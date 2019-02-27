Бэйл избежал наказания за неприличный жест в матче с «Атлетико»

Согласно информации источника, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не понесет наказания за неприличный жест, показанный в матче 23-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:1).
Валлиец забил гол на 74-й минуте, после чего показал жест, который болельщики «Атлетико» сочли оскорбительным. Сообщалось, что Бэйлу грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей.
Чтот тут удивляться ))
Неймар получил дискву,а Рамос за такой же жест - нет .
Для Реала другие правила в Ла Лиге .
Чтот тут удивляться ))
Неймар получил дискву,а Рамос за такой же жест - нет .
Для Реала другие правила в Ла Лиге .
Этим лузерам не привыкать такого рода унижения видеть.
Этим лузерам не привыкать такого рода унижения видеть.
Давай сейчас все мерить Широковыми.
Давай сейчас все мерить Широковыми.