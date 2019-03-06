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Непомнящий: «„Зенит“ и „Краснодар“ пройдут дальше в Лиге Европы»

вчера, 16:14

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матчей Лиги Европы с участием «Зенита» и «Краснодара».

Питерцы сыграют с «Вильярреалом», а краснодарцы - с «Валенсией».

В паре «Краснодара» поставлю на то, что наша команда пройдет дальше. «Быки» приятно удивили меня еще в игре против «Байера». Сейчас «Краснодар» готов к новым подвигам. Тот факт, что оба наших клуба играют с испанскими командами, которые любят атаковать с шашками наголо, хорош тем, что если мы сыграем солидно, то добьемся успеха.

«Зенит», наконец, нащупывает свою игру и определился с оптимальным составом, появилась перспективная связка: Азмун – Дзюба, плюс налаживается игра в обороне. Мне также кажется, что питерцы пройдут дальше. 

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Все комментарии
pavkur
pavkur
   269 / 981
сегодня в 00:18
Если бы были свиньи, точно бы не прошли.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   447 / 981
вчера в 22:36
Поживём увидим
ЮЗИК
ЮЗИК
   292 / 981
вчера в 22:16
Смелое заявление
Bayern Best
Bayern Best
   93 / 981
вчера в 19:14
Надеюсь так и будет.
Miaf
Miaf
   33 / 981
вчера в 19:09
Уважаю Валерия Кузьмича, но считаю, что Зенька врят ли пройдет дальше
AfrikSimon
AfrikSimon
   682 / 981
вчера в 18:42
Это всем понятно, кроме вышвырнутых из кубков, потому и злобно-завистливых.
Doping87
Doping87
   692 / 981
вчера в 18:37
Так тому и быть.
Хуторянин 84
Хуторянин 84
   577 / 981
вчера в 18:34
Валенсия сильна исторически... Будет Краснодару тяжко... Искренней удачи "Быкам" и Питеру!!! 9
viv
viv
   66 / 981
вчера в 18:13
Надо нашим проходить испанцев....
mihaluch
mihaluch
   148 / 981
вчера в 18:00
Команды обе довольно ничейные, у "Валенсии" 15 ничьих (она идёт на рекорд чемпионатов Испании), у "Вильярреала" - 11. Но Вильи не до жиру - быть бы живу,так что по всей видимости они не будут сильно упираться.Краснодар с Валенсией - минимальное преимущество одной из команд,не исключены и пенальти.
kotmyshka
kotmyshka
   161 / 981
вчера в 17:23
Было бы хорошо...
Leningrad 84
Leningrad 84
   153 / 981
вчера в 17:21
Валерий Кузьмич все знает и все помнит!
И я ему верю...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 981
вчера в 17:20
Я тоже так считаю.....
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 981
вчера в 17:08
Даёшь финал Зенит - Краснодар!!!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   45 / 981
вчера в 17:08
А спартак, что будет со спартаком?
Caniggia
Caniggia
   88 / 981
вчера в 16:48
Очень смелое заявление нашего мэтра, но, надеюсь, оно сбудется. Удачи нашим в ЛЕ!
Kresi frok
Kresi frok
   284 / 981
вчера в 16:42
Валенсия хороша во всех смыслах, тут сложно что-то говорить.
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 16:34
Кузьмич знае , что говорит, поддерживаю и удачи командам.
STVA 1
STVA 1
   94 / 981
вчера в 16:30
Ну раз он сказал , тады ой!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   62 / 981
вчера в 16:30
Краснодару будет очень сложно, Валенсия на ходу, а вот у Вильярреала проблемы они скорей всего сдадут ЛЕ, так как им нужно выползать с дна пока не поздно)))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 981
вчера в 16:30
Посмотрим, хорошо бы!
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 981
вчера в 16:15
Не быть ему Нострадамусом.
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