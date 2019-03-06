Мюллер: «Я был ошеломлен решением Лёва»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер удивлен, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв решил больше не вызывать его в состав национальной команды. Также наставник отказался от услуг Джерома Боатенга и Матса Хуммельса.

Чем дольше я думаю об этом, тем сильнее злюсь. Не понимаю, почему это решение должно быть настолько окончательным. Я был ошеломлен. Я всё понимаю, но мы еще можем играть на высоком уровне. Я всегда с гордостью играл за сборную. Теперь я буду смотреть в будущее и наблюдать за командой со стороны, игра еще не окончена.