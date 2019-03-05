Колобков: «Идея о проведении Суперкубка Южной Америки в России обсуждается»

Министр спорта РФ Павел Колобков подтвердил, что матч за Суперкубок Южной Америки-2020 может пройти в России.

В России ежегодно проводятся сотни международных соревнований разного масштаба. Мы заинтересованы и дальше предоставлять свои спортивные объекты для наиболее интересных турниров. Что касается проведения в 2020 году в России Суперкубка Южной Америки по футболу, этот вопрос обсуждается в рабочем порядке. И в настоящее время что-либо комментировать по этому вопросу преждевременно.