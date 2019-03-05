ГлавнаяНовости

Семак: «Гвардиола - пример для меня»

вчера, 23:32

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какую команду он хотел бы возглавить: «Барселону» или «Ливерпуль».

Обе команды очень достойные, но мне до них еще как до канадской границы пешком. Только если с Конюховым. Но он меня вряд ли возьмет — я слабенький. Зачем ему лишний груз?

Кого из современных тренеров вы бы назвали примером?

Пепа Гвардиолу. Не знаю никаких скандалов с его участием. Он очень достойно себя ведет, добивается результатов, является самим собой. Я работал и с такими тренерами, которые считали, что конфликт необходим в коллективе. Каждый выбирает свою дорогу. Кому-то совершенно неважно, что делают футболисты, лишь бы добивались результата.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Димитров: «Мы сделаем всё, чтобы пройти „Спартак“»
Сегодня, 07:39 Комментарии4
Меркулов: «Со „Спартаком“ контратаковать будет проще, чем с „Зенитом“»
Сегодня, 07:07 Комментарии7
Гулиев: «„Спартак“ везде играет только на победу»
Сегодня, 06:51 Комментарии3
Булыкин: «„Локомотив“ хочет пополнить коллекцию трофеев»
Сегодня, 00:49 Комментарии2
Годзюр: «Кубок России — это самый короткий путь в Лигу Европы»
Сегодня, 00:28 Комментарии4
Колобков: «Идея о проведении Суперкубка Южной Америки в России обсуждается»
Вчера, 21:31 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
time out
time out
   24 / 933
сегодня в 00:32
Уфа или Оренбург вот потолок Семака. При всем уважении, как к человеку, он еще не стал тренером, он, как привыкли говорить лазурные в отношении других, физрук.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 933
сегодня в 00:26
Семака сравнил бы с Бердыевым ,но не с Пепой ,автобус
Caniggia
Caniggia
   143 / 933
сегодня в 00:18
Семаку до Пепа, как Лёне до космоса!
Abverin
Abverin
   97 / 933
сегодня в 00:06
Карера всё время только и ныл.
mihaluch
mihaluch
   181 / 933
сегодня в 00:05
Самокритичность - это хорошее качество.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   9 / 933
сегодня в 00:04
Ну не карера же, в самом деле.
Морозовский
Морозовский
   5 / 933
сегодня в 00:03
ГВАРДИОЛА НЕ НОЕТ!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100