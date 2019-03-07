Боярский: «На Лиге Европы „Зениту“ можно поставить крест»

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение российской команды от «Вильярреала» (1:3) в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы.

В матче не выполнено ничего, все задачи «Зенита» сегодня выполнили испанцы, забивали и не пропускали. Это печально, за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь, очень вяло играла команда. Было очень много отыгрышей назад, такое ощущение, что не в те ворота пытались забить.

Азмун, Кузяев стараются, но у остальных энергетика полностью исчезла, огромное количество непонятных ошибок у Ракицкого и всей защитной линии, что-то обидное. Даже не знаю, в чем тут дело, может быть, мотивации недостаточно, можно находить причины, говорить, что они устали, еще не вошли в свою колею, но против «Урала» были в нормальной форме, игра была. Стадион идеальный, погода, метели не было на стадионе, аншлаг.

Теперь я сомневаюсь, что могут быть какие-либо шансы в ответном матче. Там через день игра дома ответственная, а на Лиге Европы можно поставить крест, в Испании поберечься. Нужно попытаться доказать свою состоятельность в чемпионате России, хотя это тоже теперь под вопросом. Команда опять развалилась, не понимаю, что происходит! Посмотрим, что покажет «Краснодар», если они способны играть, то «Зениту» не светит ничего, дай бог четвертое место займут.