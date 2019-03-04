«Ювентус» обыграл «Наполи» и увеличил отрыв до 16 очков

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
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02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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«Ювентус» обыграл «Наполи» и увеличил отрыв до 16 очков

вчера, 00:26
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 26-го тура Серии А «Ювентус» обыграл «Наполи».

«Бьянконери» набрали 72 очка и увеличили отрыв от неаполитанцев, идущих вторыми, до 16 баллов.

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» - «Ювентус» - 1:2 (0:2)
Голы: Кальехон 61 - Пьянич 28, Джан 39
Нереализованный пенальти: Инсинье 85

«Наполи»: Мерет, Хисай, Кулибали, Максимович, Малькуи (Мертенс 46), Зелински, Руис, Аллан, Кальехон (Унас 79), Милик (Оспина 27), Инсинье
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Ювентус»: Щесны, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Канселу (Де Шильо 64), Матюиди, Пьянич, Джан, Криштиану Роналду, Манджукич (Бентанкур 73), Бернардески (Дибала 86)
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Пьянич 35, Пьянич 47, Канселу 55, Максимович 78, Сандро 84, Кулибали 87, Аллан 89, Бентанкур 90, Дибала 90+2.

Удаления: Мерет 26, Пьянич 47

Судья: Рокки Джанлука.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другой игре тура «Милан» победил «Сассуоло» (1:0).

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Все комментарии
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил заDOOMчивый
   264 / 887
вчера в 22:04
он с Дачниками едва ли справился, совсем докурился....Так что ждите его в следующем сезоне,если не раньше,у Человека может терпение лопнуть.... хотя уверен,что прокатят его на яхте,как на коне,точнее сзади коня.
Дачники посильнее сквозеров будут.
Вильям Уолесс
Вильям Уолесс ответил Волшебный Палец Перотти
   426 / 887
вчера в 21:34
Это то что он носит, но бьюсь об заклад, что он не шотландец. Аха-ха)
Конечно не шотландец. Шотландец не может болеть за бесхребетную, не имеющую чести команду из Ливерпуля. Надеюсь арабский проект поставит англию на колени. На коленях ей и место.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Волшебный Палец Перотти
   187 / 887
вчера в 21:28
Но перед этим Сарибол нагнёт вашу портовую помойку. Аха-ха)
он с Дачниками едва ли справился, совсем докурился....Так что ждите его в следующем сезоне,если не раньше,у Человека может терпение лопнуть.... хотя уверен,что прокатят его на яхте,как на коне,точнее сзади коня.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Бабушка Маня
   187 / 887
вчера в 21:23
Не догнать уже Ювентус.
у Старухи мания преследования)))) да никто за ней давно не гонится.... приедут серьёзные Пацики с Мадрида, уложат её на матрац,пусть себе храпит.
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
   264 / 887
вчера в 21:23
Матч давно окончен, а под хейтерами до сих пор седло горит. Аха-ха)
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил заDOOMчивый
   264 / 887
вчера в 21:22
на то он и Великий Физрук,что бы до остальных доходило не так быстро.... ну а главное,что макароны стали быстрее мозгов соображать,что порой не только радует,но и удивляет. Пока Мировой физрук становится чемпионом АПЛ, старую портовую пройдоху выгнали из МЮ, следующая очередь СарриБалобола.
Но перед этим Сарибол нагнёт вашу портовую помойку. Аха-ха)
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил h8you
   264 / 887
вчера в 21:21
что такое юбка
Это то что он носит, но бьюсь об заклад, что он не шотландец. Аха-ха)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Шишанутый
   187 / 887
вчера в 21:15
Сити физрука тоже уже ясно что чемпеон может это до вас Апльщиков медленее доходит...
на то он и Великий Физрук,что бы до остальных доходило не так быстро.... ну а главное,что макароны стали быстрее мозгов соображать,что порой не только радует,но и удивляет. Пока Мировой физрук становится чемпионом АПЛ, старую портовую пройдоху выгнали из МЮ, следующая очередь СарриБалобола.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил h8you
   187 / 887
вчера в 21:12
что такое юбка
до Жирафа быстрее доходит,чем до зебры, интересно где у неё находятся мозгА?
h8you
h8you ответил заDOOMчивый
   88 / 887
вчера в 18:13
да и без этой игры было ясно,что Юбка чемпион,хотя может до Сериальщиков это доходит медленнее... Но всё таки матч по вывески внушительный и настрой игроков был решительный. Только вот наследие Сарри даёт о себе знать и Карлу ничего с этим не поделать. А вот Сарри досталось наследие Вальтера,которое он успешно разрушил до основания. Так вот, как можно отпасовывать так неуклюже мяч воротнику,когда возле него в пару шагах на 20 минутах,полудышащий Роналду?! Конечно же он получил этот мяч, чуток ускорился и по традиции жанра - упал!!! Причём там контакт надо было умудриться ещё увидеть,НО зачем ломать макаронину,когда упал Величайший?! Удивляюсь,как пенальти не назначили)))) увидев что кипер получил красную, КР7 встал молниеносно и даже бутсу не поправил.Так в общем Роналду наверное решал на какой заправке залить свой Ройс. поэтому было не до игры и уж тем более не до штрафного,который великолепно исполнил Пьянич. Потом с какого то перепугу рефери дал вторую жёлтую Пьяничу, ведь это же КК!!! После этого неаполитанцы пришли в себя и с этого момента полностью уложили Старушку на лопатки,а она и не брыкалась.Пенальти тоже какой то средиземноморский,но Сарри Бой так и не смог его реализовать. Наполи уже далеко не тот,который мог пройтись по команде катком, всё таки Маурицио безалаберно погубил некогда живую и энергичную команду Маццарри. посмотрим КАРЛ, как будет разгребать это болото. Ну а Юбке остаётся ждать настоящее испытание,не от каких то лузеров,а от Атлетов и шансы после этой игры, становится всё меньше и меньше. Мне кажется,что КР утерял интерес к Юве и самому чемпионату, понимая,что и без его усилий чемпионство обеспеченно,а ЛЧ - утрачена. у Боссов денег в обрез,поэтому только на скудетто,а на евроарене только на ЛЕ могут отвалить. ну а Наполи разве что Цюрих могут обыграть,попадись дойч или французкий клуб - сразу на выход, про англий ский и испанские вообще - молчу. Даже Челси сможет их одолеть,правда с трудом,но это исключение.
что такое юбка
h8you
h8you ответил Lionel Messi-10
   88 / 887
вчера в 18:11
С такой игрой юве, Атлетико пройдёт дальше спокойно на классе. Непонятно, как сегодня они вообще смогли победить. Вообще не захожу на ветки юве, сегодня исключение Что там принцесса португальская только с Эмполи всякими божит?? С топ клубами или более менее с сильными командами мешок? Как вчера втирал фанат юве, что Месси с топ клубами ни о чем, Лион тоже был в его списке, а как только я задал вопрос, а если забьет в ответке , что потом скажешь? Ну как и было ожидаемо , он позорно слился. Ах да , как сказал Агушонок, не пеналду виноват , а тренер! А как же понятие лидер? Вытащил команду на своих плечах? А , оказывается полузащита плохая, не пасует ему 😂 В Реале то , что. Выезжал за счёт того , что жил в штрафной и ножку подставлял, а тут Кросов и Модричей нет (((
я тут,кто слился откуда?ты о чем?Роналду забивал и топам в Италии в первом матче с Наполи три голевых
h8you
h8you ответил FILL3286
   88 / 887
вчера в 18:09
Матрасы в любом случае пройдут кабинетный вентус
главное что ббилна выкинули еще на групповой стадии в великом турнире и сделали это греки ххахаа
h8you
h8you ответил Lionel Messi-10
   88 / 887
вчера в 18:09
Посмотрел обзор, если честно весь обзор был, как Наполи атакует. Неужели настолько плохо сыграл юве в атаке?
)))тебя все игра Роналду интересует))))после удаления Юве сыграл плохо и в полузащите
h8you
h8you ответил NGY
   88 / 887
вчера в 18:06
Да Пьянич, это не уровень Юве, голимый середняк. Так же дохлый номер и неуклюжий Матюиди, бороться это его, но не создавать. Сандро вообще сдох. Раньше хоть латералил, а сейчас дальше половины поля не ходит. Может Ремзи внесет остроту. Но мне кажется что вся сейчас проблема в поставленной игре тренера Аллегри, и как странно бы это не звучало в отсутствии атакующего игрока Куадрадо. Который просто просто прет в атаку, его реально не хватает На правом фланге они бы вместе с Кансело наводили бы шороху. Да и атакующий Коста не помешал бы. А все эти Матюиди, Джаны, Бентанкуры, это все не то, с ними кашу не сваришь.
Квадрадго уже года два как обыграть никого не может)
h8you
h8you ответил Camellot
   88 / 887
вчера в 18:02
Чемпионат который выигрывал интер, у ромы которая была на ходу, у милана с рональдиньо кака пато робинье пирло силвпй нестой, это случайность? Щас у ю... таких конкурентов нету. Щас ю... выигрывает чемпионат уровня рфпл это точно
хахаха картон выигрывал свои чемпионства в кабинете и без Ювентуса....Рома вообще никогда соперником не была,милан очень редко Чи выигрывает.Ювентус выиграл свое скудо у милана с ибрагимовичем и силвой
h8you
h8you ответил Romchik1989
   88 / 887
вчера в 18:00
А ювентус не брал😂😂😂
а принтер больше двух скудо подряд брал?только не надо про кабинетные писать после 2006 года
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил NGY
   69 / 887
вчера в 16:08
Славик, ты что то путаешь, кончита это пахан твой 😂 такого убоюдка сотворил 😂😂
ermak6848
ermak6848
   200 / 887
вчера в 14:17
возможно будет Чемпионом
Шишанутый
Шишанутый ответил заDOOMчивый
   29 / 887
вчера в 13:05
да и без этой игры было ясно,что Юбка чемпион,хотя может до Сериальщиков это доходит медленнее... Но всё таки матч по вывески внушительный и настрой игроков был решительный. Только вот наследие Сарри даёт о себе знать и Карлу ничего с этим не поделать. А вот Сарри досталось наследие Вальтера,которое он успешно разрушил до основания. Так вот, как можно отпасовывать так неуклюже мяч воротнику,когда возле него в пару шагах на 20 минутах,полудышащий Роналду?! Конечно же он получил этот мяч, чуток ускорился и по традиции жанра - упал!!! Причём там контакт надо было умудриться ещё увидеть,НО зачем ломать макаронину,когда упал Величайший?! Удивляюсь,как пенальти не назначили)))) увидев что кипер получил красную, КР7 встал молниеносно и даже бутсу не поправил.Так в общем Роналду наверное решал на какой заправке залить свой Ройс. поэтому было не до игры и уж тем более не до штрафного,который великолепно исполнил Пьянич. Потом с какого то перепугу рефери дал вторую жёлтую Пьяничу, ведь это же КК!!! После этого неаполитанцы пришли в себя и с этого момента полностью уложили Старушку на лопатки,а она и не брыкалась.Пенальти тоже какой то средиземноморский,но Сарри Бой так и не смог его реализовать. Наполи уже далеко не тот,который мог пройтись по команде катком, всё таки Маурицио безалаберно погубил некогда живую и энергичную команду Маццарри. посмотрим КАРЛ, как будет разгребать это болото. Ну а Юбке остаётся ждать настоящее испытание,не от каких то лузеров,а от Атлетов и шансы после этой игры, становится всё меньше и меньше. Мне кажется,что КР утерял интерес к Юве и самому чемпионату, понимая,что и без его усилий чемпионство обеспеченно,а ЛЧ - утрачена. у Боссов денег в обрез,поэтому только на скудетто,а на евроарене только на ЛЕ могут отвалить. ну а Наполи разве что Цюрих могут обыграть,попадись дойч или французкий клуб - сразу на выход, про англий ский и испанские вообще - молчу. Даже Челси сможет их одолеть,правда с трудом,но это исключение.
Сити физрука тоже уже ясно что чемпеон может это до вас Апльщиков медленее доходит...
vale46
vale46 ответил Шишанутый
   580 / 887
вчера в 13:00
ЗабЕЕЕЕвать!!!!гы гы!
Шишанутый
Шишанутый ответил vale46
   29 / 887
вчера в 12:57
Меч и мяч-это разные вещи,как твой Добивалду мог жонглировать мечом?
Он все может не зря же он король футбола! Просто не всегда демонстрирует людюм свое мастерство и некоторые думают что он дриблнг не умеет но Рон все умеет а не только голы забевать!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил vale46
   187 / 887
вчера в 12:40
Меч и мяч-это разные вещи,как твой Добивалду мог жонглировать мечом?
у Шишанутого всё одно и тоже, Роналду - Ривалду-Нырялду....
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   187 / 887
вчера в 12:35
да и без этой игры было ясно,что Юбка чемпион,хотя может до Сериальщиков это доходит медленнее... Но всё таки матч по вывески внушительный и настрой игроков был решительный. Только вот наследие Сарри даёт о себе знать и Карлу ничего с этим не поделать. А вот Сарри досталось наследие Вальтера,которое он успешно разрушил до основания. Так вот, как можно отпасовывать так неуклюже мяч воротнику,когда возле него в пару шагах на 20 минутах,полудышащий Роналду?! Конечно же он получил этот мяч, чуток ускорился и по традиции жанра - упал!!! Причём там контакт надо было умудриться ещё увидеть,НО зачем ломать макаронину,когда упал Величайший?! Удивляюсь,как пенальти не назначили)))) увидев что кипер получил красную, КР7 встал молниеносно и даже бутсу не поправил.Так в общем Роналду наверное решал на какой заправке залить свой Ройс. поэтому было не до игры и уж тем более не до штрафного,который великолепно исполнил Пьянич. Потом с какого то перепугу рефери дал вторую жёлтую Пьяничу, ведь это же КК!!! После этого неаполитанцы пришли в себя и с этого момента полностью уложили Старушку на лопатки,а она и не брыкалась.Пенальти тоже какой то средиземноморский,но Сарри Бой так и не смог его реализовать. Наполи уже далеко не тот,который мог пройтись по команде катком, всё таки Маурицио безалаберно погубил некогда живую и энергичную команду Маццарри. посмотрим КАРЛ, как будет разгребать это болото.
Ну а Юбке остаётся ждать настоящее испытание,не от каких то лузеров,а от Атлетов и шансы после этой игры, становится всё меньше и меньше. Мне кажется,что КР утерял интерес к Юве и самому чемпионату, понимая,что и без его усилий чемпионство обеспеченно,а ЛЧ - утрачена. у Боссов денег в обрез,поэтому только на скудетто,а на евроарене только на ЛЕ могут отвалить.
ну а Наполи разве что Цюрих могут обыграть,попадись дойч или французкий клуб - сразу на выход, про англий ский и испанские вообще - молчу. Даже Челси сможет их одолеть,правда с трудом,но это исключение.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   329 / 887
вчера в 11:37
Не догнать уже Ювентус.
galem72
galem72
   144 / 887
вчера в 11:18
Жаль, что Неаполь не выиграл. И как же мерзко этот снова нанырял. ((
Муслим90
Муслим90
   611 / 887
вчера в 10:23
Второй тайм полностью провалили. Аллегри странно реагировал на это, зачем Де Шильо выпустил то.
mntr13
mntr13
   880 / 887
вчера в 10:11
Это уже чемпионство
spartach091
spartach091
   65 / 887
вчера в 09:50
Наполи после удаления пьянича знатно гоняла юве

Туринцам необходимо полузащиту усиливать
FERIS
FERIS ответил Lionel Messi-10
   188 / 887
вчера в 09:36
16 очков не отыгрываются.
А барсуки пусть захлопнутся,ваш гном вообще испугался переходить в АПЛ зная что там потеряется,вот и седит в балете где вся команда на него играет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
вчера в 08:45
У Наполи слабый состав.....
Не чемпионский....
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