«Валенсия» одержала победу над «Атлетиком»

«Валенсия» обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче 26-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» набрала 36 очков и находится в шаге от зоны Лиги Европы. «Атлетик», имея в своем активе 33 балла, располагается на 11-м месте.
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Атлетик» 2:0 (0:0)
Голы: Родриго 49, Гамейро 89
«Валенсия»: Нето, Васс, Диахаби, Ронкалья, Гайя, Ферран Торрес (Солер 76), Парехо, Кондогбиа, Черышев, Родриго (Гонсалу Гедеш 79), Мина (Гамейро 70)
Главный тренер: Марселино.
«Атлетик»: Эррерин, Де Маркос, Альварес, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Эчебаррия (Сан Хосе 63), Гомес (Сусаета 81), Гарсия (Кодро 66), Муньяин, Уильямс
Главный тренер: Гаритано Гаиска.
Предупреждения: Гарсия 14, Альварес 53, Мартинес 70
Судья: Медье Давид.
Напомним, что вчера «Барселона» обыграла «Реал» на «Бернабеу».