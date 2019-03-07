Ильин: «Будет тяжело засыпать после такой игры»

Форвард «Урала» Владимир Ильин рассказал о победе над «Спартаком» в Кубке России.

Хорошие впечатления, потому что матч завершился победой, значит принёс пользу команде. Установка была играть на победу, это было нашей задачей. На теории хорошо разобрали «Спартак». Мы знали, как действовать на поле.

С Погребняком игралось нормально, все сборы провели вместе. И с ним, и с Панюковым комфортно играть. Знаем, кто куда бежит. Надеюсь, ему тоже было комфортно.

У нас плотный график, победы надо быстро забивать. Как это сделать? Может, напиться. Каждый найдёт свой секрет. Может, тренерский штаб что-нибудь придумает. Может, распустит нас по домам, потому что завтра тренировка. Будет тяжело засыпать после такой игры.