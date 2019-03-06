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Годзюр: «Кубок России — это самый короткий путь в Лигу Европы»

вчера, 00:28
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17:00 Не начался

Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр поделился ожиданиями от противостояния со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

Кубок страны — это самый короткий путь в Лигу Европы. К тому же мы в шаге от полуфинала турнира. К нам приезжает «Спартак», матчи с «красно-белыми» — всегда серьезная вывеска. Много факторов для максимальной мотивации и заряженности на эту встречу. Что касается игры соперника, то смотрел за их последним матчем в РПЛ против «Краснодара» — матч получился хорошим по качеству. Понравился новичок «Спартака» — левый защитник Айртон.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
   234 / 981
вчера в 06:05
Какая вам Лига Европы?
Король кубка Канделаки
Король кубка Канделаки ответил Serg3.12
   226 / 981
вчера в 03:09
Хуже тарасовки точно не выступят.
Serg3.12
Serg3.12
   25 / 981
вчера в 01:46
Кубок России, понятно, трофей, а в ЛЕ чего вам делать?
beefs
beefs
   132 / 981
вчера в 00:57
Короткий но не лёгкий...
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