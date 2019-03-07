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Боярский: «На Лиге Европы „Зениту“ можно поставить крест»

вчера, 23:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение российской команды от «Вильярреала» (1:3) в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы.

В матче не выполнено ничего, все задачи «Зенита» сегодня выполнили испанцы, забивали и не пропускали. Это печально, за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь, очень вяло играла команда. Было очень много отыгрышей назад, такое ощущение, что не в те ворота пытались забить.

Азмун, Кузяев стараются, но у остальных энергетика полностью исчезла, огромное количество непонятных ошибок у Ракицкого и всей защитной линии, что-то обидное. Даже не знаю, в чем тут дело, может быть, мотивации недостаточно, можно находить причины, говорить, что они устали, еще не вошли в свою колею, но против «Урала» были в нормальной форме, игра была. Стадион идеальный, погода, метели не было на стадионе, аншлаг.

Теперь я сомневаюсь, что могут быть какие-либо шансы в ответном матче. Там через день игра дома ответственная, а на Лиге Европы можно поставить крест, в Испании поберечься. Нужно попытаться доказать свою состоятельность в чемпионате России, хотя это тоже теперь под вопросом. Команда опять развалилась, не понимаю, что происходит! Посмотрим, что покажет «Краснодар», если они способны играть, то «Зениту» не светит ничего, дай бог четвертое место займут.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 01:34
с такими деньгами . у бомжей. удивительно . кого на мостик поставили рулевым. это физ. рук. говорил и буду говорить и рыба тухнет с головы. команда просто дворовая. состав смешной с такими деньгами как у газпрома. семак это не дик, и не спалл, игроки видят физ рука и работают как пешеходы. думая вот бы по скорее игра закончилась и как говорится. работа стоит а срок идет . пилите шура. я про игроков.
протон1
протон1
сегодня в 01:31
ну обыграют они дома 2-1. и все скажут. ну все норм . зенит отомстил. как всегда. а ле уже профукали.
Valeriy-48
Valeriy-48
   828 / 1029
сегодня в 00:00
Интересно какую мотивацию имел ввиду Боярский? Я думаю наверно зарплату необходимо повысить...
112910415
112910415
   66 / 1029
вчера в 23:45
да не беда
в ближайших планах - покорить Лигу Чемпионов
viv
viv
   57 / 1029
вчера в 23:44
Что то так сразу Боярский опустил лазурных на четвертое место....Краснодар к сожалению уже то же летит в матче с Валенсией....
Кайзер Созе
Кайзер Созе ответил Сантус
   674 / 1029
вчера в 23:44
в точку!)))))
kasyak7
kasyak7
   872 / 1029
вчера в 23:43
Боярский абсолютно прав.поддерживаю
дурман
дурман
   148 / 1029
вчера в 23:40
Крест надо поставить на Зенит
Сантус
Сантус ответил Кайзер Созе
   70 / 1029
вчера в 23:38
Ээггэгэй! Тысячу чертей!
....11 чертей...:)
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   283 / 1029
вчера в 23:38
что то и дартаньян раэочаровался в бакланах
да нет мишка чемпиенство уже куплено
дюкова мюллер воткнул так что все в шляпе.
не дрищи.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
вчера в 23:33
Михаил,спасибо за все ,низкий поклон,потерпите Семака до весны
Кайзер Созе
Кайзер Созе
   674 / 1029
вчера в 23:31
Ээггэгэй! Тысячу чертей!
vovinho11
vovinho11
   482 / 1029
вчера в 23:29
Эй, канелья!
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