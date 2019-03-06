Булыкин: «Тадич сейчас переживает вторую молодость»

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями о сенсационном выходе амстердамцев в 1/4 финала Лиги чемпионов после победы над «Реалом».

«Реал» играл прагматично? Хозяева атаковали, создавали моменты. Попади Варан в самом начале в ворота, а не в перекладину, думаю, все сложилось бы совсем иначе. Но не забил ты - забили тебе. Игра после этого кардинально поменялась. Одним требовалось сравнивать счет, вторые ловили на контратаках. И, естественно, моментов больше создали амстердамцы. «Реал» шел в атаку большими силами, не сказал бы, что выглядел плохо. Но «Аякс» - еще лучше хорошо. Но соглашусь и с тем, что испанцы не те, что с Зиданом и Роналду.

Уход тренера сильно повлиял на команду. Он масштабная и краеугольная фигура для «Реала». И Криштиану многое значил для Мадрида на поле и в раздевалке, был лидером. Замены ему не видно.

Игра Тадича? С Тадичем я выступал в «Твенте», мне приятно, что серб так себя проявил. Думаю, Душан переживает вторую молодость и сейчас на него опять могут обратить внимание топ-клубы.