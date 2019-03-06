Боярский: «С Семаком „Реал“ бы прошел „Аякс“»

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал вылет «Реала» из Лиги чемпионов от «Аякса».

Вылет «Реала» не означает, что это плохая команда. «Реал» всё ещё является одним из лучших клубов мира. В футболе всё должно быть непредсказуемо, в этом вся его прелесть. Конечно, останься Роналду, ситуация была бы абсолютно другой, это очень серьёзный игрок, который может решить исход игры в одиночку.



Есть ли в поражении вина Солари? Будь тренером Семак, «Реал» бы выиграл.

Мадридская команда состоит из профессионалов высочайшего класса, их эпоха ещё не завершена. Это как с погодой: то пасмурно, то солнечно.