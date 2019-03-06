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Уткин - о «Реале»: «Всё проиграть – ведь это тоже дар»

вчера, 13:03
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Аякс» (1:4), по итогам которого «сливочные» вылетели из Лиги чемпионов.

Ранее на неделе «Королевский клуб» также прекратил выступление в Кубке Испании и проиграл «Барселоне» в чемпионате.

Мадридский «Реал» делает всё талантливо. Выиграть три Лиги чемпионов было очень талантливо. А потом за неделю проиграть все три турнира… Я очень большой поклонник Сергея Шнурова, и одна из моих любимых песен содержит фразу: «Всё [проиграть] – ведь это тоже дар».

Генеральная причина проста: команда очень долго сохраняла себя, не думая о смене поколений. Похожая проблема может быть у «Ювентуса». Они пригласили Криштиану Роналду, решили задержать смену поколений и на этой волне добиться максимального результата: выиграть Лигу чемпионов. Это необязательно путь, ведущий к провалу, но он обостряет минимальную менеджерскую ошибку. Пройти гладко здесь очень сложно.

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Все комментарии
zim289
zim289
   456 / 981
вчера в 20:41
Всё проиграть может лишь тот, кто может везде претендовать на победу. Так что, да, это дар.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   240 / 981
вчера в 17:25
Он недавно твердил что Реал к весне набрал форму и будет всех рвать.
neomessi
neomessi
   239 / 981
вчера в 15:48
У Юве еще есть шанс!
Если они смогут удержать этот состов и в следующем сезоне думаю смогут получить свой кубок, но для этого им надо подписать летом Адуриса!
Вот тогда у них состав будет топчик, линия атаки:
Манджукич , Роналду , Адурис....ух!!!!!
Tommy Lee
Tommy Lee
   245 / 981
вчера в 15:21
А чего не полностью высказывание. Там он вообще то сказал, что выиграли две самые еврейские команды - Тотенхэм и Аякс.
311
311
   74 / 981
вчера в 15:20
Какой-то спартаковский дар!)
FERIS
FERIS
   139 / 981
вчера в 15:04
Уход Зидана и Ронвлду из Реала очень сильно сказались на результатах во всех турнирах в которых участвовали сливочные.
При всем уважении к Аяксу это не самый сложный соперник в Л ч.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 981
вчера в 14:41
Всё или ничего......
Всяко лучше чем годами болтаться в районе 1/4-й ЛЧ.....)))
anfield1984
anfield1984
   188 / 981
вчера в 14:12
Все проиграть ведь это тоже дар,
Купить дыру,продать голеодора.
Реалу не пожет даже ВАР,
Хоть под каким смотри углом обзора.

И рамос на трибуне очень грусный,
А на скамейке с покерфейсом навас,
Лишь флорентино перес гнусный
Считает дивиденды ... положив на вас.

Посвящается глорью Реала и мамкиным специалистам в области футбола.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   233 / 981
вчера в 13:56
Утка фанат Реала забухал наверное
No problem
No problem
   53 / 981
вчера в 13:48
Разве может большой поклонник Шнура быть адептом?
Жирная Утка так и поняла,что как не швыряй,а Перес будет гнуть свою линию.
kella
kella
   768 / 981
вчера в 13:43
Не согласен. Это без дар(чей то)!
Hamman
Hamman ответил ДАША Д
   244 / 981
вчера в 13:33
Трудно не согласиться.
Как раз таки трудно согласиться!
У Реала молодых игроков более чем достаточно! С главным тренером проблемы...
Denkuz
Denkuz
   114 / 981
вчера в 13:32
Это вам не пару гамбургеров заточить.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   271 / 981
вчера в 13:30
есть в этом зерно истины
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   212 / 981
вчера в 13:28
У любого человека, любой команды любого вида спорта наступают периоды, когда ничего не хочется, когда нет мотивации, желания либо все валится из рук. Выкарабкаться из такой полосы - мужество. Не думаю, что неудачи "Реала" являются следствием отказа от смены поколений, как это преподносит г-н Уткин. Королевский клуб покупает уже "готовых" футболистов, готовых решать самые высокие задачи. Именно для последних и создан "Реал". Ввели бы одного-двух перспективных молодых, которые на подходе, но ведь не они играли бы первую скрипку в оркестре.Вся нагрузка все равно пришлась бы на основной костяк опытнейших зубров. Не сомневаюсь, что Феникс восстанет из пепла и произойдет это не в этом, так в следующем сезонах.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   8 / 981
вчера в 13:27
Дар в сочетании с желанием.
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 981
вчера в 13:12
Трудно не согласиться.
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