«Ювентус» обыграл «Наполи» и увеличил отрыв до 16 очков

В матче 26-го тура Серии А «Ювентус» обыграл «Наполи».
«Бьянконери» набрали 72 очка и увеличили отрыв от неаполитанцев, идущих вторыми, до 16 баллов.
Неаполь, стадион «Сан-Паоло»
«Наполи» - «Ювентус» - 1:2 (0:2)
Голы: Кальехон 61 - Пьянич 28, Джан 39
Нереализованный пенальти: Инсинье 85
«Наполи»: Мерет, Хисай, Кулибали, Максимович, Малькуи (Мертенс 46), Зелински, Руис, Аллан, Кальехон (Унас 79), Милик (Оспина 27), Инсинье
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Ювентус»: Щесны, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Канселу (Де Шильо 64), Матюиди, Пьянич, Джан, Криштиану Роналду, Манджукич (Бентанкур 73), Бернардески (Дибала 86)
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Пьянич 35, Пьянич 47, Канселу 55, Максимович 78, Сандро 84, Кулибали 87, Аллан 89, Бентанкур 90, Дибала 90+2.
Судья: Рокки Джанлука.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другой игре тура «Милан» победил «Сассуоло» (1:0).
Ну а Юбке остаётся ждать настоящее испытание,не от каких то лузеров,а от Атлетов и шансы после этой игры, становится всё меньше и меньше. Мне кажется,что КР утерял интерес к Юве и самому чемпионату, понимая,что и без его усилий чемпионство обеспеченно,а ЛЧ - утрачена. у Боссов денег в обрез,поэтому только на скудетто,а на евроарене только на ЛЕ могут отвалить.
ну а Наполи разве что Цюрих могут обыграть,попадись дойч или французкий клуб - сразу на выход, про англий ский и испанские вообще - молчу. Даже Челси сможет их одолеть,правда с трудом,но это исключение.
Ну а Юбке остаётся ждать настоящее испытание,не от каких то лузеров,а от Атлетов и шансы после этой игры, становится всё меньше и меньше. Мне кажется,что КР утерял интерес к Юве и самому чемпионату, понимая,что и без его усилий чемпионство обеспеченно,а ЛЧ - утрачена. у Боссов денег в обрез,поэтому только на скудетто,а на евроарене только на ЛЕ могут отвалить.
ну а Наполи разве что Цюрих могут обыграть,попадись дойч или французкий клуб - сразу на выход, про англий ский и испанские вообще - молчу. Даже Челси сможет их одолеть,правда с трудом,но это исключение.
Туринцам необходимо полузащиту усиливать
Туринцам необходимо полузащиту усиливать
А барсуки пусть захлопнутся,ваш гном вообще испугался переходить в АПЛ зная что там потеряется,вот и седит в балете где вся команда на него играет.
А барсуки пусть захлопнутся,ваш гном вообще испугался переходить в АПЛ зная что там потеряется,вот и седит в балете где вся команда на него играет.
Не чемпионский....
Не чемпионский....