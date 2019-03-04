«Ювентус» рвется к титулу и другие итоги 26-го тура Серии А

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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«Ювентус» рвется к титулу и другие итоги 26-го тура Серии А

вчера, 00:42

Предлагаем Вашему вниманию результаты 26-го тура Серии А.

«Кальяри» - «Интер» - 2:1
Голы: Перишич 31 (аг), Паволетти 43 — Лаутаро Мартинес 38.

«Эмполи» - «Парма» - 3:3
Голы: Делль'Орко 19, Капуто 59 (пен), Сильвестре 90 — Жервиньо 13, Ригони 45+1, Бруну Алвеш 82.

«Милан» - «Сассуоло» - 1:0
Гол: Лирола 35 (аг).

«Лацио» - «Рома» - 3:0
Голы: Кайседо 12, Иммобиле 73 (пен), Катальди 89.

«Торино» - «Кьево» - 3:0
Голы: Белотти 76, Ринкон 90, Дзадза 90.

СПАЛ - «Сампдория» - 1:2
Голы: Куртич 90 — Квальярелла 4, 11.

«Дженоа» - «Фрозиноне» - 0:0

«Удинезе» - «Болонья» - 2:1
Голы: де Пауль 25 (пен), Пуссетто 79 — Паласио 39.

«Аталанта» - «Фиорентина» - 3:1
Голы: Иличич 28, Гомес 34, Госенс 59 — Муриэль 3.

«Наполи» - «Ювентус» - 1:2
Голы: Кальехон 61- Пьянич 28, Джан 39

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Все комментарии
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил Волшебный Палец Перотти
   46 / 887
вчера в 22:31
Прикормленным тут статейки пишут в их пользу, а они ещё жалуются, что кругом враги!
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Ислам Керимов
   264 / 887
вчера в 20:10
Горбатый сокер,с гоббскими заголовками )измельчал ресурс конечно
Ресурс измельчал из-за нашествия кабинетной мошкары - глистявых миланских помоек и сочувствующих им барсиков)
Ислам Керимов
Ислам Керимов ответил Ларс
   257 / 887
вчера в 14:13
предпочитаешь заголовок "очередной позор Интера"? матч за Скудетто сыгран, нормально озаглавили.
Предпочитаю не читать твой бред,избавь меня от этого
Ларс
Ларс ответил Ислам Керимов
   546 / 887
вчера в 10:11
Горбатый сокер,с гоббскими заголовками )измельчал ресурс конечно
предпочитаешь заголовок "очередной позор Интера"?
матч за Скудетто сыгран, нормально озаглавили.
FERIS
FERIS
   188 / 887
вчера в 09:22
Можно поздравлять с чемпионством!
ОПС
ОПС
   356 / 887
вчера в 08:10
туда
Ислам Керимов
Ислам Керимов
   257 / 887
вчера в 07:26
Горбатый сокер,с гоббскими заголовками )измельчал ресурс конечно
cska plus
cska plus
   12 / 887
вчера в 06:38
Юве уже можно награждать и поздравить с чемпионством.
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
вчера в 05:53
кабинет может даже ни играть ему и так титул нарисуют..
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin
   46 / 887
вчера в 01:29
«интер» рвется в серию Б и другие итоги 26-го тура Серии А
вхсо 111
вхсо 111
   57 / 887
вчера в 01:27
Заголовок темы 56ьный! Юви рвётся к победе. Тут и так понятно, что они чемпионат возьмут, интриги ноль.
Romchik1989
Romchik1989
   382 / 887
вчера в 00:44
Отдали бы уже, все равно никому это не надо.
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