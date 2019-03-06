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Егоров: «Я свою позицию высказал. Денисов не фолил»

вчера, 16:00

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о решении КДК РФС не отменять вторую желтую карточку полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову.

Я свою позицию высказал. Денисов не фолил. От своих слов не отказываюсь. Почему экспертно-судейская комиссия приняла такое решение? Наверное, нужно задавать этот вопрос членам комиссии. Я свое мнение не поменял. Значит, у комиссии своя точка зрения. У департамента судейства и инспектирования - своя.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
   163 / 981
вчера в 17:50
КДК надо и Денисову карточку не отменять, и Игнарьеву ещё выписать. Ведь он так просил, так просил!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 981
вчера в 17:33
Егоров на юбилей Симоняна разрешал Комбарову играть руками!
МКС
МКС
   41 / 981
вчера в 17:19
Скажите этому судьишке, что дениска давно уже не в зените

А то он все перед миллером выслуживается.
pavkur
pavkur
   269 / 981
вчера в 17:12
Егоров же не спартак любимый рассматривал, тот еще аферист.
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 16:37
Федун считает, что Денисов фолил.
161регион
161регион
   13 / 981
вчера в 16:31
Судья продажняя
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   212 / 981
вчера в 16:21
Сложнейший эпизод для судейства. Даже после повторов с разных ракурсов невозможно с уверенностью сказать, кто же нарушил правила. Допускаю даже, что контакта, в результате которого упал игрок "КС", вообще не было, а футболист "Крылышек" потерял равновесие, пытаясь его избежать. А то, что эпизод сложнейший для арбитра в поле, подтверждают разногласия по этому вопросу двух комиссий РФС. Интересно другое: экспертно-судейская комиссия пришла к мнению, что правила в этом эпизоде нарушали два игрока московской команды. Почему тогда решение было принято не в пользу Денисова?
Zimmer
Zimmer
вчера в 16:04
Каждый видит по своему.
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