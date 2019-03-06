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Булыкин считает, что ЦСКА повлиял на вылет «Реала» из ЛЧ

вчера, 15:35

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что победы ЦСКА над «Реалом» в групповом этапе Лиги чемпионов повлияли на вылет мадридского клуба из турнира

ЦСКА? Мадрид в чемпионате Испании опустился ниже некуда. Встречи с ЦСКА тоже повлияли на вылет «Реала» из всех турниров. Клуб теперь может долго не прийти в себя.

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Все комментарии
Palex
Palex ответил Ваня лучший
   137 / 981
вчера в 21:33
С такой игрой и с такими результатами, для Реала это провал.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил 112910415
   169 / 981
вчера в 19:10
Ну ты красавчег,я думал что один это слышал,подумал что показалось!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   169 / 981
вчера в 19:07
Я тоже так считаю!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Palex
   38 / 981
вчера в 18:28
12 очков от лидера,это нормально?
Дело не в разнице. Дело в том, что Реал в зоне ЛЧ . А это не провал.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   38 / 981
вчера в 18:27
Я конечно извиняюсь, но и Лука Модрич Вами забыт (в Москве вышел на замену, в Мадриде играл).
Я посмотрел в интернете протокол той игры. В Мадриде его не было. Хотя какая разница. Суть такова, что несмотря на происки хряков ЦСКА выиграл далеко не у "третьего или четвертого " состава Реала. Кстати в Мадриде и Марсело играл, потом его заменили.
Томик
Томик
   657 / 981
вчера в 18:26
Естественно. "Сжигая травинку мы уничтожаем миллиарды миров".
viv
viv
   66 / 981
вчера в 18:14
ЦСКА начал, Аякс докончил...
Alladins
Alladins
   131 / 981
вчера в 18:02
Ну смешно, в самом деле.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Ваня лучший
   99 / 981
вчера в 17:44
Саныч, ты практически аксакал на этом сайте, поэтому я тебе отвечаю вежливо. Разумеется между проигрышем РЕАЛА ЦСКА и вылетом из ЛЧ нет никакой связи. Однако истина мне дороже. В том матче за Реал играли 7 человек стартового состава. Куртуа, Карвахаль, Кроос, Бейл, Виниссиус , Начо и Асенсио ( с памятью у меня проблем нет , несмотря на то, что я постарше тебя). Остальные все из основы и практически все выходили на замену в Примере. Так что, старик не надо передергивать. Я же не настаиваю на том, что Рапид вторым составом выиграл у Спартака легко и непринужденно. Все таки у австрийцев была основа.
Я конечно извиняюсь, но и Лука Модрич Вами забыт (в Москве вышел на замену, в Мадриде играл).
Великолепный
Великолепный
   184 / 981
вчера в 17:25
Булыкин красавец, зрит в самый корень!))
112910415
112910415
   76 / 981
вчера в 17:24
да это же всем известный факт!
и Рамос, когда удалялся, кричал : " Во всём виноват московский ЦСКА! "
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   240 / 981
вчера в 17:08
Повлиять конечно не могло, но многие поняли, что нынешний Реал, выиграть на Бернабеу можно.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил морозз
   38 / 981
вчера в 16:54
Укус комара или клопа не может повлиять на жизнь человека, так и ЦСКА не может повлиять своей Победой над четвёртым составом Реала! Вот так вот так как то!
Саныч, ты практически аксакал на этом сайте, поэтому я тебе отвечаю вежливо. Разумеется между проигрышем РЕАЛА ЦСКА и вылетом из ЛЧ нет никакой связи. Однако истина мне дороже. В том матче за Реал играли 7 человек стартового состава. Куртуа, Карвахаль, Кроос, Бейл, Виниссиус , Начо и Асенсио ( с памятью у меня проблем нет , несмотря на то, что я постарше тебя). Остальные все из основы и практически все выходили на замену в Примере. Так что, старик не надо передергивать. Я же не настаиваю на том, что Рапид вторым составом выиграл у Спартака легко и непринужденно. Все таки у австрийцев была основа.
Palex
Palex ответил Ваня лучший
   137 / 981
вчера в 16:49
А куда опустился Реал в чемпионате Испании ? Они вполне в лидирующей группе. Да , вылетели из кубков и ЛЧ, но в чемпионате у них нормально.
12 очков от лидера,это нормально?
Питер рулит
Питер рулит
   164 / 981
вчера в 16:48
раздвигатель своей "фамилии" несет такую чушь с намерениями лишь бы как засветиться..
beefs
beefs
   132 / 981
вчера в 16:44
Вот это 56изм, но имеет право...
anfield1984
anfield1984
   188 / 981
вчера в 16:44
Чет ору
fanilich
fanilich
   556 / 981
вчера в 16:40
Булыкин забыл обвинить Путина в вылете Реала и контрсанкции против Евросоюза
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 16:36
Приувеличиват Булыкин но доля правды в этом есть.
time out
time out
   26 / 981
вчера в 16:34
Интересно, Булыкин ни с Боярским ли в одной кампании был? И что они употребляли? Может еще кто-то очухается из их окружения и выдаст очередные перлы под кайфом? Я думал только у Миши стала съезжать крыша, а тут оказывается массовый катаклизм.
161регион
161регион
   13 / 981
вчера в 16:33
БУ ГА ГА ГА ГА...УХАХАХАХА....
морозз
морозз
   80 / 981
вчера в 16:28
Укус комара или клопа не может повлиять на жизнь человека, так и ЦСКА не может повлиять своей Победой над четвёртым составом Реала! Вот так вот так как то!
Project Pandora
Project Pandora
   464 / 981
вчера в 16:18
Иногда, лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения.
holms918
holms918
   976 / 981
вчера в 16:14
Наверное сам не понял, что сказал.
valt134
valt134
   369 / 981
вчера в 16:12
Воистину,иногда лучше молчать,чем говорить.
Wolf77785
Wolf77785 ответил Ваня лучший
   120 / 981
вчера в 16:05
А куда опустился Реал в чемпионате Испании ? Они вполне в лидирующей группе. Да , вылетели из кубков и ЛЧ, но в чемпионате у них нормально.
их Барса дважды унизила, выбив из кубка и выбили с гонки за чемпионство, для Реала всегда цель была победа в чемпионате, а 12 очков за 10 с чем-то матчей не отыгрывается у Барсы)
Wolf77785
Wolf77785
   120 / 981
вчера в 16:04
ааххахахахахахахахахахахахахахахахахха
Ruslan3132
Ruslan3132
   85 / 981
вчера в 15:58
о, дерево заговорило
Belgie2009
Belgie2009
   252 / 981
вчера в 15:48
Ипать его лысый череп, чего он несет черт побери...
Боярский щас это дерево..
Ваня лучший
Ваня лучший
   38 / 981
вчера в 15:46
А куда опустился Реал в чемпионате Испании ? Они вполне в лидирующей группе. Да , вылетели из кубков и ЛЧ, но в чемпионате у них нормально.
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