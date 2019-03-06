Уткин - о «Реале»: «Всё проиграть – ведь это тоже дар»

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Аякс» (1:4), по итогам которого «сливочные» вылетели из Лиги чемпионов.

Ранее на неделе «Королевский клуб» также прекратил выступление в Кубке Испании и проиграл «Барселоне» в чемпионате.

Мадридский «Реал» делает всё талантливо. Выиграть три Лиги чемпионов было очень талантливо. А потом за неделю проиграть все три турнира… Я очень большой поклонник Сергея Шнурова, и одна из моих любимых песен содержит фразу: «Всё [проиграть] – ведь это тоже дар».

Генеральная причина проста: команда очень долго сохраняла себя, не думая о смене поколений. Похожая проблема может быть у «Ювентуса». Они пригласили Криштиану Роналду, решили задержать смену поколений и на этой волне добиться максимального результата: выиграть Лигу чемпионов. Это необязательно путь, ведущий к провалу, но он обостряет минимальную менеджерскую ошибку. Пройти гладко здесь очень сложно.