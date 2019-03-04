«Марсель» обыграл «Сент-Этьен»

«Марсель» одержал победу над «Сент-Этьеном» в матче 27-го тура чемпионата Франции.
«Марсель», имея в своем активе 44 очка, располагается на четвертом месте. «Сент-Этьен» с 43 очками идет следом за ним.
«Марсель» - «Сент-Этьен» 2:0 (2:0)
Голы: Балотелли 12, Товен 21 (пенальти)
«Марсель»: Манданда, Чалета-Цар, Камара, Сакаи, Сарр, Сансон (Стротман 86), Лопес, Окампос, Товен, Балотелли (Н'Жие 79), Жермен (Густаво 65)
Главный тренер: Гарсия Руди.
«Сент-Этьен»: Руффье, Суботич, Колоджейчак, Перрен (Берич 46), М'Вила, Аит Беннассер, Кабелья, Полома, Дебюши (Вада 76), Хазри, Амума (Диони 70)
Главный тренер: Гассе Жан-Луи.
Предупреждения: Сакаи 5, Дебюши 19, Сарр 25, Хазри 85
Судья: Тюрпен Клеман.
Ранее «Лион» разгромил «Тулузу».
Меське так написали бы, как и Головину, Промесу, Черышеву и т.д.
Меське так написали бы, как и Головину, Промесу, Черышеву и т.д.