«Ювентус» рвется к титулу и другие итоги 26-го тура Серии А

Предлагаем Вашему вниманию результаты 26-го тура Серии А.
«Кальяри» - «Интер» - 2:1
Голы: Перишич 31 (аг), Паволетти 43 — Лаутаро Мартинес 38.
«Эмполи» - «Парма» - 3:3
Голы: Делль'Орко 19, Капуто 59 (пен), Сильвестре 90 — Жервиньо 13, Ригони 45+1, Бруну Алвеш 82.
«Милан» - «Сассуоло» - 1:0
Гол: Лирола 35 (аг).
«Лацио» - «Рома» - 3:0
Голы: Кайседо 12, Иммобиле 73 (пен), Катальди 89.
«Торино» - «Кьево» - 3:0
Голы: Белотти 76, Ринкон 90, Дзадза 90.
СПАЛ - «Сампдория» - 1:2
Голы: Куртич 90 — Квальярелла 4, 11.
«Дженоа» - «Фрозиноне» - 0:0
«Удинезе» - «Болонья» - 2:1
Голы: де Пауль 25 (пен), Пуссетто 79 — Паласио 39.
«Аталанта» - «Фиорентина» - 3:1
Голы: Иличич 28, Гомес 34, Госенс 59 — Муриэль 3.
«Наполи» - «Ювентус» - 1:2
Голы: Кальехон 61- Пьянич 28, Джан 39
матч за Скудетто сыгран, нормально озаглавили.
матч за Скудетто сыгран, нормально озаглавили.