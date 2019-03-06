Булыкин считает, что ЦСКА повлиял на вылет «Реала» из ЛЧ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что победы ЦСКА над «Реалом» в групповом этапе Лиги чемпионов повлияли на вылет мадридского клуба из турнира.

ЦСКА ? Мадрид в чемпионате Испании опустился ниже некуда. Встречи с ЦСКА тоже повлияли на вылет «Реала» из всех турниров. Клуб теперь может долго не прийти в себя.