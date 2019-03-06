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«Тоттенхэм» снова обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

вчера, 00:52
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию». Лондонский клуб и в первой встрече одержал победу (3:0), так что именно «шпоры» выходят в следующий раунд.

Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»

«Боруссия» - «Тоттенхэм» 0:1 (0:0)
Гол: Кейн 49

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Вайгль, Вольф (Ларсен 63), Геррейру (Пулишич 62), Ройс (Дилейни 74), Витсель, Гетце, Санчо, Алькасер
Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Дэвис, Сиссоко, Уинкс (Дайер 55), Орье, Эриксен (Роуз 83), Кейн, Сон (Ламела 71)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Судья: Маккели Данни.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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05 марта Комментарии5
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Все комментарии
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   372 / 981
вчера в 20:30
Могли бы хоть вничью сгонять
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил lobsterdam
   60 / 981
вчера в 17:05
да называй, как хочешь, но идет-то на первом месте и это и есть "уровень" на сегодня.
Скоро Боруссия слетит с первого места. А вообще, уже давно известно, что только одна команда от Германии, также, как и от Франции с Италией, может далеко пройти в ЛЧ. Клубы АПЛ, кстати, тоже не особо блещут в ЛЧ.
lobsterdam
lobsterdam ответил ZENIT GOAL
   133 / 981
вчера в 15:46
Игры Боруссии в феврале и марте (в обратном порядке) : Боруссия 0 - 1 Тоттенхэм Аугсбург 2 - 1 Боруссия Боруссия 3 - 2 Байер Нюрнберг 0 - 0 Боруссия Тоттенхэм 3 - 0 Боруссия Боруссия 3 - 3 Хоффенхайм Боруссия 3 - 3 (2 - 4 п.) Вердер Айнтрахт 1 - 1 Боруссия Если это не кризис, то как это назвать?
да называй, как хочешь, но идет-то на первом месте и это и есть "уровень" на сегодня.
lobsterdam
lobsterdam ответил Ragnar_Lodbrok
   133 / 981
вчера в 15:45
В начале января отрыв Боруссии от Баварии был 9 очков, сейчас Бавария догнала их. То, что Боруссия упускает победу над Хоффенхаймом, ведя в счете 3:0, играет вничью с аутсайдером Нюрнбергом и проигрывает середняку Аугсбургу - все эти факты говорят о кризисе. Боруссия образца первой половины сезона и нынешняя Боруссия - это две разные команды. Я уверен, что через пару туров Бавария сместит Боруссию с первого места.
спасибо за подробный доклад по теме, но и я ведь о том же: именно таков сегодня уровень этой лиги.
Степка питерский
Степка питерский
   223 / 981
вчера в 14:11
Боруську опять чпокнули.
obana777
obana777
   213 / 981
вчера в 13:34
После первого матча Боруссии уже нечего было ловить. Тем более игры они последнее время не показывают.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил lobsterdam
   336 / 981
вчера в 13:21
если кому неведомо, то боруссия идет на первом месте в бундеслиге (где там "кризис"?) да и пример с псж - некорректен: нельзя сладкое мерить зеленым.
Игры Боруссии в феврале и марте (в обратном порядке) :

Боруссия 0 - 1 Тоттенхэм
Аугсбург 2 - 1 Боруссия
Боруссия 3 - 2 Байер
Нюрнберг 0 - 0 Боруссия
Тоттенхэм 3 - 0 Боруссия
Боруссия 3 - 3 Хоффенхайм
Боруссия 3 - 3 (2 - 4 п.) Вердер
Айнтрахт 1 - 1 Боруссия

Если это не кризис, то как это назвать?
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   336 / 981
вчера в 13:17
Вылетели по делу. Как я и говорил, проиграли это противостояние ещё в первом матче, причём максимально бездарно. Удачи Тоттенхэму дальше.
В принципе, в первом тайме сыграли очень даже хорошо, могли забивать. Я даже не хочу ругать за плохую реализацию, я о другом - а где такая игра была раньше? В первом матче, в матче с Аугсбургом, Нюрнбергом, Айнтрахтом и Вердером? Почему там бОльшую часть матча не было ни скоростей, ни мысли, ни остроты? Сами, своими же собственными руками выбили себя из двух кубков, плюс растеряли ДЕСЯТИ ,сцуко, очковый отрыв от Баварии! Я уже не верю в победу в БЛ! Во-первых, растеряли такой отрыв, во-вторых, полностью отдали инициативу Баварии, которая так раздаривать очки уже не будет, матч с Гладбахом это наглядно показал, в-третьих, у нас будет очная игра в Мюнхене, от которой я ничего хорошего не жду. Итого, победу в БЛ нам теперь может принести только чудо, в которое я не верю.

Удачи ТТХ дальше в ЛЧ, а нам остаётся только надеяться на то, что этот настрой из вчерашнего первого тайма (при наличии нормальной реализации, что не менее важно, а то она постоянно нас подводит) команда сможет перенести на оставшиеся матчи чемпионата, и хотя-бы навяжет в оставшихся матчах Баварии борьбу и заставит её нервничать. Постараться хоть до матча в Мюнхене не отпустить её дальше, чем на 1-3 очка, хотя надежды и не много.
RMUKMU
RMUKMU
   350 / 981
вчера в 12:09
Наконец-то Тоттенхэм в 1/4 ЛЧ. Заслужили.
А Дортмунд жутко провалился, 0:4 в примерно равной паре это ужасное разочарование.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил lobsterdam
   60 / 981
вчера в 11:37
если кому неведомо, то боруссия идет на первом месте в бундеслиге (где там "кризис"?) да и пример с псж - некорректен: нельзя сладкое мерить зеленым.
В начале января отрыв Боруссии от Баварии был 9 очков, сейчас Бавария догнала их. То, что Боруссия упускает победу над Хоффенхаймом, ведя в счете 3:0, играет вничью с аутсайдером Нюрнбергом и проигрывает середняку Аугсбургу - все эти факты говорят о кризисе. Боруссия образца первой половины сезона и нынешняя Боруссия - это две разные команды. Я уверен, что через пару туров Бавария сместит Боруссию с первого места.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   183 / 981
вчера в 11:28
второй тайм на Уэмбли был ключевым. Конечно можно отыграться и при таком счёте,НО надо везение, помощь рефери,ну и конечно же мастерство. Забить Матрасам в групповом турнире это одно,а вот плэйофф совсем - другое. А вот Аякс всё таки молодцы,учитывая,что тоже далеко не хорошо сыграли дома.
1/4 финала будет для Шпор серьёзным испытанием,хотя и 1/8 не предвещало лёгкой прогулки.
lobsterdam
lobsterdam ответил Ragnar_Lodbrok
   133 / 981
вчера в 11:26
Обыграли кризисную Боруссию и это уровень Бундеслиги? Вон ПСЖ обыграл МЮ, значит Лига 1 сильнее АПЛ
если кому неведомо, то боруссия идет на первом месте в бундеслиге (где там "кризис"?) да и пример с псж - некорректен: нельзя сладкое мерить зеленым.
galem72
galem72
   145 / 981
вчера в 11:25
Ожидаемо!
Шпор с победой, а БВБ огромнейшей удачи в БЛ.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Зеленыйслоник
   60 / 981
вчера в 11:21
Теперь БД может сосредоточиться на чемпионате, а ТТХ-нет.
Дортмунду даже в чемпионате ничего не светит
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   301 / 981
вчера в 11:14
Теперь БД может сосредоточиться на чемпионате, а ТТХ-нет.
kotmyshka
kotmyshka
   161 / 981
вчера в 10:41
Немножко неожиданно, но только немножко...
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   181 / 981
вчера в 10:37
неожиданный результат
15511551
15511551
   486 / 981
вчера в 10:17
что-то немецкий футбол приходит в упадок, что клубы, что сборная. лидер Бундеслиги за четыре тайма не забил ни одного гола команде, которая в Англии на третьем месте
Харри Кейн
Харри Кейн
   869 / 981
вчера в 09:59
Поздравляю игроков, тренерский штаб и болельщиков "Тоттенхем Хотспур" с победой и выходом в 1/4 финала ЛЧ!!! А также желаю победы и выхода в 1/4 всем английским клубам: "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити"!!! Вперед АПЛ!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   479 / 981
вчера в 09:45
Я ставил на победу Тоттенхэма не подвели
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 981
вчера в 09:39
Походу, немцы остатки сил решили бросить на чемпионат. Нечасто дается такой шанс на чемпионство...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   60 / 981
вчера в 09:17
Такая бесхребетная команда как Боруссия никогда не станет чемпионом Бундеслиги
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   169 / 981
вчера в 09:15
Тоттэнхем-Аякс хотел бы глянуть!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил lobsterdam
   60 / 981
вчера в 09:13
это - уровень бундеслиги.
Обыграли кризисную Боруссию и это уровень Бундеслиги? Вон ПСЖ обыграл МЮ, значит Лига 1 сильнее АПЛ
Artuom
Artuom
   236 / 981
вчера в 08:57
У БД уже долгое время спад. Кто-то ожидал другого результата??
lobsterdam
lobsterdam ответил Виталик ManUtd Rus
   133 / 981
вчера в 08:41
Петухи заклевали шмелей )))
это - уровень бундеслиги.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   90 / 981
вчера в 08:26
Петухи заклевали шмелей )))
GKN
GKN
   330 / 981
вчера в 07:11
Красавцы
амурец
амурец
   202 / 981
вчера в 06:52
Несколько неожиданно
Расул Манаев
Расул Манаев
   308 / 981
вчера в 06:34
У Боруссии спад наблюдается , Тоттенхэм с победой
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