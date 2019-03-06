«Тоттенхэм» снова обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию». Лондонский клуб и в первой встрече одержал победу (3:0), так что именно «шпоры» выходят в следующий раунд.
Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»
«Боруссия» - «Тоттенхэм» 0:1 (0:0)
Гол: Кейн 49
«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Вайгль, Вольф (Ларсен 63), Геррейру (Пулишич 62), Ройс (Дилейни 74), Витсель, Гетце, Санчо, Алькасер
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Дэвис, Сиссоко, Уинкс (Дайер 55), Орье, Эриксен (Роуз 83), Кейн, Сон (Ламела 71)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Судья: Маккели Данни.
«Соккер.ру» вел
Боруссия 0 - 1 Тоттенхэм
Аугсбург 2 - 1 Боруссия
Боруссия 3 - 2 Байер
Нюрнберг 0 - 0 Боруссия
Тоттенхэм 3 - 0 Боруссия
Боруссия 3 - 3 Хоффенхайм
Боруссия 3 - 3 (2 - 4 п.) Вердер
Айнтрахт 1 - 1 Боруссия
Если это не кризис, то как это назвать?
Боруссия 0 - 1 Тоттенхэм
Аугсбург 2 - 1 Боруссия
Боруссия 3 - 2 Байер
Нюрнберг 0 - 0 Боруссия
Тоттенхэм 3 - 0 Боруссия
Боруссия 3 - 3 Хоффенхайм
Боруссия 3 - 3 (2 - 4 п.) Вердер
Айнтрахт 1 - 1 Боруссия
Если это не кризис, то как это назвать?
В принципе, в первом тайме сыграли очень даже хорошо, могли забивать. Я даже не хочу ругать за плохую реализацию, я о другом - а где такая игра была раньше? В первом матче, в матче с Аугсбургом, Нюрнбергом, Айнтрахтом и Вердером? Почему там бОльшую часть матча не было ни скоростей, ни мысли, ни остроты? Сами, своими же собственными руками выбили себя из двух кубков, плюс растеряли ДЕСЯТИ ,сцуко, очковый отрыв от Баварии! Я уже не верю в победу в БЛ! Во-первых, растеряли такой отрыв, во-вторых, полностью отдали инициативу Баварии, которая так раздаривать очки уже не будет, матч с Гладбахом это наглядно показал, в-третьих, у нас будет очная игра в Мюнхене, от которой я ничего хорошего не жду. Итого, победу в БЛ нам теперь может принести только чудо, в которое я не верю.
Удачи ТТХ дальше в ЛЧ, а нам остаётся только надеяться на то, что этот настрой из вчерашнего первого тайма (при наличии нормальной реализации, что не менее важно, а то она постоянно нас подводит) команда сможет перенести на оставшиеся матчи чемпионата, и хотя-бы навяжет в оставшихся матчах Баварии борьбу и заставит её нервничать. Постараться хоть до матча в Мюнхене не отпустить её дальше, чем на 1-3 очка, хотя надежды и не много.
В принципе, в первом тайме сыграли очень даже хорошо, могли забивать. Я даже не хочу ругать за плохую реализацию, я о другом - а где такая игра была раньше? В первом матче, в матче с Аугсбургом, Нюрнбергом, Айнтрахтом и Вердером? Почему там бОльшую часть матча не было ни скоростей, ни мысли, ни остроты? Сами, своими же собственными руками выбили себя из двух кубков, плюс растеряли ДЕСЯТИ ,сцуко, очковый отрыв от Баварии! Я уже не верю в победу в БЛ! Во-первых, растеряли такой отрыв, во-вторых, полностью отдали инициативу Баварии, которая так раздаривать очки уже не будет, матч с Гладбахом это наглядно показал, в-третьих, у нас будет очная игра в Мюнхене, от которой я ничего хорошего не жду. Итого, победу в БЛ нам теперь может принести только чудо, в которое я не верю.
Удачи ТТХ дальше в ЛЧ, а нам остаётся только надеяться на то, что этот настрой из вчерашнего первого тайма (при наличии нормальной реализации, что не менее важно, а то она постоянно нас подводит) команда сможет перенести на оставшиеся матчи чемпионата, и хотя-бы навяжет в оставшихся матчах Баварии борьбу и заставит её нервничать. Постараться хоть до матча в Мюнхене не отпустить её дальше, чем на 1-3 очка, хотя надежды и не много.
А Дортмунд жутко провалился, 0:4 в примерно равной паре это ужасное разочарование.
А Дортмунд жутко провалился, 0:4 в примерно равной паре это ужасное разочарование.
1/4 финала будет для Шпор серьёзным испытанием,хотя и 1/8 не предвещало лёгкой прогулки.
1/4 финала будет для Шпор серьёзным испытанием,хотя и 1/8 не предвещало лёгкой прогулки.
Шпор с победой, а БВБ огромнейшей удачи в БЛ.
Шпор с победой, а БВБ огромнейшей удачи в БЛ.