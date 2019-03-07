Главный тренер «Вильярреала» сравнил «Зенит» с «Алавесом»

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха пообщался с журналистами после победы над «Зенитом» (3:1) в рамках выездного матча 1/8 финала Лиги Европы.

Мы доминировали, смогли забить три мяча. Это был прекрасный матч с нашей стороны.

Пропущенный гол? Это игровой момент. Мы были уверены, что там был офсайд. Но несмотря на этот гол, мы продолжали играть в свой футбол, продолжали верить и добились своего.

«Зенит» и «Спартак» — разные команды. К каждому сопернику мы готовимся индивидуально. Мы знали, что у «Зенита» два выдающихся нападающих. И знали, что за ними нужно было внимательно следить. Ключевой фактор в этом матче — контроль мяча. Поэтому мы добились победы.

Мы не знали, кто сможет сыграть у «Зенита» слева. Поэтому мы были немного удивлены, что они играли без чистого левого защитника.

Мог бы сравнить «Зенит» с «Алавесом». У них тоже есть в составе два сильных нападающих, которые могли бы доставить нам проблемы. Но мы поняли, как против них играть, и все сделали по плану.