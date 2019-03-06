Непомнящий: «„Зенит“ и „Краснодар“ пройдут дальше в Лиге Европы»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матчей Лиги Европы с участием «Зенита» и «Краснодара».

Питерцы сыграют с «Вильярреалом», а краснодарцы - с «Валенсией».

В паре «Краснодара» поставлю на то, что наша команда пройдет дальше. «Быки» приятно удивили меня еще в игре против «Байера». Сейчас «Краснодар» готов к новым подвигам. Тот факт, что оба наших клуба играют с испанскими командами, которые любят атаковать с шашками наголо, хорош тем, что если мы сыграем солидно, то добьемся успеха.



«Зенит», наконец, нащупывает свою игру и определился с оптимальным составом, появилась перспективная связка: Азмун – Дзюба, плюс налаживается игра в обороне. Мне также кажется, что питерцы пройдут дальше.