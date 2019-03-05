Эль Класико, дубль Мораты и другие события 26-го тура Ла Лиги

Предлагаем вашему вниманию результаты всех матчей 26-го тура чемпионата Испании.
«Райо Вальекано» - «Жирона» 0:2
Голы: Стуани 30, Стуани 85
«Эспаньол» - «Вальядолид» 3:1
Голы: Борха 1, Эрмоса 55, Ву 65 - Алькарас 17
«Вильярреал» - «Алавес» 1:2
Голы: Касорла 61 (пен) - Марипан 54, Инуи 77
«Уэска» - «Севилья» 2:1
Голы: Хуанпи 7, Эсекьель 90 - Бен-Йеддер 84 (пен)
«Реал» - «Барселона» 0:1
Гол: Ракитич 26
«Эйбар» - «Сельта» 1:0
Гол: Энрих 87
«Бетис» - «Хетафе» 1:2
Голы: Хоакин 75 - Кабрера 20, Хайме 44
«Реал Сосьедад» - «Атлетико» 0:2
Голы: Мората 30, Мората 33
«Валенсия» - «Атлетик» 2:0
Голы: Родриго 49, Гамейро 89
«Леганес» - «Леванте» 1:0
Гол: Оскар 13