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Боярский: «С Семаком „Реал“ бы прошел „Аякс“»

вчера, 14:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал вылет «Реала» из Лиги чемпионов от «Аякса».

Вылет «Реала» не означает, что это плохая команда. «Реал» всё ещё является одним из лучших клубов мира. В футболе всё должно быть непредсказуемо, в этом вся его прелесть. Конечно, останься Роналду, ситуация была бы абсолютно другой, это очень серьёзный игрок, который может решить исход игры в одиночку. 

Есть ли в поражении вина Солари? Будь тренером Семак, «Реал» бы выиграл.

Мадридская команда состоит из профессионалов высочайшего класса, их эпоха ещё не завершена. Это как с погодой: то пасмурно, то солнечно.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   238 / 981
сегодня в 09:37
Боярского покусал Орлов?
Ну что за охинею он несет?
Все и так понимают, что с Семаком Реал взял бы 4ый подряд титул ЛЧ...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   183 / 981
вчера в 22:48
ему бы на Петровском работать в зеленоглазом такси и Милнеров развозить по коморкам.
ЮЗИК
ЮЗИК
   292 / 981
вчера в 20:09
Михаил не прав, все видят что Реал сдулся и не надо отрецать очевидное
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
   775 / 981
вчера в 19:42
alexNr
alexNr
вчера в 19:04
По поводу Семака была добрая шутка) Если кто не догнал, то не надо наезжать на заслуженного человека) И вообще, будьте добрее и чаще улыбайтесь...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   147 / 981
вчера в 18:51
Пить меньше надо ! ))
viv
viv
   66 / 981
вчера в 18:50
Не уверен прошел бы Реал с Семаком....за то все видели как с Ганчаренко ЦСКА дважды подряд обыграл Реал....
Serg3.12
Serg3.12
   25 / 981
вчера в 18:40
Честно говоря, от Боярского такого не ожидал
Это что, старческий... алкогольный... или ещё хуже
nnb199O
nnb199O
   730 / 981
вчера в 18:25
С головой не дружит или окончательно е...нулся усатый.
LOpp
LOpp ответил Leningrad 84
   6 / 981
вчера в 18:08
А его и не было.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Литейный 4
   60 / 981
вчера в 18:01
С вашим физруком максимум с Мурой бодаться на равных. Гыгыгыгы
    pele1981
    pele1981
       539 / 981
    вчера в 18:01
    Семак пусть сначала с Зенитом чемпионат выиграть попробует
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил Т34
       316 / 981
    вчера в 17:53
    Неужели Боярский в клоуны подался? Вот до чего доводит боление за Зенит! А может там что-то серьезней и требуются санитары из спецучреждения. Да, жаль артиста! Еще и не старый...
    Все вакансии клоунов здесь вашими заняты. Есть полные клоуны, есть процентные. А с санитарами к вашему трахтенбергу(или как там его?) посылай, Он типа самый умный, типа всех перехитрил. И вам, своим болелам нахамил, и в клубе остался. Наверное думает как легко этих простодыр (своих болел) разводить. Сказал за базар отвечу, а сам в Екатеринбург с командой.
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил LOpp
       153 / 981
    вчера в 17:30
    Будь тренером Семак, «Реал» бы вылетел от минского Динамо.
    LOpp, а правда, куда делся твой шарик с азотом?
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       153 / 981
    вчера в 17:24
    Заявление конечно спорное, но за респект Семаку можно Михаила Сергеевича поблагодарить...
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Ragnar_Lodbrok
       1 / 981
    вчера в 17:20
    С таким физруком Зениту придется проигрывать Вильярреалу
    С вашим физруком максимум с Мурой бодаться на равных. Гыгыгыгы
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Литейный 4
       60 / 981
    вчера в 17:16
    С таким тренером придется Зениту выигрывать Лигу Европы. Гыгыгы
    С таким физруком Зениту придется проигрывать Вильярреалу
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       60 / 981
    вчера в 17:15
    Боярский выпил бояры и дал интервью в нетрезвом виде
    112910415
    112910415
       76 / 981
    вчера в 17:14
    вот зачем он так сказал?
    на учёт попасть легко, обратно спрыгнуть - труднее
    cska plus
    cska plus
       12 / 981
    вчера в 16:47
    Миша рановато начал праздновать женский день.
    hata
    hata
       712 / 981
    вчера в 16:44
    Вы смеётесь над Мишей, а зыбыли как Бердыев с Ростовым этот самый Аякс вертел как хотел (с тем же счётом 4:1)
    Gessenschaft
    Gessenschaft
       795 / 981
    вчера в 16:44
    Project Pandora
    Project Pandora
       464 / 981
    вчера в 16:20
    Весеннее обострение + возраст. А вы как хотели?
    Т34
    Т34
       20 / 981
    вчера в 16:17
    Неужели Боярский в клоуны подался? Вот до чего доводит боление за Зенит! А может там что-то серьезней и требуются санитары из спецучреждения. Да, жаль артиста! Еще и не старый...
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум
       160 / 981
    вчера в 16:08
    Ну все, еще один топ-тренер объявился, Семак называется. Правда оценка от Боярского вряд ли дорогого стоит.
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил Garrincha58
       120 / 981
    вчера в 16:07
    с Семаком Зенит не прошёл бы не только Реал но и не пройдёт Вилльяреал вот как то так господин усатый Дартаньян
    Они лодку в 2007 порвали, сейчас тоже порвут!
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил LOpp
       120 / 981
    вчера в 16:07
    Будь тренером Семак, «Реал» бы вылетел от минского Динамо.
    согласен, Зенит сильнее реала!
    rawer
    rawer
       901 / 981
    вчера в 16:03
    А на багаже Аленичева вообще бы разгромил)
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил LOpp
       316 / 981
    вчера в 16:02
    Будь тренером Семак, «Реал» бы вылетел от минского Динамо.
    Шарик то куда дел? Смотри не дыши из него. Хотя ты вон и без шарика жжёшь.
    makkie
    makkie
       22 / 981
    вчера в 16:00
    Ахахах, у Орлова и Фурсенко появился серьезный конкурент :))
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