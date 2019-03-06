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Мюллер: «Я был ошеломлен решением Лёва»

вчера, 23:27

Форвард «Баварии» Томас Мюллер удивлен, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв решил больше не вызывать его в состав национальной команды. Также наставник отказался от услуг Джерома Боатенга и Матса Хуммельса

Чем дольше я думаю об этом, тем сильнее злюсь. Не понимаю, почему это решение должно быть настолько окончательным. Я был ошеломлен. Я всё понимаю, но мы еще можем играть на высоком уровне. Я всегда с гордостью играл за сборную. Теперь я буду смотреть в будущее и наблюдать за командой со стороны, игра еще не окончена.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
   498 / 981
сегодня в 10:34
тупо обижаться - ЧМ провалил, скорость потерял... доигрывай, пока в клубе выпускают на поле.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 981
сегодня в 10:12
Не надо так с Левой разговаривать, хуже будет...
Bayern Best
Bayern Best
   93 / 981
сегодня в 09:53
И не только ты один Томас. Многие от этого в шоке.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   263 / 981
сегодня в 09:45
Ветераны опозорили сборную летом, старикам тут не место. Единственно кого я уважаю это Мирослава Клозе, стабильно забивал более 10 лет и держал марку немецкой машины :)
Garrincha58
Garrincha58
   508 / 981
сегодня в 09:25
Лёву видней Мюллер и Боатенг уже своё отыграли за сборную они даже в Баварии не каждый раз в состав проходят в Германии молодых игроков как грязи и его понять можно это у нас Черчесов ставит стариков типа Игнашевича и Самедова Жиркова но и его понять можно молодых у нас нет
Знатог
Знатог
   321 / 981
сегодня в 09:15
Лёва нашел козла отпущения. Ну ничё, Тухлый скоро освободится придёт в Сборнаяю, и Мюллера попросит остаться.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   233 / 981
сегодня в 09:11
Вы свою "силу " и "высокий уровень" на ЧМ 2018 показали. Самое худшее выступление сб. Германии за всю её историю.
Требуется обновление команды.
борька
борька
   142 / 981
сегодня в 07:52
Молодежь теснит ветеранов,все закономерно!
mihaluch
mihaluch
   148 / 981
сегодня в 07:19
Живи, тренируйся и играй как следует. Лёв на тренерском мостике тоже не вечен.
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 981
сегодня в 07:13
Сборная Германии в Лиге Наций В. Кто-то должен быть крайним.
Ravshan878
Ravshan878 ответил OLESOCC
   37 / 981
сегодня в 06:34
Лев молча наказывает саоих подопечные.
Дружи...)
Остапчук 67
Остапчук 67
   579 / 981
сегодня в 05:57
Играть в сборной это тебе не номер в гостинице забронировать.
cska plus
cska plus
   12 / 981
сегодня в 05:39
Доля правды в словах Томаса есть.
Василий 50
Василий 50
   234 / 981
сегодня в 04:47
Играть надо было.
VagidTT
VagidTT
   603 / 981
сегодня в 01:50
Завтра положит парочку и передаст Леве привет )))
dzvinka
dzvinka ответил zim289
   69 / 981
сегодня в 01:45
А главный тренер не причастен? Может быть как раз пожирателя своих казавок пора менять?
ну его конечно же, первым гнать надо было - да.
zim289
zim289 ответил dzvinka
   456 / 981
сегодня в 01:40
8а, ты как ветеран команды, напрямую причастен к провалу на последнем чемпе, а вместе с тобой все эти боатенги, хумельсы и прочий зажравшийся шлак.
А главный тренер не причастен? Может быть как раз пожирателя своих казавок пора менять?
dzvinka
dzvinka
   69 / 981
сегодня в 01:06
8а, ты как ветеран команды, напрямую причастен к провалу на последнем чемпе, а вместе с тобой все эти боатенги, хумельсы и прочий зажравшийся шлак.
beefs
beefs
   132 / 981
сегодня в 00:59
Такова жизнь....
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   357 / 981
сегодня в 00:45
В этом году Томас смотрится довольно таки хорошо. Единственное почему Лёва так поступил это потому что это тройка могла что то высказать после ЧМ. Иначе понять его трудно, ну нет сейчас в Германии им альтернативы хоть убейте нет.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   181 / 981
сегодня в 00:25
сам в шоке
NAZAR 007
NAZAR 007
   27 / 981
сегодня в 00:22
Лева свалит,троица вернется обратно.
Большой кэфф можно поставить на это )

Хотя Томасу не мешало бы подтянуть
свои кондиции, а то совсем расслабился.
Такой талантище, и совсем обленился.
AfrikSimon
AfrikSimon
   682 / 981
сегодня в 00:07
Когда-то это должно было случиться.
Землянин
Землянин
   215 / 981
сегодня в 00:07
Злиться глупо.
Балласт нужно отцеплять, чтоб не пойти на дно и не утонуть вместе )))
BARCDJIN
BARCDJIN
   118 / 981
сегодня в 00:05
c катушек съехал левка...
Правдин Семён
Правдин Семён ответил 25процентный клоун
   401 / 981
вчера в 23:53
Я в этом матче за Ливерпуль. Но за Мюллера порадуюсь,если проявит себя.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Правдин Семён
   2 / 981
вчера в 23:51
с ливером докажет
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 981
вчера в 23:50
Томас,я с тобой ,буду наблюдать за сборной. Ты лучший
marvel777
marvel777
   400 / 981
вчера в 23:50
Надолго ли парфюмер еще сам в сборной - вот вопрос
Palex
Palex ответил STVA 1
   137 / 981
вчера в 23:50
Согласен. Нет мотивации. Чемпионат мира выиграл,ЛЧ выиграл, чемпиоант и кубок Германии по несколько раз.
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