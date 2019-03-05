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Эль Класико, дубль Мораты и другие события 26-го тура Ла Лиги

вчера, 00:57

Предлагаем вашему вниманию результаты всех матчей 26-го тура чемпионата Испании.

«Райо Вальекано» - «Жирона» 0:2
Голы: Стуани 30, Стуани 85

«Эспаньол» - «Вальядолид» 3:1
Голы: Борха 1, Эрмоса 55, Ву 65 - Алькарас 17

«Вильярреал» - «Алавес» 1:2
Голы: Касорла 61 (пен) - Марипан 54, Инуи 77

«Уэска» - «Севилья» 2:1
Голы: Хуанпи 7, Эсекьель 90 - Бен-Йеддер 84 (пен)

«Реал» - «Барселона» 0:1
Гол: Ракитич 26 

«Эйбар» - «Сельта» 1:0
Гол: Энрих 87

«Бетис» - «Хетафе» 1:2
Голы: Хоакин 75 - Кабрера 20, Хайме 44

«Реал Сосьедад» - «Атлетико» 0:2
Голы: Мората 30, Мората 33

«Валенсия» - «Атлетик» 2:0
Голы: Родриго 49, Гамейро 89

«Леганес» - «Леванте» 1:0
Гол: Оскар 13

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил Colchoneros
   28 / 933
вчера в 09:33
Они же не в ЛЧ играли!
А чего только в Лч нельзя так делать а в чемпе можно чтоли? У них следущий матч с твоим Атлетико как раз и боятся играть, чуют что проиграют, поэтому полсостава основоного у них не приедет. Решили поберечь их на матчи с прямымми конкурентами-аутсайлерами.
Colchoneros
Colchoneros ответил Шишанутый
   46 / 933
вчера в 01:15
У Легонес несколько игроков обнулились. Посмотрим накажут их как Рамоса или нет.
Они же не в ЛЧ играли!
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 933
вчера в 01:06
У Легонес несколько игроков обнулились. Посмотрим накажут их как Рамоса или нет.
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