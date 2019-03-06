Булыкин: «„Аякс“ был дерзким с самого начала»

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями о сенсационном выходе амстердамцев в 1/4 финала Лиги чемпионов после победы над «Реалом» (1:2 дома, 4:1 в гостях).

После первой игры «Аякс» оставил хорошее впечатление, поэтому многие стали болеть за голландцев. Но все знали, что «Реал» очень силен и у соперника мало шансов. Но «Аякс» с первых минут доказал, что знает, как победить в Мадриде.

«Аякс» был дерзким с самого начала, а «Реал» не ожидал такой прыти. Когда тебе забивают два гола, то становится очень тяжело. Начинаешь раскрываться, и в твои ворота прилетает еще.