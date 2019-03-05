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Колобков: «Идея о проведении Суперкубка Южной Америки в России обсуждается»

вчера, 21:31

Министр спорта РФ Павел Колобков подтвердил, что матч за Суперкубок Южной Америки-2020 может пройти в России.

В России ежегодно проводятся сотни международных соревнований разного масштаба. Мы заинтересованы и дальше предоставлять свои спортивные объекты для наиболее интересных турниров. Что касается проведения в 2020 году в России Суперкубка Южной Америки по футболу, этот вопрос обсуждается в рабочем порядке. И в настоящее время что-либо комментировать по этому вопросу преждевременно. 

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Суперкубок Южной Америки 2020  Россия: мнение
Источник: ТАССРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Alladins
Alladins
   77 / 933
сегодня в 00:12
Платить кто будет за все это?
bsww
bsww
   559 / 933
вчера в 23:12
Я ПРОТИВ. Континентальный суперкубок должен проводиться в своей зоне. Если бы они присматривались к финалу Копа Либертадорес, к финалу Азиатской ЛЧ, суперкубку страны (Италии, Испании, Германии) это другой разговор и я ЗА
Питер рулит
Питер рулит
   171 / 933
вчера в 22:38
ага..и обязательно в конце января или в начале февраля и поближе к кольскому полуострову..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 933
вчера в 22:21
Финал из двух матчей. Один во Владивостоке, другой в Калининграде. Пусть оценят масштаб территории России...
МКС
МКС
   48 / 933
вчера в 22:20
А че там обсуждать?

С учетом того, что у нас половина сборной из Южной Америки

Сие даже не подлежит обсуждению
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   9 / 933
вчера в 22:10
А кубок ФНЛ с участием спартака можно проводить в Зимбабве, пусть для своих сыграют.
борька
борька
   176 / 933
вчера в 22:05
Обсуждают бред сивой кобылы,мячи и форму купите на эти деньги в школы,жеребцы футбольные!
lobsterdam
lobsterdam
   201 / 933
вчера в 21:53
предлагаю в Новосибирске или еще лучше в Магадане..там аншлаг обеспечен!
Морозовский
Морозовский
   5 / 933
вчера в 21:40
Прикидывают: сколько можно стырить!
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