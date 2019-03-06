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Радченко: «„Аякс“ не испугался „Реала“»

вчера, 15:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказал мнение о победе «Аякса» над «Реалом» (4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мало кто предполагал, что матч сложится именно так. «Аякс» после домашнего поражения просто-напросто не опустил рук, планомерно готовился, перенёс игру в чемпионате. Что касается краха «Реала», то, во-первых, у них был насыщенный график. Во-вторых, свою роль сыграли потери «сливочных»: чего только стоит отсутствие Рамоса в центре обороны. Можно долго перечислять, но нужно отдать должное «Аяксу»: они вышли на «Сантьяго Бернабеу» и не испугались, играли в свой футбол и полностью превзошли соперника. 

Оправился ли психологически «Реал» от потери Роналду? Нет, он был ключевым игроком, у него в руках была дирижёрская палочка. Потеря такого игрока просто так не проходит, нужно полностью перестраивать игру. Вспомните начало чемпионата, когда Лопетеги пытался реформировать команду, но не смог это сделать и был уволен. В таких клубах требуют мгновенного результата. 

Уверен, что выводы будут сделаны и мы увидим новый «Реал» с другими футболистами и без ветеранов. Все, кто на данный момент в клубе, уже выиграли всё, теряется мотивация.

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Все комментарии
kust07
kust07
   249 / 981
сегодня в 05:44
Ачего его бояться? Реал уже не тот
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   240 / 981
вчера в 17:30
После игры Реала с ЦСКА, его никто не боится.
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