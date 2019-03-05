ПСЖ победил, «Лион» разгромил «Тулузу». Итоги 27-го тура Лиги 1

Завершились матчи 27-го тура чемпионата Франции.
«Бордо» - «Монпелье» 1:2
Голы: Башич 35 - Ласн 20, Конгре 51
«Кан» - «Пари Сен-Жермен» 1:2
Голы: Нинга 56 - Мбаппе 59 (пенальти), Мбаппе 87
«Анже» - «Монако» 2:2
Голы: Таи 22, Таи 45 - Фалькао 49, Фалькао 79 (пенальти)
«Лион» - «Тулуза» 5:1
Голы: Депай 10, Траоре 30, Фекир 35 (пенальти), Дембеле 67, Дембеле 71 - Доссеви 15
«Реймс» - «Амьен» 2:2
Голы: Диа 70, Кафаро 84 - Конате 39 (пенальти), Абдельхамид 44 (автогол)
«Ницца» - «Страсбур» 1:0
Гол: Атталь 20
«Лилль» - «Дижон» 1:0
Гол: Лотоа 72 (автогол)
«Генгам» - «Нант» 0:0
«Марсель» - «Сент-Этьен» 2:0
Голы: Балотелли 12, Товен 21 (пенальти)