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Белич: «Было трудно переехать из дома в Лондон в 14 лет»

вчера, 10:07

17-летний сербский футболист Кристиан Белич рассказал о своей адаптации в «Вест Хэме».

Было трудно переехать из дома в Лондон в 14 лет. Со мной был только мой брат, но и он покинул меня через год. Когда я приехал, я не мог произнести ни слова по-английски. 

Однако ребята здесь действительно хорошо меня приняли. Клуб многое сделал для меня. Я очень доволен тем, как команда, персонал, игроки работали со мной. У меня не хватает слов благодарности, чтобы выразить свою признательность. 

Ранее нападающий «Вест Хэма» Чичарито рассказал о своем будущем в английском клубе.

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