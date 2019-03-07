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Ильин: «Будет тяжело засыпать после такой игры»

вчера, 21:11
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Форвард «Урала» Владимир Ильин рассказал о победе над «Спартаком» в Кубке России.

Хорошие впечатления, потому что матч завершился победой, значит принёс пользу команде. Установка была играть на победу, это было нашей задачей. На теории хорошо разобрали «Спартак». Мы знали, как действовать на поле.

С Погребняком игралось нормально, все сборы провели вместе. И с ним, и с Панюковым комфортно играть. Знаем, кто куда бежит. Надеюсь, ему тоже было комфортно.

У нас плотный график, победы надо быстро забивать. Как это сделать? Может, напиться. Каждый найдёт свой секрет. Может, тренерский штаб что-нибудь придумает. Может, распустит нас по домам, потому что завтра тренировка. Будет тяжело засыпать после такой игры.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
сегодня в 00:05
Вы же второй раз в сезоне обули Спартак, пора уже и привыкнуть!!!
Eddja
Eddja
   443 / 1029
вчера в 22:26
Пора привыкать.
drug01
drug01
   137 / 1029
вчера в 22:17
После такого успеха можно неделю не спать.....!
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