Бэйл избежал наказания за неприличный жест в матче с «Атлетико»

27 февраля 2019, 17:44

Согласно информации источника, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не понесет наказания за неприличный жест, показанный в матче 23-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:1).

Валлиец забил гол на 74-й минуте, после чего показал жест, который болельщики «Атлетико» сочли оскорбительным. Сообщалось, что Бэйлу грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей.