Уткин - о «Реале»: «Всё проиграть – ведь это тоже дар»

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Аякс» (1:4), по итогам которого «сливочные» вылетели из Лиги чемпионов.
Ранее на неделе «Королевский клуб» также прекратил выступление в Кубке Испании и проиграл «Барселоне» в чемпионате.
Мадридский «Реал» делает всё талантливо. Выиграть три Лиги чемпионов было очень талантливо. А потом за неделю проиграть все три турнира… Я очень большой поклонник Сергея Шнурова, и одна из моих любимых песен содержит фразу: «Всё [проиграть] – ведь это тоже дар».
Генеральная причина проста: команда очень долго сохраняла себя, не думая о смене поколений. Похожая проблема может быть у «Ювентуса». Они пригласили Криштиану Роналду, решили задержать смену поколений и на этой волне добиться максимального результата: выиграть Лигу чемпионов. Это необязательно путь, ведущий к провалу, но он обостряет минимальную менеджерскую ошибку. Пройти гладко здесь очень сложно.
Если они смогут удержать этот состов и в следующем сезоне думаю смогут получить свой кубок, но для этого им надо подписать летом Адуриса!
Вот тогда у них состав будет топчик, линия атаки:
Манджукич , Роналду , Адурис....ух!!!!!
Если они смогут удержать этот состов и в следующем сезоне думаю смогут получить свой кубок, но для этого им надо подписать летом Адуриса!
Вот тогда у них состав будет топчик, линия атаки:
Манджукич , Роналду , Адурис....ух!!!!!
При всем уважении к Аяксу это не самый сложный соперник в Л ч.
При всем уважении к Аяксу это не самый сложный соперник в Л ч.
Всяко лучше чем годами болтаться в районе 1/4-й ЛЧ.....)))
Всяко лучше чем годами болтаться в районе 1/4-й ЛЧ.....)))
Купить дыру,продать голеодора.
Реалу не пожет даже ВАР,
Хоть под каким смотри углом обзора.
И рамос на трибуне очень грусный,
А на скамейке с покерфейсом навас,
Лишь флорентино перес гнусный
Считает дивиденды ... положив на вас.
Посвящается глорью Реала и мамкиным специалистам в области футбола.
Купить дыру,продать голеодора.
Реалу не пожет даже ВАР,
Хоть под каким смотри углом обзора.
И рамос на трибуне очень грусный,
А на скамейке с покерфейсом навас,
Лишь флорентино перес гнусный
Считает дивиденды ... положив на вас.
Посвящается глорью Реала и мамкиным специалистам в области футбола.
Жирная Утка так и поняла,что как не швыряй,а Перес будет гнуть свою линию.
Жирная Утка так и поняла,что как не швыряй,а Перес будет гнуть свою линию.
У Реала молодых игроков более чем достаточно! С главным тренером проблемы...
У Реала молодых игроков более чем достаточно! С главным тренером проблемы...