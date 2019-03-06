Боярский: «С Семаком „Реал“ бы прошел „Аякс“»

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал вылет «Реала» из Лиги чемпионов от «Аякса».
Вылет «Реала» не означает, что это плохая команда. «Реал» всё ещё является одним из лучших клубов мира. В футболе всё должно быть непредсказуемо, в этом вся его прелесть. Конечно, останься Роналду, ситуация была бы абсолютно другой, это очень серьёзный игрок, который может решить исход игры в одиночку.
Есть ли в поражении вина Солари? Будь тренером Семак, «Реал» бы выиграл.
Мадридская команда состоит из профессионалов высочайшего класса, их эпоха ещё не завершена. Это как с погодой: то пасмурно, то солнечно.
Ну что за охинею он несет?
Все и так понимают, что с Семаком Реал взял бы 4ый подряд титул ЛЧ...
Ну что за охинею он несет?
Все и так понимают, что с Семаком Реал взял бы 4ый подряд титул ЛЧ...
Это что, старческий... алкогольный... или ещё хуже
Это что, старческий... алкогольный... или ещё хуже
на учёт попасть легко, обратно спрыгнуть - труднее
на учёт попасть легко, обратно спрыгнуть - труднее