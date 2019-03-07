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Главный тренер «Вильярреала» сравнил «Зенит» с «Алавесом»

вчера, 23:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха пообщался с журналистами после победы над «Зенитом» (3:1) в рамках выездного матча 1/8 финала Лиги Европы.

Мы доминировали, смогли забить три мяча. Это был прекрасный матч с нашей стороны.

Пропущенный гол? Это игровой момент. Мы были уверены, что там был офсайд. Но несмотря на этот гол, мы продолжали играть в свой футбол, продолжали верить и добились своего.

«Зенит» и «Спартак» — разные команды. К каждому сопернику мы готовимся индивидуально. Мы знали, что у «Зенита» два выдающихся нападающих. И знали, что за ними нужно было внимательно следить. Ключевой фактор в этом матче — контроль мяча. Поэтому мы добились победы.

Мы не знали, кто сможет сыграть у «Зенита» слева. Поэтому мы были немного удивлены, что они играли без чистого левого защитника.

Мог бы сравнить «Зенит» с «Алавесом». У них тоже есть в составе два сильных нападающих, которые могли бы доставить нам проблемы. Но мы поняли, как против них играть, и все сделали по плану.

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Все комментарии
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   186 / 1026
сегодня в 01:46
Только Спартак никого не распоясывает. Ионовы, кокорины, мамаевы, денисовы, акинфеевы, бариновы играли за длинный список клубов. Нет в нём лишь лучшего клуба страны! Спартак - это как благородный пансион, а цска, зенит - как ПТУ.
311
311
   59 / 1026
сегодня в 01:10
Сегодняшний Зенит можно сравнить с Мальоркой времен Карпина!)
Переписанный
Переписанный
   186 / 1026
вчера в 23:58
А был бы Промес.... ммм, было бы 0:13.
Caniggia
Caniggia
   49 / 1026
вчера в 23:57
Алавес? Ну это крутое сравнение, престижное.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   7 / 1026
вчера в 23:48
Алавес сильнее Севильи, гыгыгы!
Nikola45
Nikola45
   14 / 1026
вчера в 23:45
Вильярреал конечно смотрелся предпочтительнее!
da da da
da da da
   252 / 1026
вчера в 23:42
ну Алавес так то на 5м месте идет,на 3 очка выше Севильи.
viv
viv
   57 / 1026
вчера в 23:41
Хорошо подготовился Кальеха...
vovinho11
vovinho11 ответил 112910415
вчера в 23:40
Ну хоть с Реалом ее сравнил. После этого самое время мемы придумывать
vovinho11
vovinho11
вчера в 23:39
Игроки равные по классу Азмун и Зе Болотный.
112910415
112910415
   66 / 1026
вчера в 23:38
зачем-то Алавеса обидел...
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1026
вчера в 23:35
Один алавес - Дзюба ,второй алавес это Зе
NAZAR 007
NAZAR 007
   23 / 1026
вчера в 23:32
В Испании Зенит уже поймет, как против вас играть,
и выиграет ) Только вот с каким счетом, но должен )
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1026
вчера в 23:32
Спасибо за победу,у нас тут газа нет в провинции ,а они детей лимита распоясывают .
0-3 ,вот реальный счет
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