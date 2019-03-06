ГлавнаяНовости

Булыкин: «Тадич сейчас переживает вторую молодость»

вчера, 14:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями о сенсационном выходе амстердамцев в 1/4 финала Лиги чемпионов после победы над «Реалом».

«Реал» играл прагматично? Хозяева атаковали, создавали моменты. Попади Варан в самом начале в ворота, а не в перекладину, думаю, все сложилось бы совсем иначе. Но не забил ты - забили тебе. Игра после этого кардинально поменялась. Одним требовалось сравнивать счет, вторые ловили на контратаках. И, естественно, моментов больше создали амстердамцы. «Реал» шел в атаку большими силами, не сказал бы, что выглядел плохо. Но «Аякс» - еще лучше хорошо. Но соглашусь и с тем, что испанцы не те, что с Зиданом и Роналду.

Уход тренера сильно повлиял на команду. Он масштабная и краеугольная фигура для «Реала». И Криштиану многое значил для Мадрида на поле и в раздевалке, был лидером. Замены ему не видно.

Игра Тадича? С Тадичем я выступал в «Твенте», мне приятно, что серб так себя проявил. Думаю, Душан переживает вторую молодость и сейчас на него опять могут обратить внимание топ-клубы. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Левитин: «Скомина вчера просто украл победу у ПСЖ»
Сегодня, 12:23 Комментарии0
Адвокат Кокорина: «У Саши до сих пор немеет нога»
Сегодня, 12:08 Комментарии4
Хеведес: «Тяжелая игра, потому что качество газона было ужасным»
Сегодня, 11:51 Комментарии0
Карпин: «У Кафанова в „Ростове“ будут расширенные функции»
Сегодня, 11:04 Комментарии5
Нигматуллин: «„Вильярреал“ хорошо показал себя со „Спартаком“»
Сегодня, 09:58 Комментарии7
«Зенит»: «Когда ты единственный, кто выбил Сульшера из еврокубков»
Сегодня, 09:22 Комментарии26
Обсудить
Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   114 / 981
вчера в 14:40
Былыкин в Аяксе раньше был основным.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100