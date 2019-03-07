Ковтун: «Кажется, что „Спартак“ сможет прибавить»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал вылет команды из Кубка России.

«Урал» выглядел очень достойно против «Спартака», думаю, это заслуга главного тренера команды, Дмитрия Парфенова. Похоже, что кубковые матчи - его конек. Футболисты «Урала» выполнили все, что требовалось сегодня для успеха.

Очевидно, все хотят увидеть от «красно-белых» результат здесь и сейчас, но надо понимать, что это не всегда возможно. Сейчас у «Спартака» получается далеко не все. Почему? Трудно сказать. С другой стороны, мне кажется, что «красно-белые» смогут прибавить, проходя через такие тяжелые матчи, как сегодня с «Уралом» и с «Краснодаром» в прошлые выходные. «Спартак» вылетел из Лиги Европы и Кубка России, теперь остался лишь чемпионат, в котором нельзя позволять себе упускать очки в противостояниях с клубами вроде «Урала».