался, что он фолил преднамеренно, что бы получить жёлтую.
Есть такая поговорка "язык мой — враг мой", в данном случае сработала на все 100%
В 2010 и 2013 годах Рамос уже получал намеренные жёлтые карточки, позволявшие пропустить следующий матч, не имеющий турнирного значения.