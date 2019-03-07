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Галактионов: «Чалова не вызвали в „молодежку“ по согласованию с Черчесовым»

вчера, 22:10

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, что нападающий ЦСКА Федор Чалов не вызван в «молодежку», поскольку его ждет приглашение в главную команду страны на отборочные матчи с Бельгией и Казахстаном.

Мы уже не раз встречались с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и обсуждали вопросы взаимодействия между нашими командами. Что касается Федора, то мы не включили его в список на мартовский сбор, потому что его планируют вызвать в это время в национальную команду.

Мы четко понимаем приоритеты, ведь молодежной сборной предстоит сыграть два контрольных матча, а национальной – отборочные игры ЧЕ-2020 в Бельгии и Казахстане. Долгосрочные планы мы пока относительно Чалова не строим, посмотрим, как Федор будет себя проявлять в дальнейшем. Это касается и других футболистов. На март же по Чалову решение именно такое.

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kotmyshka
kotmyshka
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вчера в 22:15
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