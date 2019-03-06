«Тоттенхэм» снова обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

вчера, 00:52

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию». Лондонский клуб и в первой встрече одержал победу (3:0), так что именно «шпоры» выходят в следующий раунд.

Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»

«Боруссия» - «Тоттенхэм» 0:1 (0:0)

Гол: Кейн 49

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Вайгль, Вольф (Ларсен 63), Геррейру (Пулишич 62), Ройс (Дилейни 74), Витсель, Гетце, Санчо, Алькасер

Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Дэвис, Сиссоко, Уинкс (Дайер 55), Орье, Эриксен (Роуз 83), Кейн, Сон (Ламела 71)

Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Судья: Маккели Данни.