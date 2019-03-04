«Марсель» обыграл «Сент-Этьен»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.9 3.4 4.2
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.4 2
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 20’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.4 4.2 9
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия -:- Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.55 2.95 2.2
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.2 3.05 3.4
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 80’ Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 37’ Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО -:- Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 78’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.3 3.3 2.1
00:00 73’ Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.45 4.3 6.8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.85 3.6 3.6
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 80’ Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 51’ Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 37’ Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия -:- Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 15 7 1.18
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.48 4.2 5.9
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли -:- Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 2.8 3 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 2.65 3.05 2.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.72 3.5 4.4
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл -:- Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.6 3.4 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 3 2.4
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 82’ Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 40’ Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 0:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 12’ Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР -:- Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 40’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:0 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 -:- Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 0:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.75 3.2 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.75 3.75 4.7
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.9 3.1 4.2
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел -:- Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю -:- Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай -:- Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.7 3.35 2.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 3.25 3.65 2.05
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.85 2.95 2.65
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 сегодня Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо -:- Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК -:- Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 82’ Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 1:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 86’ Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 85’ Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
ГлавнаяНовости

«Марсель» обыграл «Сент-Этьен»

сегодня, 00:57
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель2 : 0Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенМатч завершен

«Марсель» одержал победу над «Сент-Этьеном» в матче 27-го тура чемпионата Франции.

«Марсель», имея в своем активе 44 очка, располагается на четвертом месте. «Сент-Этьен» с 43 очками идет следом за ним.

«Марсель» - «Сент-Этьен» 2:0 (2:0)
Голы: Балотелли 12, Товен 21 (пенальти)

«Марсель»: Манданда, Чалета-Цар, Камара, Сакаи, Сарр, Сансон (Стротман 86), Лопес, Окампос, Товен, Балотелли (Н'Жие 79), Жермен (Густаво 65)
Главный тренер: Гарсия Руди.

«Сент-Этьен»: Руффье, Суботич, Колоджейчак, Перрен (Берич 46), М'Вила, Аит Беннассер, Кабелья, Полома, Дебюши (Вада 76), Хазри, Амума (Диони 70)
Главный тренер: Гассе Жан-Луи.

Предупреждения: Сакаи 5, Дебюши 19, Сарр 25, Хазри 85

Судья: Тюрпен Клеман.

Ранее «Лион» разгромил «Тулузу».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ювентус» рвется к титулу и другие итоги 26-го тура Серии А
Сегодня, 00:42 Комментарии3
«Валенсия» одержала победу над «Атлетиком»
Сегодня, 00:41 ВидеоКомментарии2
«Ювентус» обыграл «Наполи» и увеличил отрыв до 16 очков
Сегодня, 00:26 ВидеоКомментарии218
«Бавария» сравнялась с «Боруссией» Д по очкам. Итоги 24-го тура Бундеслиги
Сегодня, 00:16 Комментарии2
«Манчестер Сити» захватил лидерство и другие результаты 29-го тура АПЛ
Сегодня, 00:03 Комментарии5
Дубль Мораты принес «Атлетико» победу над «Реалом Сосьедад»
Вчера, 22:36 ВидеоКомментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   52 / 886
сегодня в 01:23
А почему не "Удар через себя в исполнении Балотелли, принес победу Марселю"?

Меське так написали бы, как и Головину, Промесу, Черышеву и т.д.
bojarind
bojarind
сегодня в 01:21
Марсель с победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100