Годзюр: «Кубок России — это самый короткий путь в Лигу Европы»

Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр поделился ожиданиями от противостояния со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

Кубок страны — это самый короткий путь в Лигу Европы. К тому же мы в шаге от полуфинала турнира. К нам приезжает «Спартак», матчи с «красно-белыми» — всегда серьезная вывеска. Много факторов для максимальной мотивации и заряженности на эту встречу. Что касается игры соперника, то смотрел за их последним матчем в РПЛ против «Краснодара» — матч получился хорошим по качеству. Понравился новичок «Спартака» — левый защитник Айртон.