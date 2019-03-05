Семак: «Гвардиола - пример для меня»

вчера, 23:32

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какую команду он хотел бы возглавить: «Барселону» или «Ливерпуль».

Обе команды очень достойные, но мне до них еще как до канадской границы пешком. Только если с Конюховым. Но он меня вряд ли возьмет — я слабенький. Зачем ему лишний груз?

Кого из современных тренеров вы бы назвали примером?