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Ковтун: «Кажется, что „Спартак“ сможет прибавить»

вчера, 22:15
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал вылет команды из Кубка России.

«Урал» выглядел очень достойно против «Спартака», думаю, это заслуга главного тренера команды, Дмитрия Парфенова. Похоже, что кубковые матчи - его конек. Футболисты «Урала» выполнили все, что требовалось сегодня для успеха.

Очевидно, все хотят увидеть от «красно-белых» результат здесь и сейчас, но надо понимать, что это не всегда возможно. Сейчас у «Спартака» получается далеко не все. Почему? Трудно сказать. С другой стороны, мне кажется, что «красно-белые» смогут прибавить, проходя через такие тяжелые матчи, как сегодня с «Уралом» и с «Краснодаром» в прошлые выходные. «Спартак» вылетел из Лиги Европы и Кубка России, теперь остался лишь чемпионат, в котором нельзя позволять себе упускать очки в противостояниях с клубами вроде «Урала». 

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   104 / 1029
сегодня в 01:05
Конечно может. И должен! Хватит нам 0-1. Даешь в каждой игре 0-7 !
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   37 / 1029
сегодня в 00:17
Ага прибавит обороты в сплетнях,интригах,расследованиях.)
Glodor
Glodor
   340 / 1029
сегодня в 00:15
Лучше спартак расформировать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   183 / 1029
вчера в 23:58
Только не с Кононовым !
vovinho11
vovinho11
   482 / 1029
вчера в 23:32
Земляк, не о той команде думаешь. Тебя Ростсельмаш на ноги поставил, но не хрюшатник
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   80 / 1029
вчера в 22:53
У хрюшатника уже 16 лет ничего не получается в Кубке!)))
multiscan
multiscan
   729 / 1029
вчера в 22:26
Количество проигрышей!
1-й парень
1-й парень
   142 / 1029
вчера в 22:20
Если поменяет тренера и половину команды.
Colchoneros
Colchoneros
   27 / 1029
вчера в 22:19
Температуру в бане!
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