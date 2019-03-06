Егоров: «Я свою позицию высказал. Денисов не фолил»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о решении КДК РФС не отменять вторую желтую карточку полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову.

Я свою позицию высказал. Денисов не фолил. От своих слов не отказываюсь. Почему экспертно-судейская комиссия приняла такое решение? Наверное, нужно задавать этот вопрос членам комиссии. Я свое мнение не поменял. Значит, у комиссии своя точка зрения. У департамента судейства и инспектирования - своя.