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ПСЖ победил, «Лион» разгромил «Тулузу». Итоги 27-го тура Лиги 1

вчера, 22:53

Завершились матчи 27-го тура чемпионата Франции.

«Бордо» - «Монпелье» 1:2
Голы: Башич 35 - Ласн 20, Конгре 51

«Кан» - «Пари Сен-Жермен» 1:2
Голы: Нинга 56 - Мбаппе 59 (пенальти), Мбаппе 87

«Анже» - «Монако» 2:2
Голы: Таи 22, Таи 45 - Фалькао 49, Фалькао 79 (пенальти)

«Лион» - «Тулуза» 5:1
Голы: Депай 10, Траоре 30, Фекир 35 (пенальти), Дембеле 67, Дембеле 71 - Доссеви 15

«Реймс» - «Амьен» 2:2
Голы: Диа 70, Кафаро 84 - Конате 39 (пенальти), Абдельхамид 44 (автогол)

«Ницца» - «Страсбур» 1:0
Гол: Атталь 20

«Лилль» - «Дижон» 1:0
Гол: Лотоа 72 (автогол)

«Генгам» - «Нант» 0:0

«Марсель» - «Сент-Этьен» 2:0
Голы: Балотелли 12, Товен 21 (пенальти)

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   55 / 933
сегодня в 00:08
ПСЖ с победой!
EAGuar As
EAGuar As
   58 / 933
сегодня в 00:06
Вот и хорошо .
Bayern Best
Bayern Best
   108 / 933
вчера в 23:14
Марсель порадовал.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 933
вчера в 23:10
Лилль молодцом, не собирается отдавать второе место!
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